Cloudflare presenta nuevas herramientas Zero Trust que facilitan una adopción segura de la IA a gran escala

Innovaciones que ayudan a los equipos de seguridad a monitorear el uso de la IA, a protegerse de Shadow AI y a proteger los datos confidenciales, desde una única plataforma centralizada

Cloudflare colabora con las principales empresas de IA para reforzar la seguridad de la IA generativa para las empresas

Al integrarse de forma directa con las herramientas de IA generativa más utilizadas, Cloudflare ayuda a las empresas a adoptar la IA de manera segura

