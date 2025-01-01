Informations et annonces
Bienvenue dans la AI Week 2025
Nous constatons que l'IA modifie radicalement la manière dont les utilisateurs travaillent dans l'ensemble des secteurs. Les agents du service client peuvent traiter dix fois plus de tickets. Les ingénieurs logiciels n'ont plus qu'à passer en revue du code généré par l'IA plutôt que de passer des heures à rédiger du code de manière habituelle. Les vendeurs peuvent se concentrer sur l'établissement de relations, tandis que leurs tâches fastidieuses de suivi et d'administration sont gérées automatiquement. Cloudflare s'engage à aider les entreprises à développer de formidables expériences assistées par IA pour leurs collaborateurs et leurs clients.
Au-delà de l'interdiction : un moyen plus efficace de sécuriser les applications d'IA générative
Les outils d'IA générative présentent un compromis entre la productivité et les risques envers les données. La nouvelle fonctionnalité de protection des prompts (invites) IA ajoutée à Cloudflare One assure la visibilité et le contrôle nécessaires pour gérer ces outils afin de permettre aux entreprises d'adopter l'IA en toute confiance.
Cloudflare lance une mini-série IA destinée aux développeurs (et à tous les autres qu'ils connaissent)
La mini-série AI Avenue s'attaque aux craintes, présente le potentiel de l'IA et met en lumière les récits positifs concernant l'amélioration humaine, tout en permettant une interaction pratique.
Dévoiler l'invisible : votre guide pour maîtriser l'IA fantôme avec Cloudflare One
Ne laissez pas « l'IA fantôme » (Shadow AI) faire fuiter silencieusement vos données vers des outils IA auxquels vous n'avez jamais donné d'autorisation d'accès à ces dernières. Cette nouvelle menace nécessite de nouveaux moyens de protection. Découvrez comment bénéficier de davantage de visibilité et de contrôle sans compromettre l'innovation.
Bonnes pratiques de sécurisation de l'IA générative à l'aide de la plateforme SASE de Cloudflare
Ce guide destiné aux responsables de la sécurité et de l'informatique présente les bonnes pratiques à mettre en œuvre afin d'adopter en toute sécurité l'IA générative à l'aide de l'architecture SASE de Cloudflare dans le cadre d'une stratégie de gestion de la posture de sécurité de l'IA (AI-SPM, AI-Security Posture Management).
Analyse de la sécurité de ChatGPT, de Claude et de Gemini grâce au CASB Cloudflare
Les outils d'IA générative apportent de la puissance, mais s'accompagnent de risques. Le CASB Cloudflare analyse désormais ChatGPT, Claude et Gemini à la recherche d'erreurs de configuration, d'occurrences d'exposition de données sensibles et de problèmes de conformité afin d'aider les entreprises à adopter l'IA en toute confiance. Consulter les documents
Sécuriser la révolution de l'IA : présentation des portails de serveurs MCP Cloudflare
Nous nous réjouissons d'annoncer que les portails de serveurs MCP Cloudflare sont désormais disponibles en bêta ouverte. Les portails de serveurs MCP (MCP Server Portals) sont une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de centraliser, de sécuriser et d'observer toutes les connexions MCP de votre entreprise. Cette fonctionnalité fait partie de Cloudflare One, notre plateforme SASE (Secure Access Service Edge, service d'accès sécurisé en périphérie) qui vous aide à connecter et à protéger votre espace de travail. Consulter les documents
Présentation du score de confiance des applications Cloudflare pour les applications soutenues par IA
Cloudflare proposera des scores de confiance pour les applications d'IA générative présentes au sein de sa bibliothèque d'applications afin de permettre aux clients d'évaluer le risque lié à l'utilisation d'outils d'informatique fantôme (Shadow IT) par leurs collaborateurs.
Bloquez les invites non sécurisées ciblant les points de terminaison de vos LLM grâce à la solution Firewall for AI
La suite de sécurité de l'IA proposée par Cloudflare intègre désormais une fonctionnalité de modération des contenus non sécurisés, désormais incluse dans notre Application Security Suite (suite de sécurité des applications) par l'intermédiaire du service Firewall for AI. Conçue sur Llama, elle détecte et bloque les invites (prompts) nuisibles avant que ces dernières n'atteignent vos applications soutenues par IA.
Comment nous avons construit le moteur d'inférence le plus efficace pour le réseau Cloudflare
Les moteurs existants chargés de la diffusion des LLM ne sont pas suffisamment efficaces lorsqu'ils sont déployés sur un réseau distribué à l'échelle mondiale. Nous avons donc développé le nôtre, en Rust. Infire est un moteur d'inférence LLM qui s'appuie sur toute une gamme de techniques pour optimiser l'utilisation des ressources afin de nous permettre de diffuser les modèles IA plus efficacement, tout en améliorant les performances des charges de travail Cloudflare.
AI Gateway vous permet désormais d'accéder à vos modèles IA préférés, au routage dynamique et à davantage de fonctionnalités encore, le tout par l'intermédiaire d'un point de terminaison unique
La solution AI Gateway simplifie le développement d'applications IA en proposant une facturation unifiée, le stockage sécurisé des clés et le routage dynamique. Gagnez en observabilité et en contrôle sur vos coûts, vos clés d'API et votre trafic en vous connectant aux principaux fournisseurs d'IA par l'intermédiaire d'un point de terminaison unique.
Les modèles de génération d'images Leonardo et les modèles de synthèse vocale Deepgram, tous deux à la pointe de la technologie, sont désormais disponibles dans Workers AI
Nous élargissons la gamme Workers AI par de nouveaux modèles partenaires signés Leonardo.Ai et Deepgram. Vous pouvez ainsi commencer à vous servir de modèles à la pointe de la technologie, tant en termes de génération d'images avec Leonardo (Phoenix, Lucid Origin) que de synthèse vocale avec les modèles TTS et STT en temps réel de Deepgram (Nova 3, Aura 2). Développez des applications IA full-stack et à faible latence, toutes hébergées sur le réseau mondial de Cloudflare.
Comment Cloudflare exécute davantage de modèles IA sur un nombre moindre de GPU : analyse technique approfondie
Cloudflare a développé une plateforme interne nommé Omni afin de soutenir son catalogue croissant de modèles IA et d'optimiser l'utilisation des GPU. Cette plateforme s'appuie sur l'isolement léger et la surallocation de mémoire pour exécuter plusieurs modèles IA sur un seul GPU. Ce mode de fonctionnement nous permet de traiter les requêtes d'inférence à plus grande proximité des utilisateurs et d'améliorer la disponibilité générale sur notre réseau.
Examen approfondi des robots d'exploration IA : répartition du trafic par finalité et par verticale
Nous élargissons les informations liées à l'IA disponibles sur Cloudflare Radar en proposant de nouvelles données spécifiques aux différents secteurs, ainsi que la répartition du trafic lié aux bots selon leur finalité, comme l'entraînement ou une action de l'utilisateur. Ces nouvelles vues aideront les propriétaires de sites web à mieux comprendre l'impact des robots d'exploration IA.
Rendez votre site web conversationnel pour les utilisateurs et les agents grâce à NLWeb et AutoRAG
Intégrez une fonction de recherche conversationnelle à votre site web afin de permettre aux visiteurs humains et aux agents IA de poser des questions en langage naturel et de recevoir des réponses directes. Grâce à NLWeb (un projet ouvert de Microsoft) et Cloudflare AutoRAG, la recherche conversationnelle peut désormais se configurer en un clic sur votre site web.
Évaluation des modèles de segmentation d'images pour la suppression de l'arrière-plan dans Cloudflare Images
Un aperçu de la manière dont l'équipe de la solution Images a comparé des modèles de segmentation d'images dichotomiques afin d'identifier et d'isoler les sujets d'une image par rapport à l'arrière-plan.
La prochaine étape pour les créateurs de contenu dans leur collaboration avec les bots IA : découvrez le service AI Crawl Control
Cloudflare lance le service AI Crawl Control (anciennement AI Audit), ainsi que des réponses HTTP 402 facilement personnalisables pour les robots d'exploration IA. Plutôt que de bloquer purement et simplement les robots d'exploration, les créateurs de contenu peuvent désormais envoyer des réponses « Payment Required » (Paiement nécessaire) accompagnées de messages personnalisés afin de mettre en place des canaux de communication directs qui permettront d'établir des partenariats en matière d'IA.
L'ère des agents : identifier le trafic lié aux agents de manière cryptographique
Cloudflare permet désormais aux sites web et aux développeurs de bots d'utiliser Web Bot Auth pour segmenter les agents des bots vérifiés. Ce mode de fonctionnement permettra ainsi aux clients d'autoriser ou d'interdire plus facilement les nombreux types de bots pilotés par les utilisateurs et les partenaires engendrés par l'explosion des agents IA.
Détection des résumés d'e-mails par Cloudy : annonce de la version bêta
Nous mettons désormais notre LLM interne, Cloudy, à profit pour générer des résumés automatisés dans notre produit de sécurité du courrier électronique afin d'aider les équipes SOC à mieux comprendre ce qui se passe au sein des messages signalés.
Cloudflare est le meilleur endroit pour développer des agents vocaux en temps réel
Nous sommes à un tournant décisif où l'IA conversationnelle passe du stade de la démonstration expérimentale à celui des systèmes prêts pour la production. Si vous êtes déjà développeur au sein de l'écosystème de l'IA en temps réel, nous souhaitons concevoir les meilleurs éléments constitutifs disponibles sur le marché afin de vous permettre d'obtenir la latence la plus faible possible à l'échelle mondiale.
Dépannage des problèmes de performances et de connectivité réseau grâce à l'IA Cloudflare
Dépannez votre connectivité réseau grâce au service Cloudflare AI-Power afin de diagnostiquer et de résoudre rapidement les problèmes du client WARP, mais aussi les problèmes du réseau.
L'écart entre l'exploration et le clic : les données de Cloudflare concernant les bots IA, l'entraînement et les renvois
À la mi-2025, nous avons constaté que l'entraînement motivait près de 80 % des explorations effectuées par l'IA, tandis que le nombre de renvois vers les éditeurs (notamment par Google) diminuait. L'utilisation de GPTBot et de ClaudeBot a bondi, alors que celle d'Amazonbot et de Bytespider s'est effondrée. De même, les coefficients exploration/renvoi révèlent que l'IA consomme bien plus de données qu'elle ne renvoie les utilisateurs vers les sites originaux.
Automatiser l'analyse des menaces et de la réponse à ces dernières grâce à Cloudy
Cloudy booste désormais les analyses et les informations sur les menaces proposées par Cloudforce One ! L'IA analyse désormais les événements de menaces et les API afin de vous proposer immédiatement des informations sur les APT, les attaques DDoS, la cybercriminalité et d'autres menaces. Soutenue par Workers AI, notre LLM Cloudy accélère les enquêtes sur les menaces, tout en les rendant plus claires et plus exploitables que jamais.