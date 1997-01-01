Cloudflare Network Flow
基于云的网络流量监控
Network Flow 提供端到端的网络流量可见性、实时警报和 DDoS 攻击识别，全部通过单一集成仪表盘使用。
Cloudflare Network Flow 的优势
实时流量监控
利用实时流量数据，您可以快速确认安全策略，识别新漏洞，并在流量模式发生变化时立即进行分析。
单一仪表板提供分析
在单一仪表板中查看所有警报和见解，让您轻松分析不同云环境中的网络流量。
免费版面向所有人开放
通过我们简易上手向导和快速设置流程，不到 30 分钟即可免费试用 Network Flow
工作原理
在云端监视和分析您的网络流量
借助 Network Flow，您可以将网络流量数据从路由器发送至覆盖全球超过 330 个节点的 Cloudflare 网络边缘。
我们接收并解析您的数据，随后自动提供网络流量模式的分析和告警，帮助您即时提升安全态势和可见性。
Network Flow 主要使用场景
将您的网络流监控迁移至云端，以获得针对网络活动的更优实时告警和洞察。
将您的网络流量监控迁移到云端
即时配置虚拟网络服务，并获得所有网络流量类型的综合分析。
监控并缓解入站攻击
通过 Magic Transit 准确了解针对您网络的威胁，并应用我们的自动攻击缓解服务。
获得对网络流量的更深入洞察
维持所有内部网络流量的端到端可见性——并通过详细分析提升您的监控、故障排除和维护能力。