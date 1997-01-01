註冊

Cloudflare Network Flow

基於雲端的網路流監控

Network Flow 可從單一的整合式儀表板提供端對端網路流量可見度、即時警示以及 DDoS 攻擊識別。

與專家討論
選取您的職位層級... *
副總裁
高層
個人貢獻者
經理
其他
學生
主管
選取您的工作職能... *
安全性
財務/採購
產品
高階主管
工程設計
基礎架構
其他
網路
銷售/行銷
新聞/媒體
學生
DevOps
IT
選擇國家/地區...
阿爾巴尼亞
阿爾及利亞
阿富汗
阿根廷
阿拉伯聯合大公國
阿魯巴
阿曼
埃及
愛爾蘭
愛沙尼亞
安道爾
安地卡及巴布達
安哥拉
安圭拉
奧地利
奧蘭群島
澳大利亞
澳門
巴貝多
巴布亞紐幾內亞
巴哈馬
巴基斯坦
巴拉圭
巴勒斯坦
巴林
巴拿馬
巴西
白俄羅斯
百慕達
保加利亞
北韓
貝里斯
貝南
比利時
冰島
波多黎各
波蘭
波奈、聖佑達修斯和沙巴
波士尼亞與赫塞哥維納
波札那
玻利維亞多民族國
不丹
布吉納法索
布威島
查德
赤道幾內亞
丹麥
德國
東帝汶
東加
多哥
多米尼克
多明尼加共和國
俄羅斯聯邦
厄瓜多
厄利垂亞
法國
法羅群島
法屬波里尼西亞
法屬蓋亞納
法屬南部領地
菲律賓
斐濟
芬蘭
福克蘭群島（馬爾維納斯）
蓋亞納
甘比亞
剛果
剛果民主共和國
哥德洛普
哥倫比亞
哥斯大黎加
格陵蘭
格瑞那達
葛摩
根西島
古巴
古拉索
瓜地馬拉
哈薩克
海地
韓國
荷蘭
赫德島及麥當勞群島
黑山
宏都拉斯
吉布地
吉爾吉斯
吉里巴斯
幾內亞
幾內亞比索
加拿大
加彭
迦納
柬埔寨
教廷（梵蒂岡）
捷克共和國
喀麥隆
卡達
開曼群島
科特迪瓦（象牙海岸）
科威特
可可斯（基林）群島
克羅埃西亞
肯亞
庫克群島
拉脫維亞
賴比瑞亞
賴索托
冷岸及央棉群島
黎巴嫩
立陶宛
利比亞
寮國人民共和國
列支敦士登
留尼旺
盧安達
盧森堡
羅馬尼亞
馬達加斯加
馬丁尼克
馬爾地夫
馬爾他
馬拉威
馬來西亞
馬利
馬其頓，前南斯拉夫共和國
馬約特島
曼島
茅利塔尼亞
美國
蒙古
蒙特色拉特島
孟加拉
祕魯
緬甸
模里西斯
摩爾多瓦共和國
摩洛哥
摩納哥
莫三比克
莫桑比克
墨西哥
納米比亞
奈及利亞
南非
南極洲
南喬治亞島和南桑威奇群島
南蘇丹
尼加拉瓜
尼泊爾
尼日
紐埃
紐西蘭
挪威
諾福克島
諾魯
皮特康
葡萄牙
蒲隆地
千里達及托巴哥
喬治亞
日本
瑞典
瑞士
薩爾瓦多
薩摩亞
塞爾維亞
塞內加爾
塞席爾
賽普勒斯
沙烏地阿拉伯
尚比亞
聖巴泰勒米
聖誕島
聖多美和普林西比
聖赫勒拿、阿森松和特里斯坦達庫尼亞
聖克里斯多福及尼維斯
聖露西亞
聖馬丁島（法屬部分）
聖馬丁島（荷屬部分）
聖皮瑞及麥克隆
聖文森及格瑞那丁
獅子山
史瓦濟蘭
斯里蘭卡
斯洛伐克
斯洛維尼亞
蘇丹
蘇利南
所羅門群島
索馬利亞
塔吉克
台灣地區
泰國
坦尚尼亞
突尼西亞
土耳其
土克斯及開科斯群島
土庫曼
吐瓦魯
托克勞
瓦利斯及福杜納
萬那杜
維德角
委內瑞拉共和國
汶萊達魯薩蘭國
烏干達
烏克蘭
烏拉圭
烏茲別克
西班牙
西撒哈拉
希臘
辛巴威
新加坡
新喀里多尼亞
匈牙利
敘利亞
牙買加
亞美尼亞
亞塞拜然
葉門
伊拉克
伊朗
衣索比亞
以色列
義大利
印度
印尼
英國
英屬維京群島
英屬印度洋領地
約旦
越南
澤西島
直布羅陀
智利
中非共和國
中國
中國香港特別行政區

 
提交此表單，即表示您同意接收關於 Cloudflare 產品、活動和特別優惠的資訊。您可以隨時取消訂閱此類郵件。我們重視您的隱私選擇，絕不會出售您的資料。請參閱我們的隱私權政策以瞭解相關資訊。
Magic Network Monitoring - 主圖 - 影像

Cloudflare Network Flow 的優勢

合法流量瀏覽器圖塊 - 圖示
即時流量監視

透過即時流量資料，您可以快速確認安全性原則、識別新漏洞，並在流量模式出現變化後及時進行分析。

安全護盾保護 - 圖示
進階 DDoS 警示

我們功能強大的 DDoS 緩解服務可監視您的網路中是否存在威脅，並在攻擊傳入時通知您。

分析資料圖示圖塊
從單一儀表板提供分析

在單一儀表板內檢視所有警示和深入解析——讓您可以輕鬆分析不同雲端環境中的網路流量。

ABM - Stryker - Secure your AI initiatives with Cloudflare - 6 icons - Card 1 - Icon
免費版可供所有人使用

使用我們的簡單部署精靈和快速設定流程，只需不到 30 分鐘的時間，即可免費試用 Network Flow

Magic Network Monitoring - 運作方式 - 影像

運作方式

監視並分析雲端的網路流量

使用 Network Flow，您可以將網路流量資料從路由器傳送至 Cloudflare 的網路邊緣 — 覆蓋全世界超過 330 個位置。

我們收到您的資料並進行剖析，然後自動提供有關您的網路流量模式的分析和警示，幫助您立即增強安全狀態和可見度。

在短短 30 分鐘內提高網路可見度

閱讀部落格

Network Flow 主要使用案例

將網路流量監控遷移至雲端，以獲得改進的即時警示和網路活動深入解析。

分析資料圖示圖塊
將網路流量監控遷移至雲端

動態佈建虛擬網路服務，並取得對所有網路流量類型的組合分析。

Cloudflare Magic Transit 圖塊 - 圖示
監視並緩解傳入的攻擊

確切瞭解以您的網路為目標的威脅，並透過 Magic Transit 套用我們的自動攻擊緩解服務。

AI Audit - 優勢 - 更佳可見度 - 圖示
取得對網路流量的更深入解析

維持對所有內部網路流量的端對端可見度，並透過詳細分析增強監視、疑難排解和維護工作。

Network Flow 資源

部落格資源縮圖

部落格

提高對網路流量模式的可見度
閱讀部落格貼文  
深入解析 - 縮圖

開發人員文件

開始使用 Network Flow
探索開發人員文件  
縮圖 - 部落格文章 - 範本 1 - 熔岩燈

部落格

Cloudflare 如何使用 Network Flow
閱讀部落格貼文  
安全護盾保護圖示

立即開始使用

與專家討論
選取您的職位層級... *
副總裁
高層
個人貢獻者
經理
其他
學生
主管
選取您的工作職能... *
安全性
財務/採購
產品
高階主管
工程設計
基礎架構
其他
網路
銷售/行銷
新聞/媒體
學生
DevOps
IT
選擇國家/地區...
阿爾巴尼亞
阿爾及利亞
阿富汗
阿根廷
阿拉伯聯合大公國
阿魯巴
阿曼
埃及
愛爾蘭
愛沙尼亞
安道爾
安地卡及巴布達
安哥拉
安圭拉
奧地利
奧蘭群島
澳大利亞
澳門
巴貝多
巴布亞紐幾內亞
巴哈馬
巴基斯坦
巴拉圭
巴勒斯坦
巴林
巴拿馬
巴西
白俄羅斯
百慕達
保加利亞
北韓
貝里斯
貝南
比利時
冰島
波多黎各
波蘭
波奈、聖佑達修斯和沙巴
波士尼亞與赫塞哥維納
波札那
玻利維亞多民族國
不丹
布吉納法索
布威島
查德
赤道幾內亞
丹麥
德國
東帝汶
東加
多哥
多米尼克
多明尼加共和國
俄羅斯聯邦
厄瓜多
厄利垂亞
法國
法羅群島
法屬波里尼西亞
法屬蓋亞納
法屬南部領地
菲律賓