Поддержка

Обновления и анонсы

Добро пожаловать на AI Week
Добро пожаловать на AI Week 2025

Мы наблюдаем, как ИИ кардинально меняет работу людей во всех отраслях. Агенты службы поддержки клиентов могут обрабатывать в десять раз больше заявок. Инженеры-программисты выступают в роли рецензентов кода, сгенерированного ИИ, вместо того чтобы тратить часы на написание шаблонного кода. Продавцы могут сосредоточиться на выстраивании отношений, в то время как их утомительные задачи по сопровождению и администрированию выполняются автоматически. В Cloudflare мы стремимся помогать компаниям создавать для своих сотрудников и клиентов высококлассный пользовательский опыт на основе ИИ.

Читать блог
Обнаружение промптов и логирование запросов в Gateway - изображение
За пределами блокировки: более эффективный способ защиты приложений на основе генеративного ИИ

Инструменты генеративного ИИ представляют собой баланс между продуктивностью и рисками утечки данных. Новая функция от Cloudflare One для защиты ИИ от промптов предоставляет возможности мониторинга и контроль, необходимые для управления этими инструментами, позволяя организациям уверенно внедрять ИИ.

Читать блог
Запуск канала/серии AI Avenue на YouTube - изображение
Cloudflare запускает мини-сериал по ИИ для разработчиков (и всех, кого они знают)

AI Avenue избавляет от опасений, демонстрирует потенциал ИИ и подчеркивает положительные примеры человеческого расширения возможностей, а также позволяет поработать с технологиями напрямую.

Читать блог
Отчет о теневом ИИ +Расширение охвата ИИ-приложений в Gateway - изображение
Разоблачение невидимого: руководство по контролю теневого ИИ с помощью Cloudflare One

Не позволяйте “теневому ИИ” незаметно передавать ваши данные несанкционированным ИИ Эта новая угроза требует новой защиты. Узнайте, как получить возможности мониторинга и контроля, не жертвуя инновациями.

Читать блог
Практические рекомендации по безопасности ИИ
Лучшие практики по обеспечению безопасности генеративного ИИ с использованием Cloudflare SASE

В этом руководстве представлены лучшие практики для специалистов по киберзащите и ИТ по безопасной интеграции генеративного ИИ с архитектурой Cloudflare SASE в рамках стратегии управления безопасностью ИИ (AI-SPM).

Читать блог
Сканирование безопасности ChatGPT, Claude и Gemini с помощью CASB
Сканирование безопасности ChatGPT, Claude и Gemini с помощью брокера безопасности доступа к облаку (CASB) от Cloudflare

Инструменты генеративного ИИ несут в себе как возможности, так и риски. Брокер безопасности доступа к облаку (CASB) от Cloudflare теперь сканирует ChatGPT, Claude и Gemini на предмет неправильных настроек, утечки конфиденциальных данных и проблем с соблюдением нормативных требований, помогая организациям безопасно внедрять ИИ. Прочитать документацию

Читать блог
Zero Trust Контроль MCP-серверов
Обеспечение революции ИИ: представляем порталы MCP-серверов от Cloudflare

Мы рады сообщить, что порталы MCP-серверов от Cloudflare теперь доступны в открытой бета-версии. Порталы MCP-серверов — это новая функция, которая позволяет централизовывать, защищать и отслеживать каждое соединение MCP в вашей организации. Эта функция является частью Cloudflare One, нашей платформы периферийного сервиса безопасного доступа (SASE), которая помогает подключать и защищать ваше рабочее пространство. Прочитать документацию

Читать блог
Представляем показатель надежности Cloudflare для приложений ИИ
Представляем показатель надежности Cloudflare для приложений ИИ

Cloudflare добавит показатели доверия в библиотеку приложений для генеративного ИИ, что позволит клиентам оценить риски при использовании сотрудниками теневых ИТ.

Читать блог
Межсетевой экран представляет модерацию небезопасного контента - изображение
Блокируйте небезопасные промпты, нацеленные на конечные точки ваших больших языковых моделей (LLM), с помощью межсетевого экрана для ИИ

Пакет решений от Cloudflare для защиты ИИ теперь включает модерацию небезопасного контента, интегрированную в пакет средств безопасности приложений через Firewall for AI Созданный на базе Llama, он обнаруживает и блокирует вредоносные промпты еще до того, как они достигнут ваших ИИ-приложений.

Читать блог
Блог Infire
Как мы создали самый эффективный механизм вывода для сети Cloudflare

Существующие движки обслуживания больших языковых моделей (LLM) недостаточно эффективны при развертывании в глобально распределенной сети, поэтому мы создали собственные на Rust. Infire — это движок вывода больших языковых моделей (LLM), использующий ряд техник для максимизации использования ресурсов, что позволяет нам обслуживать модели ИИ более эффективно и с лучшей производительностью для рабочих нагрузок Cloudflare.

Читать блог
Обновление AI Gateway
AI Gateway теперь предоставляет доступ к вашим любимым моделям ИИ, динамической маршрутизации и многому другому через одну конечную точку

AI Gateway упрощает разработку приложений на базе ИИ с помощью унифицированного биллинга, безопасного хранения ключей и динамической маршрутизации. Получите возможность наблюдать и контролировать затраты, ключи API и трафик, подключаясь к основным поставщикам ИИ через единую конечную точку.

Читать блог
Собственные модели Workers AI
Современные модели для генерации изображений Leonardo и модели для преобразования текста в речь Deepgram теперь доступны в Workers AI

Мы расширяем Workers AI новыми партнерскими моделями от Leonardo.Ai и Deepgram. Начните использовать передовые модели генерации изображений от Leonardo (Phoenix, Lucid Origin) и модели преобразования текста и речи в реальном времени от Deepgram (Nova 3, Aura 2). Создавайте полнофункциональные ИИ-приложения с низкой задержкой, полностью размещенные в глобальной сети Cloudflare.

Читать блог
Как Cloudflare запускает больше моделей искусственного интеллекта на меньшем количестве графических процессоров: углубленный технический анализ
Как Cloudflare запускает больше моделей ИИ на меньшем количестве графических процессоров: углубленный технический анализ

Для поддержки растущего каталога моделей ИИ и максимального использования графических процессоров Cloudflare разработала внутреннюю платформу под названием Omni. Эта платформа использует легковесную изоляцию и перераспределение памяти для запуска нескольких моделей ИИ на одном графическом процессоре, позволяя нам обслуживать запросы на вывод ближе к пользователям и повышая общую доступность по всей сети.

Читать блог
Активность ИИ-ботов по типам и аналитика сканирования/реферирования по конкретным вертикалям
Более глубокий анализ ИИ-краулеров: распределение трафика по назначению и вертикалям

Мы расширяем аналитику, связанную с ИИ, на Cloudflare Radar, добавляя новые отраслевые данные и детализацию бот-трафика по назначению, например, обучение или пользовательские действия. Эти новые инструменты анализа помогают владельцам веб-сайтов лучше понять влияние ИИ-краулеров.

Читать блог
Autorag + NLWeb для издателей и создателей контента на AI Week
Сделайте ваш веб-сайт разговорным для людей и агентов с помощью NLWeb и AutoRAG

Внедрите конверсационный поиск на своем сайте, чтобы люди и ИИ-агенты могли задавать вопросы на естественном языке и получать прямые ответы С NLWeb, открытым проектом от Microsoft, и Cloudflare AutoRAG, конверсационный поиск теперь настраивается на сайте одним кликом.

Читать блог
Тестирование моделей ИИ для удаления фона
Оценка моделей сегментации изображений для удаления фона на Images

Внутренний взгляд на то, как команда Images сравнивала бинарные модели сегментации изображений для идентификации и изоляции объектов на изображении от фона.

Читать блог
PPC: обзор и перспективы
Следующий шаг для создателей контента в работе с ИИ-ботами: представляем AI Crawl Control

Cloudflare запускает AI Crawl Control (ранее AI Audit) и представляет легко настраиваемые ответы HTTP 402. Вместо полного блокирования краулеров, создатели контента теперь могут отправлять ответы «Требуется оплата» с пользовательскими сообщениями, создавая прямые каналы коммуникации для сотрудничества с ИИ.

Читать блог
Представляем подписанных агентов
Эпоха агентов: криптографическое распознавание трафика агентов

Cloudflare теперь позволяет сайтам и разработчикам ботов использовать аутентификацию веб-ботов для сегментации агентов и проверенных ботов, что упрощает настройку разрешений для различных типов пользовательских и партнерских ботов, появившихся с ростом числа ИИ-агентов

Читать блог
Сводки безопасности электронной почты на основе Cloudy
Обобщения обнаружений электронной почты от Cloudy: анонс бета-версии

Мы начали использовать нашу внутреннюю большую языковую модель (LLM), Cloudy, для автоматического создания сводок в нашем продукте Email Security, помогая SOC-командам быстрее понимать суть инцидентов в помеченных сообщениях.

Читать блог
Блог Realtime (рабочее название, будет обновляться)
Cloudflare — лучшее место для создания голосовых агентов в реальном времени

Мы находимся в критической точке, когда диалоговый ИИ переходит от экспериментальных демонстраций к системам, готовым к использованию. Если вы уже являетесь разработчиком в экосистеме ИИ в реальном времени, мы хотим создать для вас лучшие строительные блоки, чтобы обеспечить минимальную задержку на глобальном уровне.

Читать блог
Устранение неполадок сетевого подключения и производительности с помощью ИИ Cloudflare
Устранение неполадок сетевого подключения и производительности с помощью ИИ Cloudflare

Устраняйте проблемы сетевого подключения с помощью Cloudflare AI-Power, чтобы быстро провести самодиагностику и решить проблемы с клиентом WARP и сетью.

Читать блог
Разрыв между сканированием и кликом: данные Cloudflare об ИИ-ботах, обучении и переходах
Разрыв между сканированием и кликом: данные Cloudflare об ИИ-ботах, обучении и переходах

К середине 2025 года обучение обеспечивает почти 80% сканирования ИИ, в то время как количество ссылок на издателей (особенно из Google) снижается. GPTBot и ClaudeBot резко выросли, Amazonbot и Bytespider упали, а соотношение сканирования и переходов показывает, что ИИ потребляет гораздо больше, чем возвращает.

Читать блог
Cloudy для Cloudforce One — помощник по сбору и анализу информации об угрозах
Автоматизация анализа угроз и реагирования с помощью Cloudy

Cloudy теперь значительно ускоряет аналитические расследования и работу со сбором и анализом информации об угрозах Cloudforce One! Получайте мгновенные аналитические данные о событиях угроз и API, связанных с APT, DDoS, киберпреступностью и многим другим. Cloudy, работающий на базе Workers AI, делает расследования угроз быстрее, яснее и эффективнее, чем когда-либо.

Читать блог
Понедельник Подведение итогов
Вторник Подведение итогов — Требуется заголовок

Нужен отрывок

Читать блог