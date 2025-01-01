В современных организациях, в которых сотрудники работают в гибридном формате, пользователи и приложения подключены за пределами традиционной корпоративной сети. Это привело к несогласованным средствам контроля безопасности и сетевых подключений, что влияет на способность понимать, что происходит и что подвергается риску.

Чтобы помочь в решении этих задач, инструменты мониторинга сети предоставляют сквозную аналитику и оповещения о моделях сетевого трафика, включая трафик, проходящий через локальные сети и между облачными средами.