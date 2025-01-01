Suporte

Boas-vindas à AI Week

Kenny Johnson, Sharon Goldberg, Taylor Smith

Segunda-feira, 25 de agosto de 2025 - 9h (PT)

Lançamento do canal no YouTube/da série AI Avenue

Craig Dennis, Peter Saulitis

Segunda-feira, 25 de agosto de 2025 - 21h30 (PT)

Controle de servidor MCP Zero Trust

Kenny Johnson, Dina Kozlov

Terça-feira, 26 de agosto de 2025 - 9h (PT)

Garantir o acesso seguro dos funcionários à IA com o SASE da Cloudflare

Alex Dunbrack, Noelle Kagan, Warnessa Weaver, Sharon Goldberg

Terça-feira, 26 de agosto de 2025 - 9h30 (PT)

Evite o envenenamento de modelos com o Firewall for AI

Radwa Radwan

Terça-feira, 26 de agosto de 2025 - 10h (PT)

Apresentamos novos modelos e ferramentas para o Workers AI e o AI Gateway

Taylor Smith, Michelle Chen

Quarta-feira, 27 de agosto de 2025 - 9h (PT)

Duas novas maneiras de obter melhor visibilidade e controle dos crawlers de IA

Martin Sanchez, Will Allen, David Belson

Quinta-feira, 28 de agosto de 2025 - 9h (PT)

Torne seu site conversacional para pessoas e agentes com NLWeb e AutoRAG

Anni Wang

Quinta-feira, 28 de agosto de 2025 - 9h30 (PT)

Novos casos de uso para o agente de IA da Cloudflare

AJ Gerstenhaber, Harsh Saxena, Ayush Kumar

Sexta-feira, 29 de agosto de 2025 - 9h (PT)

Depuração de problemas do WARP com IA

Chris Draper, Koko Uko

Sexta-feira, 29 de agosto de 2025 - 9h30 (PT)

