如今，擁有混合員工的組織在傳統企業網路外部連接使用者和應用程式。這會導致不一致的安全和網路控制，導致無法完全瞭解目前的情況以及面臨的風險。

為了協助解決這些挑戰，網路監控工具會針對網路流量模式提供端對端分析和警示，包括流經本機網路的流量以及雲端環境之間的流量。