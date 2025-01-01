Aktualności i ogłoszenia
Witamy na AI Week 2025
Obserwujemy, jak SI fundamentalnie zmienia sposób pracy w każdej branży. Agenci obsługi klienta mogą odpowiadać na dziesięć razy więcej zgłoszeń. Inżynierowie oprogramowania sprawdzają kod generowany przez SI, zamiast spędzać godziny na pisaniu powtarzalnego kodu. Sprzedawcy mogą ponownie skupić się na budowaniu relacji, podczas gdy żmudne działania administracyjne są obsługiwane automatycznie. W Cloudflare stawiamy sobie za cel wspieranie firm w budowaniu światowej klasy rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji dla pracowników i klientów.
Nie blokuj: lepszy sposób na zabezpieczanie aplikacji korzystających z generatywnej SI
Narzędzia oparte na generatywnej sztucznej inteligencji stanowią kompromis między produktywnością a ryzykiem dla danych. Nowa funkcja ochrony promptów SI w Cloudflare One zapewnia widoczność i kontrolę potrzebne do zarządzania tymi narzędziami, umożliwiając organizacjom korzystanie ze sztucznej inteligencji bez obaw.
Cloudflare udostępnia miniserial dotyczący SI dla programistów (i wszystkich innych zainteresowanych tematem)
AI Avenue rozwiewa obawy, pokazuje potencjał sztucznej inteligencji i podkreśla pozytywne historie o zwiększeniu ludzkich możliwości, umożliwiając nawet interakcję bezpośrednią.
Demaskowanie niewidzialnego: Twój przewodnik po ujarzmianiu ukrytej sztucznej inteligencji za pomocą Cloudflare One
Nie pozwól, aby ukryta sztuczna inteligencja po cichu wykradała Twoje dane do niezatwierdzonej sztucznej inteligencji. To nowe zagrożenie wymaga nowych środków obrony. Dowiedz się, jak zyskać kontrolę, nie rezygnując z innowacji.
Najlepsze praktyki w zakresie zabezpieczania generatywnej sztucznej inteligencji za pomocą platformy SASE firmy Cloudflare
Ten przewodnik zawiera najlepsze praktyki dla liderów ds. bezpieczeństwa i IT w zakresie bezpiecznego wdrażania generatywnej sztucznej inteligencji z wykorzystaniem architektury SASE firmy Cloudflare jako elementu strategii zarządzania poziomem bezpieczeństwa SI (AI-SPM).
Skanowanie ChatGPT, Claude i Gemini pod kątem bezpieczeństwa za pomocą Cloudflare CASB
Narzędzia oparte na generatywnej SI to większe możliwości, ale i większe ryzyko. Cloudflare CASB teraz skanuje ChatGPT, Claude i Gemini pod kątem błędnych konfiguracji, narażenia danych wrażliwych i problemów ze zgodnością, pomagając organizacjom wdrażać sztuczną inteligencję bez ryzyka. Zapoznaj się z dokumentacją
Zabezpieczanie rewolucji SI: przedstawiamy portale serwerów Cloudflare MCP
Z przyjemnością ogłaszamy, że funkcja Cloudflare MCP Server Portals jest już dostępna w otwartej wersji beta. Umożliwia ona centralizację, zabezpieczanie i monitorowanie wszystkich połączeń MCP w organizacji. Ta nowa funkcja jest częścią Cloudflare One — naszej platformy Secure Access Service Edge (SASE), która pomaga zapewniać środowiskom pracy łączność i ochronę. Zapoznaj się z dokumentami
Przedstawiamy wskaźnik zaufania Cloudflare dla aplikacji SI
Cloudflare będzie udostępniać w naszej bibliotece aplikacji oceny zaufania aplikacji opartych generatywnej SI, co pozwoli klientom ocenić ryzyko związane z pracownikami korzystającymi z szarej strefy IT.
Blokuj niebezpieczne prompty skierowane do Twoich punktów końcowych LLM za pomocą usługi Firewall for AI
Pakiet zabezpieczeń SI Cloudflare obejmuje teraz moderację pod kątem niebezpiecznych treści — zintegrowaną z pakietem Application Security Suite za pośrednictwem zapory Firewall for AI. Rozwiązanie stworzone przy użyciu modelu Llama wykrywa i blokuje szkodliwe prompty, zanim dotrą do Twoich aplikacji SI.
Jak stworzyliśmy najbardziej wydajny silnik wnioskowania dla sieci Cloudflare
Dotychczasowe mechanizmy korzystania z modeli LLM nie są wystarczająco wydajne w przypadku wdrożenia w globalnie rozproszonej sieci, dlatego zbudowaliśmy własny, w języku Rust. Infire to silnik wnioskowania LLM, który stosuje różnorodne techniki, aby zmaksymalizować wykorzystywanie zasobów, co umożliwia bardziej efektywne i wydajne obsługiwanie modeli SI przy ogromnych obciążeniach występujących w sieci Cloudflare.
AI Gateway umożliwia teraz dostęp do ulubionych modeli SI, dynamicznego routingu i innych przydatnych funkcji — za pośrednictwem jednego punktu końcowego
AI Gateway upraszcza rozwój aplikacji SI dzięki ujednoliconym rozliczeniom, bezpiecznemu przechowywaniu kluczy i dynamicznemu routingowi. Uzyskaj kontrolę nad kosztami, kluczami interfejsu API i ruchem, łącząc się z głównymi dostawcami SI za pomocą jednego punktu końcowego.
Najnowocześniejsze modele generowania obrazów Leonardo oraz przetwarzania tekstu na mowę Deepgram są teraz dostępne w Workers AI
Rozszerzamy Workers AI o nowe modele partnerskie od Leonardo.Ai i Deepgram. Zacznij korzystać z najnowocześniejszych modeli generowania obrazów od Leonardo (Phoenix, Lucid Origin) oraz modeli przetwarzania tekstu na mowę i mowy na tekst w czasie rzeczywistym od Deepgram (Nova 3, Aura 2). Twórz aplikacje SI pełnego stosu o niskich opóźnieniach, hostowane w globalnej sieci Cloudflare.
Jak Cloudflare uruchamia więcej modeli SI na mniejszej liczbie GPU: dogłębna analiza techniczna
Aby obsługiwać rosnący katalog modeli SI i najpełniej wykorzystywać możliwości GPU, Cloudflare stworzyło wewnętrzną platformę o nazwie Omni. Wykorzystuje ona lekką izolację i nadmiarowe przypisywanie pamięci do uruchamiania wielu modeli SI na jednym GPU, co pozwala nam obsługiwać żądania wnioskowania bliżej użytkowników i poprawiać ogólną dostępność w całej naszej sieci.
Głębsze spojrzenie na roboty indeksujące SI: analiza ruchu według celu i branży
Rozszerzamy informacje związane ze sztuczną inteligencją w Cloudflare Radar o nowe dane zorientowane na branżę oraz podział ruchu generowanego przez boty według celu, takiego jak szkolenie i działania użytkownika. Te nowe widoki pomagają właścicielom witryn lepiej zrozumieć wpływ robotów indeksujących SI.
Spraw, by Twoja witryna lepiej odpowiadała na potrzeby użytkowników i agentów, korzystając z NLWeb i AutoRAG
Dodaj wyszukiwanie konwersacyjne do swojej strony internetowej, aby użytkownicy i agenci AI mogli zadawać pytania w języku naturalnym i otrzymywać bezpośrednie odpowiedzi. Dzięki NLWeb, otwartemu projektowi firmy Microsoft, oraz Cloudflare AutoRAG, wyszukiwanie konwersacyjne można teraz skonfigurować w Twojej witrynie jednym kliknięciem.
Ocena modeli segmentacji obrazów do usuwania tła w usłudze Images
Omówienie tego, jak zespół ds. usługi Images porównywał dychotomiczne modele segmentacji obrazów, aby zidentyfikować i wyizolować obiekty na obrazie z tła.
Kolejny krok dla twórców treści w pracy z botami AI: wprowadzenie AI Crawl Control
Cloudflare wprowadza AI Crawl Control (wcześniej AI Audit) oraz umożliwia łatwe dostosowanie odpowiedzi HTTP 402. Zamiast od razu blokować roboty indeksujące, twórcy treści mogą teraz wysyłać odpowiedzi „Wymagana płatność” z własnymi komunikatami, tworząc bezpośrednie kanały komunikacji do partnerstw z SI
Era agentów: kryptograficzne rozpoznawanie ruchu agentów
Cloudflare umożliwia teraz twórcom stron internetowych i botów używanie Web Bot Auth do segmentowania agentów od zweryfikowanych botów, co ułatwia klientom zezwalanie na dostęp lub blokowanie wielu typów botów kierowanych przez użytkowników i partnerów, które powstały w wyniku boomu na agentów SI.
Generowane przez Cloudy podsumowania podejrzanych wiadomości e-mail: ogłoszenie wersji Beta
Od teraz wykorzystujemy nasz wewnętrzny model LLM — Cloudy — do generowania automatycznych podsumowań w naszym produkcie Email Security, co pomaga zespołom ds. bezpieczeństwa lepiej zrozumieć treść oflagowanych wiadomości.
Cloudflare to najlepsze miejsce do tworzenia agentów głosowych w czasie rzeczywistym
Jesteśmy w kluczowym momencie, w którym konwersacyjna sztuczna inteligencja przechodzi z fazy eksperymentalnych wersji demo do systemów gotowych do produkcji. Dlatego chcemy stworzyć dla programistów pracujących w ekosystemie sztucznej inteligencji działającej w czasie rzeczywistym najlepsze elementy budulcowe, pozwalające zapewnić najniższe opóźnienia w skali globalnej.
Rozwiązywanie problemów z łącznością sieciową i wydajnością za pomocą Cloudflare AI
Rozwiąż problemy z łącznością sieciową, korzystając z Cloudflare AI-Power, aby szybko samodzielnie diagnozować i naprawić problemy z klientami WARP i siecią.
Luka między indeksowaniem a kliknięciem: dane Cloudflare dotyczące botów i uczenia SI oraz przekierowań od SI
W połowie 2025 roku widać, że uczenie SI stanowi prawie 80% indeksowania przez SI a liczba przekierowań na strony wydawców (szczególnie z Google) maleje. Odnotowano gwałtowny wzrost aktywności GPTBot i ClaudeBot oraz spadek aktywności Amazonbot i Bytespider, a współczynniki indeksowań do przekierowań pokazują, że korzystanie z treści przez sztuczną inteligencję znacznie przekracza generowanie do nich ruchu.
Automatyzacja analizy zagrożeń i reagowania z użyciem modelu Cloudy
Cloudy teraz wspomaga badania analityczne i analizę zagrożeń Cloudforce One, błyskawicznie zapewniając informacje o zdarzeniach związanych z zagrożeniami, interfejsach API w pakietach APT, atakach DDoS, cyberprzestępczości itp. Model Cloudy, korzystający z możliwości Workers AI, przyspiesza analizy zagrożeń i pozwala uzyskać bardziej przejrzyste i bardziej użyteczne dane.