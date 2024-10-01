如今，擁有混合員工的組織在傳統企業網路外部連接使用者和應用程式。這會導致不一致的安全和網路控制，導致無法完全瞭解目前的情況以及面臨的風險。
為了協助解決這些挑戰，網路監控工具會針對網路流量模式提供端對端分析和警示，包括流經本機網路的流量以及雲端環境之間的流量。
DDoS 攻擊規模越來越大，且越來越複雜。攻擊越複雜，越難以將惡意流量與正常流量區分開，也就越難以有效地緩解這些威脅。
組織以多種方式連接使用者和應用程式。這會導致不一致的安全執行和網路控制。
網路頻寬瓶頸、未偵測出的作業系統缺陷以及其他服務失敗可能會中斷或破壞應用程式。
Detect and receive automatic notifications about attacks, including volumetric DDoS attacks. See exactly what threats are aimed at your network to accelerate time-to-mitigation.
透過對所有內部網路流量的端對端可見度和詳細分析，解決網路瓶頸並增強維護。
透過瞭解流量趨勢、網路裝置效能、網路裝置之間的資料移動情況以及剩餘的儲存容量，更高效地配置網路資源。
Cloudflare Magic Network Monitoring 可從單一的整合式儀表板提供端對端網路流量可見度、即時警示以及 DDoS 攻擊識別。
接收針對網路層和傳輸層流量模式及 DDoS 攻擊的自動分析和警示。透過 Cloudflare ��網路分析視覺化封包和位元級資料。
識別新漏洞、確認安全性原則有效，以及檢查網路流量，並且這一切均無需犧牲效能
在統一雲端平台上管理網路存取並監控威脅，不需要疊加使用不相容的工具，也不需要設定昂貴的硬體設備。
DDoS 攻擊最明顯的跡象是，網站或服務突然變慢或不可用。但合法流量激增也可能會導致類似的效能問題。網路監控工具有助於發現 DDoS 攻擊的一些明顯跡象，以便網路團隊可以做出適當的回應。
回答一些問題，例如「我的網路的流量峰值是多少？這些流量來自哪裡？我的網路何時會看到這些流量？」透過即時流量資料，組織可以在發生緊急情況之前，確認安全性原則有效、識別新漏洞，並分析不斷變化的流量模式。
您無法阻止看不到的威脅。流量可見度分析（例如，非預期的服務中斷）對於瞭解網路的正常運作和主動提高安全性非常重要。
組織需要建立對 IoT 裝置流量的網路可見度，這些流量可能不會通過其自己的網路提供者。網路監控工具有助於確定 IoT 裝置停機的時間或 IoT 裝置之間連線遭到意外封鎖的時間。