Возможности сквозного мониторинга сетевого трафика помогают организациям своевременно выявлять и устранять проблемы производительности и уязвимости безопасности, такие как DDoS-атаки. Визуализируйте и анализируйте данные сетевых потоков, такие как протоколы, исходные IP-адреса, IP-адреса назначения, порты и �многое другое, с помощью инструментов мониторинга сети.
В современных организациях, в которых сотрудники работают в гибридном формате, пользователи и приложения подключены за пределами традиционной корпоративной сети. Это привело к несогласованным средствам контроля безопасности и сетевых подключений, что влияет на способность понимать, что происходит и что подвергается риску.
Чтобы помочь в решении этих задач, инструменты мониторинга сети предоставляют сквозную аналитику и оповещения о моделях сетевого трафика, включая трафик, проходящий через локальные сети и между облачными средами.
DDoS-атаки становятся более масшта�бными и изощренными. Чем сложнее атака, тем труднее отделить вредоносный трафик от обычного и эффективно нейтрализовать эти угрозы.
Организации подключают своих пользователей и приложения неопределенным количеством способов. Это приводит к несогласованности использования средств обеспечения безопасности и контроля сетевых подключений.
«Узкие места» в пропускной способности сети, необнаруженные недостатки операционной системы и другие сбои сервисов могут привести к сбою или поломке пр�иложений.
Detect and receive automatic notifications about attacks, including volumetric DDoS attacks. See exactly what threats are aimed at your network to accelerate time-to-mitigation.
Устраняйте «узкие места» в сети и ускоряйте обслуживание благодаря возможностям сквозного мониторинга и подробному анализу всего внутреннего сетевого трафика.
Распределяйте сетевые ресурсы более эффективно благодаря пониманию тенденций объема трафика, принципа работы сетевых устройств и перемещения данных между ними, а также оставшейся емкости хранилища.
Решение Magic Network Monitoring от Cloudflare обеспечивает возможности сквозного мо�ниторинга сетевого трафика, оповещения в реальном времени и идентификацию DDoS-атак с единой интегрированной панели мониторинга.
Получайте автоматический анализ и оповещения о моделях трафика на сетевом и транспортном уровне, а также о DDoS-атаках. Визуализируйте данные на уровне пакетов и битов с помощью средства сетевой аналитики Cloudflare Network Analytics.
Выявляйте новые уязвимости, подтверждайте работу политик безопасности и проверяйте сетевой трафик — и все это без ущерба для производительности
Управляйте доступом к сети и отслеживайте угрозы на унифицированной облачной платформе — без использования несовместимых инструментов или настройки дорогостоящих аппаратных устройств.
Наиболее очевидный признак DDoS-атаки — внезапное замедление работы или не�доступность сайта или сервиса. Но легитимные скачки трафика также могут создавать аналогичные проблемы с производительностью. Инструменты мониторинга сети помогают обнаружить некоторые характерные признаки DDoS-атаки, чтобы сетевые специалисты могли принять надлежащие меры.
Отвечает на такие вопросы, как: «Каков пиковый объем трафика моей сети?» Каковы источники этого трафика? Когда моя сеть „видит“ этот трафик?» Имея данные о трафике в режиме реального времени, организации могут подтверждать работу своих политик безопасности, выявлять новые уязвимости и анализировать изменение структуры трафика, при этом до возникновения чрезвычайных ситуаций.
Вы не можете остановить угрозы, которых не видите. Возможности мониторинга на основе анализа трафика, такие как мониторинг неожиданных перебоев в обслуживании, важны для понимания нормальной работы вашей сети и превентивного повышения безопасности.
Организациям необходимо обеспечить возможности мониторинга сети для трафика устройств IoT, который может проходить не через их собственного сетевого провайдера. Инструменты мониторинга сети помогают точно определить, когда устройство IoT выходит из строя или когда соединение между устройствами IoT неожиданно блокируется.