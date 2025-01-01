지원

Cloudflare TV - Innovation Week - 이미지
AI Week에 오신 것을 환영합니다

Kenny Johnson, Sharon Goldberg, Taylor Smith

2025년 8월 25일 월요일 - 태평양 시간 오전 9:00

시청
AI Avenue Youtube 채널/시리즈 런칭

Craig Dennis, Peter Saulitis

2025년 8월 25일 월요일 - 태평양 시간 오후 9:30

시청
Zero Trust MCP 서버 제어

Kenny Johnson, Dina Kozlov

2025년 8월 26일 화요일 - 태평양 시간 오전 9:00

시청
Cloudflare SASE를 사용하여 직원의 AI 액세스 보호하기

Alex Dunbrack, Noelle Kagan, Warnessa Weaver, Sharon Goldberg

2025년 8월 26일 화요일 - 태평양 시간 오전 9:30

시청
Firewall for AI로 모델 포이즈닝 방지

Radwa Radwan

2025년 8월 26일 화요일 - 태평양 시간 오전 10:00

시청
Workers AI 및 AI Gateway를 위한 새로운 모델과 도구 소개

Taylor Smith, Michelle Chen

2025년 8월 27일 수요일 - 태평양 시간 오전 9:00

시청
AI 크롤러에 대한 가시성과 제어를 개선할 수 있는 두 가지 새로운 방법

Martin Sanchez, Will Allen, David Belson

2025년 8월 28일 목요일 - 태평양 시간 오전 9:00

시청
NLWeb과 AutoRAG를 사용하여 사람과 에이전트를 위한 대화형 웹사이트를 만드세요

Anni Wang

2025년 8월 28일 목요일 - 태평양 시간 오전 9:30

시청
Cloudflare의 AI 에이전트를 위한 새로운 사용 사례

AJ Gerstenhaber, Harsh Saxena, Ayush Kumar

2025년 8월 29일 금요일 - 태평양 시간 오전 9:00

시청
AI를 사용하여 WARP 문제 디버깅

Chris Draper, Koko Uko

2025년 8월 29일 금요일 - 태평양 시간 오전 9:30

시청