Benvenuto nella AI Week
Kenny Johnson, Sharon Goldberg e Taylor Smith
Lunedì 25 agosto 2025 - 9:00 (PT)
Lancio della serie/canale YouTube di AI Avenue
Craig Dennis, Peter Saulitis
Lunedì 25 agosto 2025 - 21:30 (PT)
Controllo del server MCP Zero Trust
Kenny Johnson, Dina Kozlov
Martedì 26 agosto 2025 - 9:00 (PT)
Proteggere l'accesso dei dipendenti all'intelligenza artificiale con Cloudflare SASE
Alex Dunbrack, Noelle Kagan, Warnessa Weaver, Sharon Goldberg
Martedì 26 agosto 2025 - 9:30 (PT)
Previeni l'avvelenamento dei modelli con Firewall for AI
Radwa Radwan
Martedì 26 agosto 2025 - 10:00 (PT)
Presentazione di nuovi modelli e strumenti per Workers AI e AI Gateway
Taylor Smith, Michelle Chen
Mercoledì 27 agosto 2025 - 9:00 (PT)
Due nuovi modi per ottenere una migliore visibilità e controllo dei crawler IA
Martin Sanchez, Will Allen, David Belson
Giovedì 28 agosto 2025 - 9:00 (PT)
Rendi il tuo sito Web conversazionale per persone e agenti con NLWeb e AutoRAG
Anni Wang
Giovedì 28 agosto 2025 - 9:30 (PT)
Nuovi casi d'uso per l'AI Agent di Cloudflare
AJ Gerstenhaber, Harsh Saxena, Ayush Kumar
Venerdì 29 agosto 2025 - 9:00 (PT)
Debug dei problemi WARP con l'intelligenza artificiale
Chris Draper, Koko Uko
Venerdì 29 agosto 2025 - 9:30 (PT)