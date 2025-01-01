更新与公告
欢迎来到 AI Week 2025
我们看到 AI 正在从根本上改变各行各业中人们的工作方式。客户支持智能体能够响应的工单数量是过去的十倍。软件工程师负责审查 AI 生成的代码，而非花费大量时间编写重复代码。您的销售人员可以重新专注于建立客户关系，将繁琐的跟进与管理工作将由系统自动处理。在 Cloudflare，我们致力于帮助企业为其员工和客户打造世界级的 AI 驱动体验。
不仅仅依赖禁令：保护生成式 AI 应用的更好方法
生成式 AI 工具带来生产力和数据风险之间的权衡。Cloudflare One 全新的 AI 提示词保护功能，提供治理这些工具所需的可见性和控制，让企业能够满怀信心地拥抱 AI。
Cloudflare 推出面向开发人员（以及他们认识的所有人）的 AI 微型系列
AI Avenue 旨在化解担忧、展示 AI 的潜力，并聚焦人类借助 AI 实现增强的正面案例，甚至提供实操互动体验。
曝光不可见：借助 Cloudflare One 驾驭影子 AI 的实用指南
不要让“影子 AI”悄悄地将您的数据泄露给未经授权的 AI。这种新威胁需要新的防御措施。了解如何在不牺牲创新的情况下获得可见性和管控。
使用 Cloudflare SASE 保护生成式 AI 的最佳实践
本指南为安全和 IT 领导者提供最佳实践，介绍如何使用 Cloudflare SASE 架构安全地采用生成式 AI，并将其作为 AI 安全态势管理 (AI-SPM) 策略的一部分。
使用 Firewall for AI，阻止针对 LLM 端点的不安全提示词
Cloudflare 的 AI 安全套件现已包含不安全内容审核功能，且通过 Firewall for AI 集成到应用安全套件中。该功能利用 Llama 技术，可以检测并阻止有害提示词，以免其扩展到 AI 应用。
我们如何为 Cloudflare 网络构建最高效的推理引擎
全球分布式网络上部署的现有 LLM 服务引擎效率不足，因此，我们用 Rust 语言构建了一款自有引擎。Infire 是一个 LLM 推理引擎，它采用多种技术来最大限度地提高资源利用率，让我们能够更高效地为 AI 模型提供服务，并提高 Cloudflare 工作负载的性能。
现在，AI Gateway 让您只需通过一个端点，即可访问常用的 AI 模型、动态路由等更多功能
AI Gateway 通过统一计费、安全密钥存储和动态路由，简化 AI 应用开发。通过单一端点连接到主流 AI 提供商，获得对成本、API 密钥和流量的可观测性与控制。
Workers AI 现已支持最先进的图像生成 Leonardo 模型和文本转语音 Deepgram 模型
我们将扩展 Workers AI 功能，引入新合作伙伴的 Leonardo.Ai 和 Deepgram 模型。立即使用先进的 Leonardo（Phoenix、Lucid Origin）图像生成模型以及 Deepgram（Nova 3、Aura 2）实时 TTS 和 STT 模型。构建全栈、低延迟的 AI 应用，均托管在 Cloudflare 全球网络上。
Cloudflare 如何在更少的 GPU 上运行更多 AI 模型：技术深入剖析
为了支持不断增长的 AI 模型目录并最大限度地提高 GPU 利用率，Cloudflare 构建了一个名为 Omni 的内部平台。此平台采用轻量级隔离和内存过量使用技术，在单个 GPU 上运行多个 AI 模型，让我们能够在更接近用户的地方处理推理请求，并提高 Cloudflare 网络的整体可用性。
深入剖析 AI 爬虫：按用途和行业细分流量
我们将扩展 Cloudflare Radar 上与 AI 相关的见解，增加新的行业聚焦数据，以及按用途（例如训练或用户操作）划分的机器人流量分类。这些新视图有助于网站所有者更好地了解 AI 爬网程序活动的影响。
使用 NLWeb 和 AutoRAG，使您的网站能够与人类和智能体进行对话
在网站中推出对话式搜索功能，让用户与 AI 代理可以提出自然语言问题并获得直接答案。现在，利用 Microsoft 开源项目 NLWeb 和 Cloudflare AutoRAG，只需一键操作，即可设置网站的对话式搜索。
内容创作者有效利用 AI 机器人的下一步：正式推出 AI Crawl Control
Cloudflare 推出 AI Crawl Control（以前称为 AI Audit），并且引入可轻松自定义的 402 HTTP 响应。现在，内容创作者可以发送带有自定义消息的“需要付款”响应，从而创建与 AI 合作伙伴的直接沟通渠道，而不是彻底阻止爬网程序
代理时代：运用加密技术，识别代理生成的流量
现在，Cloudflare 让网站和机器人创建者能够使用 Web Bot Auth 区分代理与已验证的机器人，从而让客户可以更轻松地允许或禁止各种类型的用户和合作伙伴导向的机器人，这些机器人均因 AI 代理的爆炸式增长而创建。
Cloudflare 是构建实时语音代理的最佳平台
我们处于一个关键的转折点，对话式 AI 正从实验演示转向可用于生产的系统。如果您已经是实时 AI 生态系统的开发人员，我们希望为您打造最佳构建模块，以便在全球范围内实现最低延迟。
抓取活动与点击交互之间的差距：Cloudflare 关于 AI 机器人、训练和推荐的数据
到 2025 年年中，将近 80% 的 AI 抓取活动由训练驱动，而引导到发布商网站（尤其是来自 Google）的推荐正在减少。GPTBot 和 ClaudeBot 流量激增，Amazonbot 和 Bytespider 流量暴跌；而抓取-推荐比率表明，AI 使用的数据远多于其输出的数据。
使用 Cloudy 实现威胁分析和响应的自动化
Cloudy 现在全面提升分析调查和 Cloudforce One 威胁情报！从威胁事件和 API 中即时获取关于 APT、DDoS、网络犯罪等的洞察。由 Workers AI 提供支持，Cloudy 使威胁调查比以往更快速、更清晰且更具可操作性。