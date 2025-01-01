Boas-vindas à AI Week 2025

Estamos observando a IA mudar fundamentalmente a maneira como as pessoas trabalham em todos os setores. Os agentes de suporte ao cliente podem responder a dez vezes mais tickets. Os engenheiros de software tornam-se revisores de códigos gerados por IA, em vez de gastar horas produzindo código repetitivo. Os vendedores podem voltar a se concentrar na construção de relacionamentos enquanto o acompanhamento tedioso e a administração são feitos automaticamente. Na Cloudflare, temos o compromisso de ajudar empresas a criar experiências excepcionais com IA para seus funcionários e clientes.