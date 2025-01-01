Atualizações e comunicados
Boas-vindas à AI Week 2025
Estamos observando a IA mudar fundamentalmente a maneira como as pessoas trabalham em todos os setores. Os agentes de suporte ao cliente podem responder a dez vezes mais tickets. Os engenheiros de software tornam-se revisores de códigos gerados por IA, em vez de gastar horas produzindo código repetitivo. Os vendedores podem voltar a se concentrar na construção de relacionamentos enquanto o acompanhamento tedioso e a administração são feitos automaticamente. Na Cloudflare, temos o compromisso de ajudar empresas a criar experiências excepcionais com IA para seus funcionários e clientes.
Além da proibição: uma maneira melhor de proteger aplicativos de IA generativa
As ferramentas de IA generativa apresentam um equilíbrio entre produtividade e risco de dados. O novo recurso de Proteção para prompts de IA do Cloudflare One oferece visibilidade e controle necessários para gerenciar essas ferramentas, permitindo que as organizações adotem a IA com confiança.
A Cloudflare lança a minissérie sobre IA para desenvolvedores (e todos que eles conhecem)
A AI Avenue aborda medos, mostra o potencial da IA e destaca histórias positivas de aprimoramento humano, permitindo até mesmo interação prática
Desmascarar o invisível: seu guia para dominar a IA oculta com o Cloudflare One
Não permita que a "IA oculta" vaze silenciosamente seus dados para uma IA não autorizada. Esta nova ameaça requer uma nova defesa. Saiba como obter visibilidade e controle sem comprometer a inovação.
Práticas recomendadas para proteger a IA generativa com o SASE da Cloudflare
Este guia apresenta as práticas recomendadas para líderes de segurança e TI adotarem a IA generativa de forma segura, utilizando a arquitetura SASE da Cloudflare como parte de uma estratégia de gerenciamento de postura de segurança de IA (AI-SPM).
Verificação de segurança do ChatGPT, Claude e Gemini com o Cloudflare CASB
As ferramentas de GenAI trazem poder e risco. O Cloudflare CASB agora verifica o ChatGPT, o Claude e o Gemini buscando configurações incorretas, exposição de dados confidenciais e problemas de conformidade, ajudando as organizações a adotar a IA com confiança. Ler os documentos
Proteger a revolução da IA: apresentamos os Portais de servidores MCP da Cloudflare
Temos o prazer de anunciar que os Portais de servidores MCP da Cloudflare estão agora disponíveis em beta aberto. Os Portais de servidores MCP são um novo recurso que permite centralizar, proteger e observar todas as conexões MCP em sua organização. Este recurso é parte do Cloudflare One, nossa plataforma de serviço de acesso seguro de borda (SASE) que ajuda a conectar e proteger seu ambiente de trabalho. Leia os documentos
Apresentamos a pontuação de confiança de aplicativos da Cloudflare para aplicativos de IA
A Cloudflare fornecerá pontuações de confiança em nossa biblioteca de aplicativos para aplicativos de IA generativa, permitindo que os clientes avaliem o risco para funcionários que utilizam TI invisível.
Bloqueie prompts inseguros direcionados aos seus endpoints de LLM com o Firewall for AI.
O pacote de segurança de IA da Cloudflare agora inclui moderação de conteúdo não seguro, integrado ao pacote de segurança de aplicativos através do Firewall for AI. Criado com Llama, ele detecta e bloqueia prompts prejudiciais antes que eles cheguem aos seus aplicativos de IA.
Como construímos o mecanismo de inferência mais eficiente para a rede da Cloudflare
Os mecanismos existentes de atendimento de LLMs não são eficientes o bastante quando implantados em uma rede distribuída globalmente, então construímos o nosso próprio, em Rust. O Infire é um mecanismo de inferência LLM que emprega uma variedade de técnicas para maximizar a utilização de recursos, permitindo-nos atender modelos de IA de forma mais eficiente e com melhor desempenho para as cargas de trabalho da Cloudflare.
O AI Gateway agora oferece acesso aos seus modelos de IA favoritos, roteamento dinâmico e muito mais, tudo através de um único endpoint
O AI Gateway simplifica o desenvolvimento de aplicativos de IA com faturamento unificado, armazenamento seguro de chaves e roteamento dinâmico. Obtenha visibilidade e controle sobre custos, chaves de API e tráfego, conectando-se aos principais provedores de IA por meio de um único endpoint.
Modelos de geração de imagens de ponta da Leonardo e modelos de texto para fala da Deepgram agora estão disponíveis no Workers AI.
Estamos expandindo o Workers AI com novos modelos de parceiros da Leonardo.Ai e da Deepgram. Comece a usar modelos de geração de imagens de ponta da Leonardo (Phoenix, Lucid Origin) e modelos TTS e STT em tempo real da Deepgram (Nova 3, Aura 2). Crie aplicativos de IA full stack e de baixa latência, todos hospedados na rede global da Cloudflare.
Como a Cloudflare executa mais modelos de IA em menos GPUs: uma análise técnica detalhada
Para dar suporte a um catálogo crescente de modelos de IA enquanto maximiza a utilização da GPU, a Cloudflare criou uma plataforma interna chamada Omni. Essa plataforma utiliza isolamento leve e superalocação de memória para executar vários modelos de IA em uma única GPU, permitindo atender solicitações de inferência mais próximas dos usuários e melhorar a disponibilidade geral em toda a nossa rede.
Uma análise mais aprofundada dos crawlers de IA: dividindo o tráfego por finalidade e vertical
Estamos ampliando os insights relacionados à IA no Radar da Cloudflare com novos dados focados no setor e uma análise do tráfego de bots por finalidade, como treinamento ou ação do usuário. Essas novas visualizações ajudam os proprietários de sites a compreender melhor o impacto dos crawlers de IA.
Torne seu site conversacional para pessoas e agentes com NLWeb e AutoRAG
Incorpore a pesquisa conversacional ao seu site para que pessoas e agentes de IA possam fazer perguntas em linguagem natural e receber respostas diretas. Com o NLWeb, um projeto aberto da Microsoft, e o Cloudflare AutoRAG, a pesquisa conversacional agora é uma configuração com um clique para o seu site.
Avaliar modelos de segmentação de imagens para remoção de fundo no Images
Uma visão interna de como a equipe Images comparou modelos de segmentação de imagens dicotômicas para identificar e isolar sujeitos em uma imagem do fundo.
O próximo passo para criadores de conteúdo ao trabalhar com bots de IA: Apresentamos o AI Crawl Control
A Cloudflare lança o AI Crawl Control (anteriormente AI Audit) e introduz respostas HTTP 402 facilmente personalizáveis. Em vez de bloquear completamente os crawlers, os criadores de conteúdo agora podem enviar respostas de "Pagamento necessário" com mensagens personalizadas, criando canais de comunicação diretos para parcerias justas de IA.
A era dos agentes: reconhecer criptograficamente o tráfego de agentes
A Cloudflare agora permite que sites e criadores de bots usem o Web Bot Auth para diferenciar agentes de bots verificados, tornando mais fácil para os clientes permitirem ou não os vários tipos de bots direcionados a usuários e parceiros criados pela explosão de agentes de IA.
Cloudy Summarizations of Email Detections: anúncio do beta
Agora utilizamos nosso LLM interno, Cloudy, para gerar resumos automatizados em nosso produto Email Security, ajudando as equipes de SOC a compreender melhor o que está acontecendo nas mensagens sinalizadas.
A Cloudflare é o melhor lugar para criar agentes de voz em tempo real
Estamos em um ponto de inflexão crítico onde a IA conversacional está passando de demonstrações experimentais para sistemas prontos para produção. Se você já é um desenvolvedor no ecossistema de IA em tempo real, queremos criar as melhores bases para que você obtenha a menor latência em escala global.
Solução de problemas de conectividade de rede e desempenho com a IA da Cloudflare
Solucione problemas de conectividade de rede usando o AI-Power da Cloudflare para autodiagnosticar e resolver rapidamente problemas de rede e cliente WARP.
A lacuna entre rastreamento e clique: dados da Cloudflare sobre bots de IA, treinamento e referências
Em meados de 2025, o treinamento impulsionará quase 80% do rastreamento de IA, enquanto as referências a editores (especialmente do Google) estão caindo. O GPTBot e o ClaudeBot aumentaram, o Amazonbot e o Bytespider entraram em colapso, e as taxas de rastreamento para referência mostram que a IA consome muito mais do que envia de volta.
Automatizar análise e resposta a ameaças com o Cloudy
O Cloudy agora potencializa as investigações analíticas e a inteligência contra ameaças do Cloudforce One Obtenha insights instantâneos de eventos de ameaças e APIs sobre APTs, DDoS, cibercrime e muito mais. Impulsionado pelo Workers AI, o Cloudy torna as investigações de ameaças mais rápidas, claras e acionáveis do que nunca.