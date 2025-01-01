Bienvenue dans la AI Week 2025

Nous constatons que l'IA modifie radicalement la manière dont les utilisateurs travaillent dans l'ensemble des secteurs. Les agents du service client peuvent traiter dix fois plus de tickets. Les ingénieurs logiciels n'ont plus qu'à passer en revue du code généré par l'IA plutôt que de passer des heures à rédiger du code de manière habituelle. Les vendeurs peuvent se concentrer sur l'établissement de relations, tandis que leurs tâches fastidieuses de suivi et d'administration sont gérées automatiquement. Cloudflare s'engage à aider les entreprises à développer de formidables expériences assistées par IA pour leurs collaborateurs et leurs clients.