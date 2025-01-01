Cloudflare TV
Te damos la bienvenida a la AI Week
Kenny Johnson, Sharon Goldberg y Taylor Smith
Lunes, 25 de agosto de 2025, 9:00 a. m. (hora del Pacífico)
Lanzamiento del canal / serie de YouTube AI Avenue
Craig Dennis y Peter Saulitis
Lunes, 25 de agosto de 2025, 9:30 p. m. (Hora del Pacífico)
Control de servidores MCP Zero Trust
Kenny Johnson y Dina Kozlov
Martes, 26 de agosto de 2025, 9:00 a. m. (hora del Pacífico)
Cómo proteger el acceso de los empleados a la IA con Cloudflare SASE
Alex Dunbrack, Noelle Kagan, Warnessa Weaver y Sharon Goldberg
Martes, 26 de agosto de 2025, 9:30 a. m. (hora del Pacífico)
Evita el envenenamiento de modelos con Firewall for AI
Radwa Radwan
Martes, 26 de agosto de 2025, 10:00 a. m. (hora del Pacífico)
Nuevos modelos y herramientas para Workers AI y AI Gateway
Taylor Smith y Michelle Chen
Miércoles, 27 de agosto de 2025, 9:00 a. m. (hora del Pacífico)
Dos nuevas formas de conseguir mayor visibilidad y control sobre los rastreadores de IA
Martín Sánchez, Will Allen y David Belson
Jueves, 28 de agosto de 2025, 9:00 a. m. (hora del Pacífico)
Convierte tu sitio web en un portal conversacional para usuarios y agentes con NLWeb y AutoRAG.
Anni Wang
Jueves, 28 de agosto de 2025, 9:30 a. m. (hora del Pacífico)
Nuevos casos de uso para el agente de IA de Cloudflare
AJ Gerstenhaber, Harsh Saxena y Ayush Kumar
Viernes, 29 de agosto de 2025, 9:00 a. m. (hora del Pacífico)
Depurar los problemas de WARP con IA
Chris Draper y Koko Uko
Viernes, 29 de agosto de 2025, 9:30 a. m. (hora del Pacífico)