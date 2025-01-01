Witamy na AI Week 2025

Obserwujemy, jak SI fundamentalnie zmienia sposób pracy w każdej branży. Agenci obsługi klienta mogą odpowiadać na dziesięć razy więcej zgłoszeń. Inżynierowie oprogramowania sprawdzają kod generowany przez SI, zamiast spędzać godziny na pisaniu powtarzalnego kodu. Sprzedawcy mogą ponownie skupić się na budowaniu relacji, podczas gdy żmudne działania administracyjne są obsługiwane automatycznie. W Cloudflare stawiamy sobie za cel wspieranie firm w budowaniu światowej klasy rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji dla pracowników i klientów.