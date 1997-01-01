Network Flowを使って、ネットワークフローデータをお客様のルーターから、全世界の330のロケーションに広がるCloudflareのネットワークエッジへ送信できます。

Cloudflareはデータを受信して構文解析した後、ネットワークトラフィックのパターンについてアナリティクスとアラートを自動的に提供し、セキュリティポスチャと可視性を即時改善できるようにします。