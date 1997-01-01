Cloudflare Network Flow
基於雲端的網路流監控
Network Flow 可從單一的整合式儀表板提供端對端網路流量可見度、即時警示以及 DDoS 攻擊識別。
Cloudflare Network Flow 的優勢
即時流量監視
透過即時流量資料，您可以快速確認安全性原則、識別新漏洞，並在流量模式出現變化後及時進行分析。
從單一儀表板提供分析
在單一儀表板內檢視所有警示和深入解析——讓您可以輕鬆分析不同雲端環境中的網路流量。
免費版可供所有人使用
使用我們的簡單部署精靈和快速設定流程，只需不到 30 分鐘的時間，即可免費試用 Network Flow
運作方式
監視並分析雲端的網路流量
使用 Network Flow，您可以將網路流量資料從路由器傳送至 Cloudflare 的網路邊緣 — 覆蓋全世界超過 330 個位置。
我們收到您的資料並進行剖析，然後自動提供有關您的網路流量模式的分析和警示，幫助您立即增強安全狀態和可見度。
Network Flow 主要使用案例
將網路流量監控遷移至雲端，以獲得改進的即時警示和網路活動深入解析。
將網路流量監控遷移至雲端
動態佈建虛擬網路服務，並取得對所有網路流量類型的組合分析。
監視並緩解傳入的攻擊
確切瞭解以您的網路為目標的威脅，並透過 Magic Transit 套用我們的自動攻擊緩解服務。
取得對網路流量的更深入解析
維持對所有內部網路流量的端對端可見度，並透過詳細分析增強監視、疑難排解和維護工作。