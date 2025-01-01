Novedades y anuncios
Te damos la bienvenida a AI Week 2025
Estamos observando cómo la IA está cambiando fundamentalmente la manera en que las personas trabajan en todos los sectores. Los agentes de soporte al cliente pueden responder a diez veces más tickets. Los ingenieros de software revisan el código generado por IA en lugar de pasar horas escribiendo código repetitivo. Los encargados de ventas pueden volver a centrarse en generar relaciones mientras que las tediosas tareas de seguimiento y administración se gestionan automáticamente. En Cloudflare, nos comprometemos a ayudar a las empresas a generar experiencias impulsadas por IA de primer nivel tanto para sus empleados como para sus clientes.
Más allá de la prohibición: una mejor manera de proteger las aplicaciones de IA generativa
Las herramientas de IA generativa implican un equilibrio entre la productividad y el riesgo para los datos.La nueva función de protección de prompts de IA de Cloudflare One brinda la visibilidad y el control necesarios para gestionar estas herramientas, lo que permite a las organizaciones adoptar la IA de manera segura.
Cloudflare lanza una miniserie sobre IA para desarrolladores (y todos los demás que conocen)
AI Avenue aborda los temores, muestra el potencial de la IA y destaca historias positivas de la mejora humana, incluso permitiendo la interacción práctica.
Cómo desenmascarar lo invisible: tu guía para controlar Shadow AI con Cloudflare One
No permitas que "Shadow AI" exponga silenciosamente tus datos a sistemas no autorizados de IA. Esta nueva amenaza requiere una nueva protección. Descubre cómo obtener visibilidad y control sin sacrificar la innovación.
Prácticas recomendadas para proteger la IA generativa con Cloudflare SASE
Esta guía ofrece las mejores prácticas para que los directores de seguridad y de TI adopten de forma segura la IA generativa utilizando la arquitectura SASE de Cloudflare como parte de una estrategia de la Gestión del Estado de Seguridad de la IA (AI-SPM).
Escaneo de seguridad de ChatGPT, Claude y Gemini con Cloudflare CASB
Las herramientas de IA generativa implican poder, pero también presentan riesgos. Cloudflare CASB ahora escanea ChatGPT, Claude y Gemini para detectar errores de configuración, exposición de datos confidenciales y problemas de cumplimiento normativo, lo que permite que las organizaciones adopten la IA con confianza.Leer documentos
Garantizar la seguridad de la revolución de la IA: Presentación de los portales de servidor MCP de Cloudflare
Nos complace anunciar que los portales de servidor MCP de Cloudflare ya están disponibles en beta abierta. Los portales de servidor MCP son una nueva funcionalidad que te permite centralizar, proteger y supervisar cada conexión MCP en tu organización. Esta función forma parte de Cloudflare One, nuestra plataforma de perímetro de servicio de acceso seguro (SASE) que ayuda a conectar y proteger tu espacio de trabajo.Leer documentos
Presentación del índice de fiabilidad de Cloudflare para aplicaciones de IA
Cloudflare proporcionará puntuaciones de confianza dentro de nuestra biblioteca para aplicaciones de IA generativa, lo que permitirá a los clientes evaluar el riesgo de los empleados que utilicen shadow IT.
Bloquea los prompts no seguros dirigidos a tus puntos de conexión de LLM con Firewall for AI
El paquete de seguridad para IA de Cloudflare ahora incluye moderación de contenido no seguro, integrado en el paquete de seguridad de aplicaciones a través de Firewall for AI. Esta función, desarrollada con Llama, detecta y bloquea prompts maliciosos antes de que lleguen a tus aplicaciones de IA.
Cómo creamos el motor de inferencia más eficiente para la red de Cloudflare
Los motores actuales para servir modelos de lenguaje no son lo suficientemente eficientes en redes distribuidas globalmente, así que desarrollamos el nuestro propio en Rust.Infire es un motor de inferencia para LLM que utiliza diversas técnicas para optimizar el uso de recursos, lo que nos permite ejecutar modelos de IA de manera más eficiente y con un mejor rendimiento en las cargas de trabajo de Cloudflare.
AI Gateway ahora te brinda acceso a tus modelos de IA favoritos, enrutamiento dinámico y más, a través de un único punto de conexión
AI Gateway simplifica el desarrollo de aplicaciones de IA con facturación unificada, almacenamiento seguro de claves y enrutamiento dinámico. Obtén visibilidad y control de los costos, las claves API y el tráfico, conectándote con los principales proveedores de IA a través de un único punto de conexión.
Modelos avanzados de generación de imágenes de Leonardo y de texto a voz de Deepgram ya disponibles en Workers AI
Estamos ampliando Workers AI con nuevos modelos de socios: Leonardo.Ai y Deepgram. Comienza a usar modelos de generación de imágenes de última generación de Leonardo (Phoenix, Lucid Origin) y modelos TTS y STT en tiempo real de Deepgram (Nova 3, Aura 2). Desarrolla aplicaciones de IA full-stack y de baja latencia, todas alojadas en la red global de Cloudflare.
Cómo Cloudflare ejecuta más modelos de IA en menos GPU: un análisis técnico detallado
Cloudflare desarrolló Omni, una plataforma interna para escalar tus modelos de IA y optimizar el rendimiento de tus GPU.Esta plataforma utiliza aislamiento ligero y sobreasignación de memoria para ejecutar varios modelos de IA en una sola GPU, lo que permite atender solicitudes de inferencia más cerca de los usuarios y mejorar la disponibilidad en toda nuestra red.
Un análisis más detallado de los rastreadores de IA: desglose del tráfico por propósito y sector
Estamos ampliando la información relacionada con la IA en Cloudflare Radar con nuevos datos centrados en la industria y un desglose del tráfico de bots por propósito, como el entrenamiento o la acción del usuario. Estas nuevas perspectivas permiten a los administradores de sitios web entender con mayor claridad el impacto de los rastreadores de IA.
Convierte tu sitio web en una experiencia conversacional para personas y agentes con NLWeb y AutoRAG
Incorpora la búsqueda conversacional en tu sitio web para que las personas y los agentes de IA puedan hacer preguntas en lenguaje natural y recibir respuestas directas. Con NLWeb, un proyecto abierto de Microsoft, y AutoRAG de Cloudflare, la búsqueda conversacional ahora se configura con un solo clic para tu sitio web.
Evaluación de modelos de segmentación de imágenes para la eliminación de fondo en Images
Un análisis interno sobre cómo el equipo de Images evaluó y comparó modelos de segmentación binaria para identificar y aislar con precisión a los sujetos del fondo en una imagen.
El próximo paso para los creadores de contenido en su trabajo con bots de IA: Presentamos AI Crawl Control
Cloudflare lanza AI Crawl Control (anteriormente AI Audit) y presenta respuestas HTTP 402 fácilmente personalizables. En lugar de bloquear a los rastreadores de manera directa, los creadores de contenido ahora pueden enviar respuestas de "Se requiere pago" con mensajes personalizados, estableciendo canales de comunicación directos para fomentar asociaciones justas con la IA
La era de los agentes: reconocimiento criptográfico del tráfico de agentes
Cloudflare ahora permite que los sitios web y los creadores de bots utilicen Web Bot Auth para diferenciar agentes de bots verificados, lo que facilita a los clientes permitir o bloquear los diversos tipos de bots dirigidos por usuarios o socios que han surgido con la explosión de agentes de IA.
Resúmenes de detecciones de correo electrónico de Cloudy: anuncio beta
Estamos utilizando nuestro LLM interno, Cloudy, para generar resúmenes automatizados en nuestra solución Email Security, lo que ayuda a los equipos de SOC a comprender mejor lo que ocurre en los mensajes marcados.
Cloudflare es el mejor lugar para crear agentes de voz en tiempo real
Estamos en un momento decisivo donde la IA conversacional está dejando la etapa de demostración experimental para convertirse en una herramienta lista para usarse en el mundo real.Si ya eres desarrollador en el ecosistema de IA en tiempo real, queremos ofrecerte las mejores herramientas para que logres la menor latencia posible, a escala global.
Solución de problemas de conectividad de red y rendimiento con Cloudflare AI
Soluciona los problemas de conectividad de red utilizando Cloudflare AI-Power para autodiagnosticar y resolver rápidamente los problemas del cliente WARP y de la red.
Brecha entre rastreo y clic: datos de Cloudflare sobre bots de IA, entrenamiento y referencias.
A mediados de 2025, el entrenamiento representa casi el 80 % del rastreo realizado por sistemas de IA, mientras que las visitas derivadas a los sitios de los editores —especialmente desde Google— están disminuyendo.GPTBot y ClaudeBot crecieron con fuerza, mientras que Amazonbot y Bytespider se desplomaron. Los datos sobre rastreo y referencias muestran que la IA consume mucho más contenido de lo que aporta.
Automatización del análisis y respuesta a amenazas con Cloudy
¡Cloudy ahora potencia las investigaciones analíticas y la información sobre amenazas de Cloudforce One! Obtén información instantánea de eventos de amenazas y API sobre APT, DDoS, ciberdelincuencia y más. Cloudy, impulsado por Workers AI, agiliza las investigaciones de amenazas, y hace que sean más claras y procesables que nunca.