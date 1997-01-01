Cloudflare Network Flow
Monitoraggio dei flussi di rete basati su cloud
Network Flow fornisce visibilità del traffico di rete end-to-end, avvisi in tempo reale e identificazione degli attacchi DDoS, il tutto da un unico dashboard integrato.
Vantaggi di Cloudflare Network Flow
Monitoraggio del traffico in tempo reale
Con i dati sul traffico in tempo reale, puoi confermare rapidamente le tue policy di sicurezza, identificare nuove vulnerabilità e analizzare i mutevoli modelli di traffico, non appena si presentano.
Avvisi DDoS avanzati
I nostri potenti servizi di mitigazione degli attacchi DDoS monitorano la tua rete per rilevare eventuali minacce e ti avvisano degli attacchi in arrivo.
Analisi da un singolo dashboard
Visualizza tutti gli avvisi e gli approfondimenti in un unico dashboard, analizzando facilmente il traffico di rete in diversi ambienti cloud.
Versione gratuita disponibile per tutti
Prova Network Flow gratuitamente in meno di 30 minuti con la nostra semplice procedura guidata di onboarding e il rapido processo di configurazione.
COME FUNZIONA
Monitora e analizza il traffico di rete nel cloud
Con Network Flow, puoi inviare i dati del flusso di rete dai router al perimetro di rete di Cloudflare che si estende su oltre 330 città in tutto il mondo.
Riceviamo e analizziamo i tuoi dati, quindi forniamo automaticamente analisi e avvisi sui modelli di traffico di rete, aiutandoti a migliorare immediatamente il tuo livello di sicurezza e visibilità.
Principali casi d'uso di Network Flow
Migra il monitoraggio del flusso di rete sul cloud per ottenere avvisi e approfondimenti migliori e in tempo reale sull'attività di rete.
Migra il monitoraggio del flusso di rete al cloud
Fornisci servizi di rete virtuale al volo e ottieni analisi combinate su tutti i tipi di flussi di rete.
Monitora e mitiga gli attacchi in arrivo
Scopri esattamente quali minacce sono rivolte alla tua rete e applica i nostri servizi di mitigazione automatica degli attacchi tramite Magic Transit.
Ottieni informazioni più approfondite sul traffico di rete
Mantieni la visibilità end-to-end su tutto il traffico di rete interno e potenzia le attività di monitoraggio, risoluzione dei problemi e manutenzione con analisi dettagliate.
Risorse di Network Flow
Blog
Migliora la visibilità dei modelli di traffico di rete
Documentazione per gli sviluppatori
Inizia a utilizzare Network Flow
Blog