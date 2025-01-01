Soporte

Te damos la bienvenida a AI Week

Kenny Johnson, Sharon Goldberg y Taylor Smith

Lunes, 25 de agosto de 2025 - 9:00 a. m. (PT)

Sintonizar
Lanzamiento del canal/la serie de YouTube de AI Avenue

Craig Dennis y Peter Saulitis

Lunes, 25 de agosto de 2025, 9:30 p. m. (PT)

Sintonizar
Control del servidor MCP Zero Trust

Kenny Johnson y Dina Kozlov

Martes, 26 de agosto de 2025, 9:00 a. m. (PT)

Sintonizar
Cómo proteger el acceso de los empleados a la IA con Cloudflare SASE

Alex Dunbrack, Noelle Kagan, Warnessa Weaver y Sharon Goldberg

Martes, 26 de agosto de 2025, 9:30 a. m. (PT)

Sintonizar
Evita el envenenamiento de modelos con Firewall for AI

Radwa Radwan

Martes, 26 de agosto de 2025, 10:00 a. m. (PT)

Sintonizar
Presentamos nuevos modelos y herramientas para Workers AI y AI Gateway

Taylor Smith y Michelle Chen

Miércoles, 27 de agosto de 2025, 9:00 a. m. (PT)

Sintonizar
Dos nuevas maneras de lograr mejor visibilidad y control de los rastreadores de IA

Martin Sanchez, Will Allen y David Belson

Jueves, 28 de agosto de 2025, 9:00 a. m. (PT)

Sintonizar
Convierte tu sitio web en una experiencia conversacional para personas y agentes con NLWeb y AutoRAG

Anni Wang

Jueves, 28 de agosto de 2025, 9:30 a. m. (PT)

Sintonizar
Nuevos casos de uso para el agente de IA de Cloudflare

AJ Gerstenhaber, Harsh Saxena y Ayush Kumar

Viernes, 29 de agosto de 2025, 9:00 a. m. (PT)

Sintonizar
Depuración de problemas de WARP con IA

Chris Draper y Koko Uko

Viernes, 29 de agosto de 2025, 9:30 a. m. (PT)

Sintonizar