Cloudflare Network Flow

クラウド型のネットワークフロー監視

Network Flowは、エンドツーエンドのネットワークトラフィックの可視性とリアルタイムアラート、DDoS攻撃の識別を、単一の統合ダッシュボードで実現します。

Magic Network Monitoring - ヒーロー - 画像

Cloudflare Network Flowのメリット

トラフィックレジット・ブラウザタイル - アイコン
リアルタイムのトラフィック監視

リアルタイムのトラフィックデータを基に、セキュリティポリシーの確認、新たな脆弱性の識別、トラフィックパターン変化の分析後に即対処。

セキュリティシールド保護 - アイコン
高度DDoSアラート

当社の強力なDDoS軽減サービスは、ネットワークを監視して脅威を識別し、外部からの攻撃について通知します。

アイコンタイルの分析データ
単一ダッシュボードでアナリティクスを表示

すべてのアラートとインサイトを単一のダッシュボードに表示することで、さまざまなクラウド環境におけるネットワークトラフィックの分析が容易くなります。

ABM - Stryker - CloudflareでAIイニシアチブを保護 - 6つのアイコン - カード1 - アイコン
どなたでもお使いいただける無料バージョン

当社の手軽なオンボーディングウィザードとクイックセットアッププロセスで、30分以内にNetwork Flowを無料でお試しいただけます

Magic Network Monitoring - 仕組み - 画像

仕組み

クラウド内のネットワークトラフィックを監視・分析

Network Flowを使って、ネットワークフローデータをお客様のルーターから、全世界の330のロケーションに広がるCloudflareのネットワークエッジへ送信できます。

Cloudflareはデータを受信して構文解析した後、ネットワークトラフィックのパターンについてアナリティクスとアラートを自動的に提供し、セキュリティポスチャと可視性を即時改善できるようにします。

わずか30分でネットワークの可視性向上

ブログを読む

Network Flowの主要ユースケース

ネットワークフロー監視をクラウドに移行し、ネットワークアクティビティに関して、有用性の高いリアルタイムアラートとインサイトを引き出す。

アイコンタイルの分析データ
ネットワークフロー監視をクラウドへ移行

仮想ネットワークサービスを臨機応変にプロビジョニングし、全タイプのネットワークフローについて複合的なアナリティクスを得ましょう。

Cloudflare Magic Transitタイル - アイコン
外部からの攻撃を監視・軽減

Magic Transitでお客様のネットワークを狙う脅威を厳密に把握し、自動攻撃軽減サービスを適用しましょう。

AI Audit - メリット - 可視性の向上 - アイコン
ネットワークトラフィックに関する詳細インサイトを得る

お客様の内部ネットワークトラフィックすべてについてエンドツーエンドの可視性を維持し、詳細アナリティクスで監視、トラブルシューティング、保守の作業を支援します。

Network Flowに関するリソース

ブログリソースサムネイル

ブログ

ネットワークトラフィックのパターンをより明確に可視化
ブログを読む  
インサイト - サムネイル

開発者ドキュメント

Network Flowの使用を開始する
開発者向けドキュメントを見る  
サムネイル - ブログ記事 - テンプレート 1 - ラバランプ

ブログ

CloudflareのNetwork Flow活用方法
ブログを読む  
セキュリティシールド保護アイコン

今すぐ始めましょう

専門家に相談する
職位をお選びください... *
Cレベル
その他
学生
管理
個人貢献者
取締役
部長
職務権限をお選びください... *
DevOps
IT
インフラ
エグゼクティブ
エンジニアリング
セールス/マーケティング
セキュリティ
その他
ネットワーク
学生
財務/調達
製品
報道/メディア
国を選択してください...
アイスランド
アイルランド
アゼルバイジャン
アフガニスタン
アラブ首長国連邦
アルジェリア
アルゼンチン
アルバ
アルバニア
アルメニア
アンギラ
アンゴラ
アンティグア・バーブーダ
アンドラ
イエメン
イギリス領インド洋地域
イスラエル
イタリア
イラク
イラン
インド
インドネシア
ウォリス・フツナ
ウガンダ
ウクライナ
ウズベキスタン
ウルグアイ
エクアドル
エジプト
エストニア
エチオピア
エリトリア
エルサルバドル
オーストラリア
オーストリア
オーランド諸島
オマーン
オランダ
ガーナ
カーボベルデ
ガーンジー島
ガイアナ
カザフスタン
カタール
カナダ
ガボン
カメルーン
ガンビア
カンボジア
ギニア
ギニア・ビサウ
キプロス
キューバ
キュラソー
ギリシャ
キリバス