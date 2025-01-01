Willkommen zur AI Week 2025

Wir sehen, dass KI grundlegend verändert, wie Menschen in jeder Branche arbeiten. Kundenbetreuer können zehnmal so viele Support-Tickets beantworten. Software-Ingenieure sind Prüfer von KI-generiertem Code, anstatt Stunden damit zu verbringen, Boilerplate-Code zu schreiben. Die Vertriebsmitarbeitenden können sich wieder auf den Aufbau von Beziehungen konzentrieren, während ihre mühsame Nachverfolgung und Verwaltung automatisch erledigt werden. Bei Cloudflare sind wir bestrebt, Unternehmen dabei zu unterstützen, erstklassige KI-gestützte Erlebnisse für ihre Mitarbeitenden und Kunden zu entwickeln.