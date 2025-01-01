歡迎參加 2025 年 AI Week

我們注意到 AI 從根本上改變了各行各業人們的工作方式。客戶支援人員可回應十倍的工單。軟體工程師是 AI 生成程式碼的審閱者，而不是花費數小時撰寫樣板程式碼。銷售人員可專注於建立關係，而繁瑣的後續作業和管理工作則會自動處理。在 Cloudflare，我們致力於協助公司為其員工和客戶打造世界級的 AI 驅動型體驗。