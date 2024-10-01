当今拥有混合办公模式的组织，其用户和应用都在传统企业网络之外进行连接。这导致了安全和网络控制的不一致，影响理解正在发生的事情以及存在的风险的能力。

为帮助解决这些挑战，网络监控工具提供对网络流量模式的端到端分析和警报，包括流经本地网络和云环境之间的流量。