Comunicati stampa
Cloudflare lancia nuovi strumenti Zero Trust per l'adozione sicura dell'IA su larga scala
Le nuove innovazioni aiutano i team di sicurezza a monitorare l'uso dell'IA, a proteggersi dalla shadow AI e a salvaguardare i dati sensibili, da un'unica piattaforma centralizzata
Cloudflare collabora con le principali aziende di intelligenza artificiale per rafforzare la sicurezza dell'IA generativa per le imprese
Integrandosi direttamente con gli strumenti di intelligenza artificiale generativa più diffusi, Cloudflare aiuta le aziende a utilizzare l'intelligenza artificiale con la sicurezza