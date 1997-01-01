Cloudflare Network Flow
클라우드 기반 네트워크 흐름 모니터링
Network Flow는 단일 통합 대시보드에서 엔드투엔드 네트워크 트래픽 가시성, 실시간 경고, DDoS 공격 식별을 제공합니다.
Cloudflare Network Flow의 이점
실시간 트래픽 모니터링
실시간 트래픽 데이터로 취약점 발생 즉시 보안 정책을 빠르게 확인하고, 새로운 취약점을 식별하며, 변화하는 트래픽 패턴을 분석할 수 있습니다.
단일 대시보드에서 분석
단일 대시보드에서 모든 경고 및 인사이트를 확인하여 다양한 클라우드 환경에서도 손쉽게 네트워크 트래픽을 분석할 수 있습니다.
모든 사용자에게 무료 버전 제공
Cloludflare의 간편한 온보딩 마법사와 빠른 설정 프로세스를 통해 30분 내에 무료로 Network Flow를 사용해 보세요
작동 방식
클라우드의 네트워크 트래픽 모니터링 및 분석
Network Flow를 사용하면 네트워크 흐름 데이터를 라우터로부터 전 세계 330여 개의 위치에 걸쳐 있는 Cloudflare의 네트워크 에지로 전송할 수 있습니다.
데이터를 수신하고 분석한 다음, 네트워크 트래픽 패턴에 대한 분석과 경고를 자동으로 제공하여 보안 상태와 가시성을 즉시 개선하도록 지원합니다.
주요 Network Flow 사용 사례
네트워크 흐름 모니터링을 클라우드로 마이그레이션하여 네트워크 활동에 대한 향상된 실시간 알림과 인사이트를 받아보세요.
네트워크 흐름 모니터링을 클라우드로 마이그레이션
가상 네트워크 서비스를 즉시 제공하고 모든 네트워크 흐름 유형에 대한 통합 분석을 받으세요.
유입되는 공격 모니터링 및 완화
네트워크를 노리는 위협이 무엇인지 정확하게 확인하고 Magic Transit을 통해 Cloudflare의 자동 공격 완화 서비스를 적용합니다.
네트워크 트래픽에 대한 심층적인 인사이트 얻기
모든 내부 네트워크 트래픽의 엔드투엔드 가시성을 유지하고 세부적인 분석으로 모니터링, 문제 해결, 유지 관리 노력을 개선하세요.
Network Flow 리소스
블로그
네트워크 트래픽 패턴에 대한 가시성을 향상합니다
개발자 문서
Network Flow 시작하기
블로그