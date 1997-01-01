가입

Cloudflare Network Flow

클라우드 기반 네트워크 흐름 모니터링

Network Flow는 단일 통합 대시보드에서 엔드투엔드 네트워크 트래픽 가시성, 실시간 경고, DDoS 공격 식별을 제공합니다.

이 양식을 제출하면, Cloudflare 제품, 이벤트, 특별 제안과 관련된 정보를 수신하는 데 동의한 것으로 간주됩니다. 언제든지 동의를 취소하여 이러한 정보를 받지 않을 수 있습니다. Cloudflare에서는 고객의 데이터를 판매하지 않으며, 고객의 개인정보 관련 선택 사항을 중시합니다. Cloudflare의 개인정보 취급방침을 참고하시기 바랍니다.
Magic Network Monitoring - 히어로 - 이미지

Cloudflare Network Flow의 이점

트래픽 합법 브라우저 타일 - 아이콘
실시간 트래픽 모니터링

실시간 트래픽 데이터로 취약점 발생 즉시 보안 정책을 빠르게 확인하고, 새로운 취약점을 식별하며, 변화하는 트래픽 패턴을 분석할 수 있습니다.

보안 실드 보호 - 아이콘
첨단 DDoS 경보

당사의 강력한 DDoS 완화 서비스는 고객의 네트워크에 대한 위협을 모니터링하고 유입되는 공격을 알려드립니다.

아이콘 타일 분석 데이터
단일 대시보드에서 분석

단일 대시보드에서 모든 경고 및 인사이트를 확인하여 다양한 클라우드 환경에서도 손쉽게 네트워크 트래픽을 분석할 수 있습니다.

ABM - Stryker - Cloudflare로 AI 이니셔티브 보호 - 아이콘 6개 - 카드 1 - 아이콘
모든 사용자에게 무료 버전 제공

Cloludflare의 간편한 온보딩 마법사와 빠른 설정 프로세스를 통해 30분 내에 무료로 Network Flow를 사용해 보세요

Magic Network Monitoring - 작동 방식 - 이미지

작동 방식

클라우드의 네트워크 트래픽 모니터링 및 분석

Network Flow를 사용하면 네트워크 흐름 데이터를 라우터로부터 전 세계 330여 개의 위치에 걸쳐 있는 Cloudflare의 네트워크 에지로 전송할 수 있습니다.

데이터를 수신하고 분석한 다음, 네트워크 트래픽 패턴에 대한 분석과 경고를 자동으로 제공하여 보안 상태와 가시성을 즉시 개선하도록 지원합니다.

30분 이내에 네트워크 가시성을 개선합니다

블로그 읽기

주요 Network Flow 사용 사례

네트워크 흐름 모니터링을 클라우드로 마이그레이션하여 네트워크 활동에 대한 향상된 실시간 알림과 인사이트를 받아보세요.

아이콘 타일 분석 데이터
네트워크 흐름 모니터링을 클라우드로 마이그레이션

가상 네트워크 서비스를 즉시 제공하고 모든 네트워크 흐름 유형에 대한 통합 분석을 받으세요.

Cloudflare Magic Transit 타일 - 아이콘
유입되는 공격 모니터링 및 완화

네트워크를 노리는 위협이 무엇인지 정확하게 확인하고 Magic Transit을 통해 Cloudflare의 자동 공격 완화 서비스를 적용합니다.

AI Audit - 이점 - 더 나은 가시성 - 아이콘
네트워크 트래픽에 대한 심층적인 인사이트 얻기

모든 내부 네트워크 트래픽의 엔드투엔드 가시성을 유지하고 세부적인 분석으로 모니터링, 문제 해결, 유지 관리 노력을 개선하세요.

Network Flow 리소스

블로그 리소스 썸네일

블로그

네트워크 트래픽 패턴에 대한 가시성을 향상합니다
블로그 게시물 읽기  
인사이트 - 썸네일

개발자 문서

Network Flow 시작하기
개발자 문서 살펴보기  
썸네일 - 블로그 게시물 - 템플릿 1 - 용암 램프

블로그

Cloudflare에서 Network Flow를 사용하는 방법
블로그 게시물 읽기  
보안 실드 보호 아이콘

지금 시작하세요

전문가 상담
직급을 선택하세요... *
개인 기여자
기타
매니저
이사
최고 경영진
학생
VP
직무를 선택하세요... *
경영진
기타
네트워크
보안
언론 / 미디어
엔지니어링
영업 / 마케팅
인프라
재무/조달
제품
학생
DevOps
IT
국가를 선택하세요...
가나
가봉
가이아나
감비아
건지
과들루프
과테말라
교황청(바티칸 시국)
그레나다
그리스
그린란드
기니
기니비사우
나미비아
나우루어
나이지리아
남극
남수단
남아프리카 공화국
네덜란드
네팔
노르웨이
노퍽섬
뉴질랜드
뉴칼레도니아
니우에
니제르
니카라과
대만
대한민국
덴마크
도미니카
도미니카 공화국
독일
동티모르
라오인민민주공화국
라이베리아
라트비아
러시아 연방
레바논
레소토
레위니옹
루마니아
룩셈부르크
르완다
리비아
리투아니아
리히텐슈타인
마다가스카르
마르티니크
마요트
마카오
마케도니아, 구 유고슬라비아 공화국
말라위
말레이시아
말리
맨섬
멕시코
모나코