Добро пожаловать на AI Week 2025
Мы наблюдаем, как ИИ кардинально меняет работу людей во всех отраслях. Агенты службы поддержки клиентов могут обрабатывать в десять раз больше заявок. Инженеры-программисты выступают в роли рецензентов кода, сгенерированного ИИ, вместо того чтобы тратить часы на написание шаблонного кода. Продавцы могут сосредоточиться на выстраивании отношений, в то время как их утомительные задачи по сопровождению и администрированию выполняются автоматически. В Cloudflare мы стремимся помогать компаниям создавать для своих сотрудников и клиентов высококлассный пользовательский опыт на основе ИИ.
За пределами блокировки: более эффективный способ защиты приложений на основе генеративного ИИ
Инструменты генеративного ИИ представляют собой баланс между продуктивностью и рисками утечки данных. Новая функция от Cloudflare One для защиты ИИ от промптов предоставляет возможности мониторинга и контроль, необходимые для управления этими инструментами, позволяя организациям уверенно внедрять ИИ.
Cloudflare запускает мини-сериал по ИИ для разработчиков (и всех, кого они знают)
AI Avenue избавляет от опасений, демонстрирует потенциал ИИ и подчеркивает положительные примеры человеческого расширения возможностей, а также позволяет поработать с технологиями напрямую.
Разоблачение невидимого: руководство по контролю теневого ИИ с помощью Cloudflare One
Не позволяйте “теневому ИИ” незаметно передавать ваши данные несанкционированным ИИ Эта новая угроза требует новой защиты. Узнайте, как получить возможности мониторинга и контроля, не жертвуя инновациями.
Лучшие практики по обеспечению безопасности генеративного ИИ с использованием Cloudflare SASE
В этом руководстве представлены лучшие практики для специалистов по киберзащите и ИТ по безопасной интеграции генеративного ИИ с архитектурой Cloudflare SASE в рамках стратегии управления безопасностью ИИ (AI-SPM).
Сканирование безопасности ChatGPT, Claude и Gemini с помощью брокера безопасности доступа к облаку (CASB) от Cloudflare
Инструменты генеративного ИИ несут в себе как возможности, так и риски. Брокер безопасности доступа к облаку (CASB) от Cloudflare теперь сканирует ChatGPT, Claude и Gemini на предмет неправильных настроек, утечки конфиденциальных данных и проблем с соблюдением нормативных требований, помогая организациям безопасно внедрять ИИ. Прочитать документацию
Обеспечение революции ИИ: представляем порталы MCP-серверов от Cloudflare
Мы рады сообщить, что порталы MCP-серверов от Cloudflare теперь доступны в открытой бета-версии. Порталы MCP-серверов — это новая функция, которая позволяет централизовывать, защищать и отслеживать каждое соединение MCP в вашей организации. Эта функция является частью Cloudflare One, нашей платформы периферийного сервиса безопасного доступа (SASE), которая помогает подключать и защищать ваше рабочее пространство. Прочитать документацию
Представляем показатель надежности Cloudflare для приложений ИИ
Cloudflare добавит показатели доверия в библиотеку приложений для генеративного ИИ, что позволит клиентам оценить риски при использовании сотрудниками теневых ИТ.
Блокируйте небезопасные промпты, нацеленные на конечные точки ваших больших языковых моделей (LLM), с помощью межсетевого экрана для ИИ
Пакет решений от Cloudflare для защиты ИИ теперь включает модерацию небезопасного контента, интегрированную в пакет средств безопасности приложений через Firewall for AI Созданный на базе Llama, он обнаруживает и блокирует вредоносные промпты еще до того, как они достигнут ваших ИИ-приложений.
Как мы создали самый эффективный механизм вывода для сети Cloudflare
Существующие движки обслуживания больших языковых моделей (LLM) недостаточно эффективны при развертывании в глобально распределенной сети, поэтому мы создали собственные на Rust. Infire — это движок вывода больших языковых моделей (LLM), использующий ряд техник для максимизации использования ресурсов, что позволяет нам обслуживать модели ИИ более эффективно и с лучшей производительностью для рабочих нагрузок Cloudflare.
AI Gateway теперь предоставляет доступ к вашим любимым моделям ИИ, динамической маршрутизации и многому другому через одну конечную точку
AI Gateway упрощает разработку приложений на базе ИИ с помощью унифицированного биллинга, безопасного хранения ключей и динамической маршрутизации. Получите возможность наблюдать и контролировать затраты, ключи API и трафик, подключаясь к основным поставщикам ИИ через единую конечную точку.
Современные модели для генерации изображений Leonardo и модели для преобразования текста в речь Deepgram теперь доступны в Workers AI
Мы расширяем Workers AI новыми партнерскими моделями от Leonardo.Ai и Deepgram. Начните использовать передовые модели генерации изображений от Leonardo (Phoenix, Lucid Origin) и модели преобразования текста и речи в реальном времени от Deepgram (Nova 3, Aura 2). Создавайте полнофункциональные ИИ-приложения с низкой задержкой, полностью размещенные в глобальной сети Cloudflare.
Как Cloudflare запускает больше моделей ИИ на меньшем количестве графических процессоров: углубленный технический анализ
Для поддержки растущего каталога моделей ИИ и максимального использования графических процессоров Cloudflare разработала внутреннюю платформу под названием Omni. Эта платформа использует легковесную изоляцию и перераспределение памяти для запуска нескольких моделей ИИ на одном графическом процессоре, позволяя нам обслуживать запросы на вывод ближе к пользователям и повышая общую доступность по всей сети.
Более глубокий анализ ИИ-краулеров: распределение трафика по назначению и вертикалям
Мы расширяем аналитику, связанную с ИИ, на Cloudflare Radar, добавляя новые отраслевые данные и детализацию бот-трафика по назначению, например, обучение или пользовательские действия. Эти новые инструменты анализа помогают владельцам веб-сайтов лучше понять влияние ИИ-краулеров.
Сделайте ваш веб-сайт разговорным для людей и агентов с помощью NLWeb и AutoRAG
Внедрите конверсационный поиск на своем сайте, чтобы люди и ИИ-агенты могли задавать вопросы на естественном языке и получать прямые ответы С NLWeb, открытым проектом от Microsoft, и Cloudflare AutoRAG, конверсационный поиск теперь настраивается на сайте одним кликом.
Оценка моделей сегментации изображений для удаления фона на Images
Внутренний взгляд на то, как команда Images сравнивала бинарные модели сегментации изображений для идентификации и изоляции объектов на изображении от фона.
Следующий шаг для создателей контента в работе с ИИ-ботами: представляем AI Crawl Control
Cloudflare запускает AI Crawl Control (ранее AI Audit) и представляет легко настраиваемые ответы HTTP 402. Вместо полного блокирования краулеров, создатели контента теперь могут отправлять ответы «Требуется оплата» с пользовательскими сообщениями, создавая прямые каналы коммуникации для сотрудничества с ИИ.
Эпоха агентов: криптографическое распознавание трафика агентов
Cloudflare теперь позволяет сайтам и разработчикам ботов использовать аутентификацию веб-ботов для сегментации агентов и проверенных ботов, что упрощает настройку разрешений для различных типов пользовательских и партнерских ботов, появившихся с ростом числа ИИ-агентов
Обобщения обнаружений электронной почты от Cloudy: анонс бета-версии
Мы начали использовать нашу внутреннюю большую языковую модель (LLM), Cloudy, для автоматического создания сводок в нашем продукте Email Security, помогая SOC-командам быстрее понимать суть инцидентов в помеченных сообщениях.
Cloudflare — лучшее место для создания голосовых агентов в реальном времени
Мы находимся в критической точке, когда диалоговый ИИ переходит от экспериментальных демонстраций к системам, готовым к использованию. Если вы уже являетесь разработчиком в экосистеме ИИ в реальном времени, мы хотим создать для вас лучшие строительные блоки, чтобы обеспечить минимальную задержку на глобальном уровне.
Устранение неполадок сетевого подключения и производительности с помощью ИИ Cloudflare
Устраняйте проблемы сетевого подключения с помощью Cloudflare AI-Power, чтобы быстро провести самодиагностику и решить проблемы с клиентом WARP и сетью.
Разрыв между сканированием и кликом: данные Cloudflare об ИИ-ботах, обучении и переходах
К середине 2025 года обучение обеспечивает почти 80% сканирования ИИ, в то время как количество ссылок на издателей (особенно из Google) снижается. GPTBot и ClaudeBot резко выросли, Amazonbot и Bytespider упали, а соотношение сканирования и переходов показывает, что ИИ потребляет гораздо больше, чем возвращает.
Автоматизация анализа угроз и реагирования с помощью Cloudy
Cloudy теперь значительно ускоряет аналитические расследования и работу со сбором и анализом информации об угрозах Cloudforce One! Получайте мгновенные аналитические данные о событиях угроз и API, связанных с APT, DDoS, киберпреступностью и многим другим. Cloudy, работающий на базе Workers AI, делает расследования угроз быстрее, яснее и эффективнее, чем когда-либо.