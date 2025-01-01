Добро пожаловать на AI Week 2025

Мы наблюдаем, как ИИ кардинально меняет работу людей во всех отраслях. Агенты службы поддержки клиентов могут обрабатывать в десять раз больше заявок. Инженеры-программисты выступают в роли рецензентов кода, сгенерированного ИИ, вместо того чтобы тратить часы на написание шаблонного кода. Продавцы могут сосредоточиться на выстраивании отношений, в то время как их утомительные задачи по сопровождению и администрированию выполняются автоматически. В Cloudflare мы стремимся помогать компаниям создавать для своих сотрудников и клиентов высококлассный пользовательский опыт на основе ИИ.