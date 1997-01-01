Cloudflare Network Flow
クラウド型のネットワークフロー監視
Network Flowは、エンドツーエンドのネットワークトラフィックの可視性とリアルタイムアラート、DDoS攻撃の識別を、単一の統合ダッシュボードで実現します。
Cloudflare Network Flowのメリット
リアルタイムのトラフィック監視
リアルタイムのトラフィックデータを基に、セキュリティポリシーの確認、新たな脆弱性の識別、トラフィックパターン変化の分析後に即対処。
単一ダッシュボードでアナリティクスを表示
すべてのアラートとインサイトを単一のダッシュボードに表示することで、さまざまなクラウド環境におけるネットワークトラフィックの分析が容易くなります。
どなたでもお使いいただける無料バージョン
当社の手軽なオンボーディングウィザードとクイックセットアッププロセスで、30分以内にNetwork Flowを無料でお試しいただけます
仕組み
クラウド内のネットワークトラフィックを監視・分析
Network Flowを使って、ネットワークフローデータをお客様のルーターから、全世界の330のロケーションに広がるCloudflareのネットワークエッジへ送信できます。
Cloudflareはデータを受信して構文解析した後、ネットワークトラフィックのパターンについてアナリティクスとアラートを自動的に提供し、セキュリティポスチャと可視性を即時改善できるようにします。
Network Flowの主要ユースケース
ネットワークフロー監視をクラウドに移行し、ネットワークアクティビティに関して、有用性の高いリアルタイムアラートとインサイトを引き出す。
ネットワークフロー監視をクラウドへ移行
仮想ネットワークサービスを臨機応変にプロビジョニングし、全タイプのネットワークフローについて複合的なアナリティクスを得ましょう。
外部からの攻撃を監視・軽減
Magic Transitでお客様のネットワークを狙う脅威を厳密に把握し、自動攻撃軽減サービスを適用しましょう。
ネットワークトラフィックに関する詳細インサイトを得る
お客様の内部ネットワークトラフィックすべてについてエンドツーエンドの可視性を維持し、詳細アナリティクスで監視、トラブルシューティング、保守の作業を支援します。
Network Flowに関するリソース
ブログ
ネットワークトラフィックのパターンをより明確に可視化
開発者ドキュメント
Network Flowの使用を開始する
ブログ