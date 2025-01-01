更新與公告
歡迎參加 2025 年 AI Week
我們注意到 AI 從根本上改變了各行各業人們的工作方式。客戶支援人員可回應十倍的工單。軟體工程師是 AI 生成程式碼的審閱者，而不是花費數小時撰寫樣板程式碼。銷售人員可專注於建立關係，而繁瑣的後續作業和管理工作則會自動處理。在 Cloudflare，我們致力於協助公司為其員工和客戶打造世界級的 AI 驅動型體驗。
超越禁令：保護生成式 AI 應用程式的更好方法
使用生成式 AI 工具，需要在生產力和資料風險之間做出權衡。Cloudflare One 全新的 AI 提示保護功能提供了管理這些工具所需的可見度和控制力，讓組織能夠安全地採用 AI。
揭露隱藏的事物：使用 Cloudflare One 馴服影子 AI 的指南
不要讓「影子 AI」悄無聲息地將您的資料外洩給未經授權的 AI。這種新威脅需要新的防禦措施。瞭解如何在不犧牲創新的情況下獲得可見度和控制力。
使用 Cloudflare SASE 保護生成式 AI 的最佳做法
本指南為安全性和 IT 領導者提供了最佳做法，以便使用 Cloudflare 的 SASE 架構安全地採用生成式 AI，作為 AI 安全態勢管理 (AI-SPM) 策略的一部分。
Cloudflare 隆重推出適用於 AI 應用程式的應用程式可信度分數
Cloudflare 將在應用程式庫中提供針對生成式 AI 應用程式的可信度分數，讓客戶能夠評估員工使用影子 IT 的風險。
使用 Firewall for AI 封鎖針對 LLM 端點的不安全提示
Cloudflare 的 AI 安全套件現在包含不安全內容審核，並透過 Firewall for AI 整合到應用程式安全套件中。它以 Llama 建置，可以偵測並封鎖有害提示，防止其到達您的 AI 應用程式。
我們如何為 Cloudflare 的網路打造最有效率的推斷引擎
現有的 LLM 服務引擎在全球分散式網路中部署時，效率並不夠高，因此我們使用 Rust 自行開發了一個專屬引擎。Infire 是一款大型語言模型推斷引擎，它運用了多種技術來最大化資源利用率，使我們能夠更高效地服務 AI 模型，並為 Cloudflare 的工作負載提供更優異的效能。
AI Gateway 現在可讓您透過一個端點存取您最喜歡的 AI 模型、動態路由及更多內容
AI Gateway 透過統一帳單、安全金鑰儲存及動態路由，簡化 AI 應用程式開發。透過單一端點連接到主要 AI 提供者，獲得對成本、API 金鑰和流量的可見性與控制。
Workers AI 現在提供最先進的影像產生 Leonardo 模型和文字轉語音 Deepgram 模型
我們正在擴展 Workers AI，新增來自 Leonardo.Ai 和 Deepgram 的合作夥伴模型。現在即可開始使用 Leonardo 提供的先進影像產生模型（Phoenix、Lucid Origin），以及 Deepgram 的 TTS 和 STT 模型（Nova 3、Aura 2）。您可以建置完整堆疊、低延遲的 AI 應用程式，並全部託管於 Cloudflare 的全球網路之上。
Cloudflare 如何在更少的 GPU 上執行更多 AI 模型：技術深度解讀
為了支援日益增多的 AI 模型目錄，同時最大化 GPU 的使用率，Cloudflare 建置了一個名為 Omni 的內部平台。該平台運用了輕量級隔離與記憶體超額分配技術，得以在單一 GPU 上同時執行多個 AI 模型，使我們能夠在更靠近使用者的位置提供推斷服務，並提升整個網路的整體可用性。
深入探討 AI 網路爬蟲：依用途和行業細分流量
我們在 Cloudflare Radar 上擴展了 AI 相關的深入解析，新增了著重於產業的資料，並依用途（例如，訓練或使用者行為）對機器人流量進行分類。這些新檢視有助於網站擁有者更好地瞭解 AI 網路爬蟲的影響。
藉助 NLWeb 和 AutoRAG 讓您的網站能夠與人員和代理程式對話
將對話式搜尋功能引入您的網站，讓人們和 AI 智慧體可以用自然語言提問並獲得直接答案。借助 Microsoft 的開放專案 NLWeb 以及 Cloudflare AutoRAG，現在只需點擊一下即可為您的網站設定對話式搜尋。
內容創作者與 AI 機器人合作的下一步：推出 AI Crawl Control
Cloudflare 推出 AI Crawl Control（前身為 AI Audit），並引入可輕鬆自訂的 402 HTTP 回應碼。內容創作者現在可傳送帶有自訂訊息的「需要付款」回應，而不是直接封鎖網路爬蟲，從而為公平的 AI 合作關係建立直接溝通渠道
智慧體的時代：以密碼學方式識別智慧體流量
Cloudflare 現在讓網站與機器人開發人員能夠使用 Web Bot Auth 功能，將已驗證的機器人與其他智慧體區分開來，讓客戶能更輕鬆地允許或拒絕由 AI 智慧體大量湧現所帶來的各種使用者與合作夥伴管理的機器人類型。
Cloudflare 是建立即時語音智慧體的最佳場所
我們正處於一個關鍵的轉折點，對話式 AI 正從實驗性展示走向可投入生產的系統。如果您已經是即時 AI 生態系中的開發人員，我們希望能為您打造最優質的建置元件，讓您在全球規模下實現最低的延遲表現。
爬取與點擊之間的落差：Cloudflare 關於 AI 機器人、訓練與推薦流量的資料
到 2025 年中，訓練用途幾乎佔了 AI 網路爬取活動的 80%，而流向發佈者的推薦流量（尤其是來自 Google 的）則持續下降。GPTBot 和 ClaudeBot 的爬取量暴增，Amazonbot 和 Bytespider 的爬取量則大幅下滑，而「爬取與推薦的比例」顯示出，AI 消耗的資料遠遠高於它回饋給網站的流量。
使用 Cloudy 自動化威脅分析與回應
Cloudy 現在強化了分析調查和 Cloudforce One 的威脅情報！從威脅事件和 API 中獲得即時洞察，涵蓋 APT、DDoS、網路犯罪等。採用 Workers AI 技術提供支援，Cloudy 讓威脅調查比以往任何時候都更快速、更清晰、更切實可行。