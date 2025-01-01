Te damos la bienvenida a AI Week 2025

Estamos observando cómo la IA está cambiando fundamentalmente la manera en que las personas trabajan en todos los sectores. Los agentes de soporte al cliente pueden responder a diez veces más tickets. Los ingenieros de software revisan el código generado por IA en lugar de pasar horas escribiendo código repetitivo. Los encargados de ventas pueden volver a centrarse en generar relaciones mientras que las tediosas tareas de seguimiento y administración se gestionan automáticamente. En Cloudflare, nos comprometemos a ayudar a las empresas a generar experiencias impulsadas por IA de primer nivel tanto para sus empleados como para sus clientes.