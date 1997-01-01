Network Flow를 사용하면 네트워크 흐름 데이터를 라우터로부터 전 세계 330여 개의 위치에 걸쳐 있는 Cloudflare의 네트워크 에지로 전송할 수 있습니다.

데이터를 수신하고 분석한 다음, 네트워크 트래픽 패턴에 대한 분석과 경고를 자동으로 제공하여 보안 상태와 가시성을 즉시 개선하도록 지원합니다.