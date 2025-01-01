Supporto

Cloudflare lancia nuovi strumenti Zero Trust per l'adozione sicura dell'IA su larga scala

Le nuove innovazioni aiutano i team di sicurezza a monitorare l'uso dell'IA, a proteggersi dalla shadow AI e a salvaguardare i dati sensibili, da un'unica piattaforma centralizzata

Cloudflare collabora con le principali aziende di intelligenza artificiale per rafforzare la sicurezza dell'IA generativa per le imprese

Integrandosi direttamente con gli strumenti di intelligenza artificiale generativa più diffusi, Cloudflare aiuta le aziende a utilizzare l'intelligenza artificiale con la sicurezza

