Cloudflare Network Flow

Monitoraggio dei flussi di rete basati su cloud

Network Flow fornisce visibilità del traffico di rete end-to-end, avvisi in tempo reale e identificazione degli attacchi DDoS, il tutto da un unico dashboard integrato.

Vantaggi di Cloudflare Network Flow

Riquadro browser traffico legittimo - Icona
Monitoraggio del traffico in tempo reale

Con i dati sul traffico in tempo reale, puoi confermare rapidamente le tue policy di sicurezza, identificare nuove vulnerabilità e analizzare i mutevoli modelli di traffico, non appena si presentano.

Protezione con scudo di sicurezza - Icona
Avvisi DDoS avanzati

I nostri potenti servizi di mitigazione degli attacchi DDoS monitorano la tua rete per rilevare eventuali minacce e ti avvisano degli attacchi in arrivo.

Dati analitici - icona a mosaico
Analisi da un singolo dashboard

Visualizza tutti gli avvisi e gli approfondimenti in un unico dashboard, analizzando facilmente il traffico di rete in diversi ambienti cloud.

ABM - Stryker - Proteggi le tue iniziative di IA con Cloudflare - 6 icone - Scheda 1 - Icona
Versione gratuita disponibile per tutti

Prova Network Flow gratuitamente in meno di 30 minuti con la nostra semplice procedura guidata di onboarding e il rapido processo di configurazione.

Magic Network Monitoring - Come funziona - Immagine

COME FUNZIONA

Monitora e analizza il traffico di rete nel cloud

Con Network Flow, puoi inviare i dati del flusso di rete dai router al perimetro di rete di Cloudflare che si estende su oltre 330 città in tutto il mondo.

Riceviamo e analizziamo i tuoi dati, quindi forniamo automaticamente analisi e avvisi sui modelli di traffico di rete, aiutandoti a migliorare immediatamente il tuo livello di sicurezza e visibilità.

Migliora la visibilità della tua rete in soli 30 minuti

Leggi il blog

Principali casi d'uso di Network Flow

Migra il monitoraggio del flusso di rete sul cloud per ottenere avvisi e approfondimenti migliori e in tempo reale sull'attività di rete.

Dati analitici - icona a mosaico
Migra il monitoraggio del flusso di rete al cloud

Fornisci servizi di rete virtuale al volo e ottieni analisi combinate su tutti i tipi di flussi di rete.

Cloudflare Magic Transit - Icona
Monitora e mitiga gli attacchi in arrivo

Scopri esattamente quali minacce sono rivolte alla tua rete e applica i nostri servizi di mitigazione automatica degli attacchi tramite Magic Transit.

AI Audit - Vantaggi - Migliore visibilità - Icona
Ottieni informazioni più approfondite sul traffico di rete

Mantieni la visibilità end-to-end su tutto il traffico di rete interno e potenzia le attività di monitoraggio, risoluzione dei problemi e manutenzione con analisi dettagliate.

Risorse di Network Flow

Miniatura risorsa blog

Blog

Migliora la visibilità dei modelli di traffico di rete
Leggi il post del blog  
Approfondimenti - Miniatura 2

Documentazione per gli sviluppatori

Inizia a utilizzare Network Flow
Consulta la documentazione per gli sviluppatori  
Miniatura - Articolo del blog - Modello 1 - Lampada lavica

Blog

Come Cloudflare utilizza Network Flow
Leggi il post del blog  
Icona Protezione con scudo di sicurezza

Inizia oggi stesso

