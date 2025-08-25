Supporto

Benvenuto nella AI Week

Kenny Johnson, Sharon Goldberg e Taylor Smith

Lunedì 25 agosto 2025 - 9:00 (PT)

Lancio della serie/canale YouTube di AI Avenue

Craig Dennis, Peter Saulitis

Lunedì 25 agosto 2025 - 21:30 (PT)

Controllo del server MCP Zero Trust

Kenny Johnson, Dina Kozlov

Martedì 26 agosto 2025 - 9:00 (PT)

Proteggere l'accesso dei dipendenti all'intelligenza artificiale con Cloudflare SASE

Alex Dunbrack, Noelle Kagan, Warnessa Weaver, Sharon Goldberg

Martedì 26 agosto 2025 - 9:30 (PT)

Previeni l'avvelenamento dei modelli con Firewall for AI

Radwa Radwan

Martedì 26 agosto 2025 - 10:00 (PT)

Presentazione di nuovi modelli e strumenti per Workers AI e AI Gateway

Taylor Smith, Michelle Chen

Mercoledì 27 agosto 2025 - 9:00 (PT)

Due nuovi modi per ottenere una migliore visibilità e controllo dei crawler IA

Martin Sanchez, Will Allen, David Belson

Giovedì 28 agosto 2025 - 9:00 (PT)

Rendi il tuo sito Web conversazionale per persone e agenti con NLWeb e AutoRAG

Anni Wang

Giovedì 28 agosto 2025 - 9:30 (PT)

Nuovi casi d'uso per l'AI Agent di Cloudflare

AJ Gerstenhaber, Harsh Saxena, Ayush Kumar

Venerdì 29 agosto 2025 - 9:00 (PT)

Debug dei problemi WARP con l'intelligenza artificiale

Chris Draper, Koko Uko

Venerdì 29 agosto 2025 - 9:30 (PT)

