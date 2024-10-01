当今拥有混合办公模式的组织，其用户和应用都在传统企业网络之外进行连接。这导致了安全和网络控制的不一致，影响理解正在发生的事情以及存在的风险的能力。
为帮助解决这些挑战，网络监控工具提供对网络流量模式的端到端分析和警报，包括流经本地网络和云环境之间的流量。
DDoS 攻击规模日益加大、越来越复杂。攻击越复杂，就越难将恶意流量与正常流量区分开来，并有效缓解这些威胁。
企业和组织有多种连接用户和应用的方式。这导致安全策略执行和网络控制的不一致。
网络带宽瓶颈、未检测到的操作系统漏洞以及其他服务故障可能导致应用运行中断或受到破坏。
Detect and receive automatic notifications about attacks, including volumetric DDoS attacks. See exactly what threats are aimed at your network to accelerate time-to-mitigation.
通过端到端的可见性和针对所有内部网络流量的详尽分析，排查网络瓶颈并提高维护效率。
通过了解流量趋势、网络设备的性能以及它们之间的数据传输情况和剩余存储容量，更高效地分配网络资源。
Cloudflare Magic Network Monitoring 通过单一集成仪表板提供端到端的网络流量可见性、实时警报和 DDoS 攻击识别。
接收关于网络层和传输层流量模式及 DDoS 攻击的自动分析和警报。通过 Cloudflare 网络分析可视化数据包和比特级数据。
识别新漏洞，确认安全策略有效，并检查网络流量——而且不牺牲性能
在一个统一的云平台上管理网络访问并监控威胁，无需叠加不兼容的工具或配置昂贵的硬件设备。
DDoS 攻击最明显的症状是网站或服务突然变慢或不可用。但合法流量激增也可能导致类似的性能问题。网络监控工具有助于发现 DDoS 攻击的一些迹象，从而使网络团队能够做出适当的响应。
回答诸如“我的网络峰值流量水平是多少？”的问题。那些流量的来源是什么？我的网络什么时候看到那些流量？通过实时流量数据，组织可以确认其安全策略的有效性，识别新的漏洞，并分析流量模式的变化——在紧急情况发生之前。
您无法阻止看不到的威胁。流量分析（如意外的服务中断）方面的可见性对于理解网络的正常运行和主动提升安全性非常重要。
组织需要对可能不通过自身网络提供商的物联网设备流量建立网络可见性。网络监控工具有助于准确识别物联网设备何时出现故障，或物联网设备之间的连接何时被意外阻断。