Boas-vindas à AI Week
Kenny Johnson, Sharon Goldberg, Taylor Smith
Segunda-feira, 25 de agosto de 2025 - 9h (PT)
Lançamento do canal no YouTube/da série AI Avenue
Craig Dennis, Peter Saulitis
Segunda-feira, 25 de agosto de 2025 - 21h30 (PT)
Controle de servidor MCP Zero Trust
Kenny Johnson, Dina Kozlov
Terça-feira, 26 de agosto de 2025 - 9h (PT)
Garantir o acesso seguro dos funcionários à IA com o SASE da Cloudflare
Alex Dunbrack, Noelle Kagan, Warnessa Weaver, Sharon Goldberg
Terça-feira, 26 de agosto de 2025 - 9h30 (PT)
Evite o envenenamento de modelos com o Firewall for AI
Radwa Radwan
Terça-feira, 26 de agosto de 2025 - 10h (PT)
Apresentamos novos modelos e ferramentas para o Workers AI e o AI Gateway
Taylor Smith, Michelle Chen
Quarta-feira, 27 de agosto de 2025 - 9h (PT)
Duas novas maneiras de obter melhor visibilidade e controle dos crawlers de IA
Martin Sanchez, Will Allen, David Belson
Quinta-feira, 28 de agosto de 2025 - 9h (PT)
Torne seu site conversacional para pessoas e agentes com NLWeb e AutoRAG
Anni Wang
Quinta-feira, 28 de agosto de 2025 - 9h30 (PT)
Novos casos de uso para o agente de IA da Cloudflare
AJ Gerstenhaber, Harsh Saxena, Ayush Kumar
Sexta-feira, 29 de agosto de 2025 - 9h (PT)
Depuração de problemas do WARP com IA
Chris Draper, Koko Uko
Sexta-feira, 29 de agosto de 2025 - 9h30 (PT)