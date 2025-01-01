Cloudflare colabora con las principales empresas de IA para reforzar la seguridad de la IA generativa para las empresas

San Francisco, CA, 26 de agosto de 2025 – Cloudflare (NYSE: NET), la empresa líder en conectividad cloud, se ha convertido en el primer agente de seguridad de acceso a la nube (CASB) en integrarse con las tres principales herramientas de IA generativa: ChatGPT Enterprise, Claude de Anthropic y Google Gemini, para ofrecer aún más visibilidad y control sobre el uso de la IA generativa en el entorno laboral. Con estas integraciones, los clientes de Cloudflare que también usen estas aplicaciones de IA generativa podrán reforzar la seguridad de la IA empresarial en tiempo real y sin necesidad de configuraciones complejas.

Las herramientas de IA generativa como ChatGPT, Claude y Gemini de Google están transformando la manera de operar de las empresas. En la actualidad, tres de cada cuatro empleados utilizan herramientas de IA generativa para tareas que van desde la edición de contenido y la síntesis de datos hasta la asistencia en tareas de diseño y la depuración de código. Al mismo tiempo, las empresas trabajan para proteger la confidencialidad de los datos corporativos, evitar fugas accidentales y garantizar el cumplimiento normativo de las regulaciones en constante evolución.Esto exige visibilidad en tiempo real y controles preventivos para que los equipos de seguridad puedan habilitar de manera segura el uso de la IA generativa en toda la empresa.

"Los empleados siempre están buscando una ventaja: formas de ahorrar tiempo, estimular la creatividad o incrementar la eficiencia. El uso de herramientas de la IA generativa les ofrece esa ventaja”, afirmó Matthew Prince, director general y cofundador de Cloudflare. “Pero a menudo suele faltar un vínculo entre la innovación rápida y la seguridad. Cloudflare ya ha incorporado una serie de medidas de seguridad para que las empresas puedan adoptar la IA, y ahora somos la única empresa que ha creado integraciones directamente en las tres herramientas más populares para elevar el nivel de la seguridad de la IA empresarial para todo el sector”.

Estas integraciones ofrecen a los clientes una nueva manera de administrar la seguridad de la IA empresarial a medida que más empleados usan herramientas de IA generativa. CASB de Cloudflare supervisa de manera continua ChatGPT Enterprise, Claude y Gemini de Google, ofreciendo visibilidad automatizada y en tiempo real, junto con alertas preventivas, para proteger la información confidencial de los clientes. Esto ofrece a los equipos de seguridad mayor control y confianza de que los datos de la empresa cumplen con las normas y estan protegidos mientras los empleados utilizan las herramientas de IA.

Para obtener más información, consulta los siguientes recursos:

Acerca de Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) es la empresa líder en conectividad cloud cuya misión es ayudar a crear un mejor servicio de Internet. Ayuda a las organizaciones a aumentar la velocidad y mejorar la seguridad de sus empleados, aplicaciones y redes en todas partes, al tiempo que reduce la complejidad y los costos. La conectividad cloud de Cloudflare ofrece la plataforma más completa y unificada de productos nativos en la nube y herramientas para desarrolladores, de manera que cualquier organización pueda obtener el control que necesita para trabajar, desarrollar y acelerar su negocio.

Cloudflare, que utiliza una de las redes más grandes e interconectadas del mundo, bloquea por día miles de millones de amenazas en línea para sus clientes. Millones de organizaciones confían en Cloudflare, desde las marcas más importantes, emprendedores y pequeñas empresas hasta organizaciones sin fines de lucro, grupos humanitarios y gobiernos de todo el mundo.

Si deseas obtener más información sobre la conectividad cloud de Cloudflare, visita cloudflare.com/connectivity-cloud. Para conocer las nuevas tendencias y perspectivas de Internet, consulta https://radar.cloudflare.com.

Síguenos en: Blog | X | LinkedIn | Facebook | Instagram

Proyecciones futuras

Este comunicado de prensa contiene proyecciones futuras en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, y sus modificaciones, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, y sus modificaciones, que implican riesgos e incertidumbres sustanciales. En algunos casos, puede identificar las proyecciones futuras porque contienen palabras como "puede", "hará", "debería", "espera", "explora", "planea", "anticipa", "podría", " pretender", "objetivo", "proyecto", "contemplar", "creer", "estimar", "predecir", "potencial" o "continuar", o el negativo de estas palabras, u otros términos o expresiones similares que afectan las expectativas, la estrategia, los planes o las intenciones de Cloudflare. Sin embargo, no todas las proyecciones futuras contienen estas palabras de identificación. Las proyecciones futuras expresas o implícitas en este comunicado de prensa incluyen, a modo enunciativo pero no limitativo, afirmaciones con respecto a las capacidades y la efectividad de CASB de Cloudflare y otros productos y tecnologías de Cloudflare, los beneficios para los clientes de Cloudflare de usar CASB de Cloudflare y otros productos y tecnologías de Cloudflare, los beneficios potenciales para los clientes de integrar CASB de Cloudflare con los productos de OpenAI, Anthropic y Google, la oportunidad potencial para Cloudflare de atraer clientes adicionales y expandir las ventas a los clientes existentes como resultado de las integraciones de productos de Cloudflare con OpenAI, Anthropic y Google, el desarrollo tecnológico, las futuras operaciones, el crecimiento, las iniciativas o las estrategias de Cloudflare, y los comentarios realizados por el director general de Cloudflare y otros. Los resultados reales podrían diferir materialmente de los declarados o implícitos en las proyecciones futuras debido a una serie de factores, que incluyen, entre otros, los riesgos detallados en las presentaciones de Cloudflare ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), el Informe Trimestral de Cloudflare en el Formulario 10-Q presentado el 31 de julio de 2025 y otras presentaciones que pueda hacer Cloudflare de tanto en tanto ante la SEC.

Las proyecciones futuras incluidas en este comunicado de prensa se refieren solo a los acontecimientos que se produzcan en la fecha en que se realizan. Cloudflare no asume obligación alguna de publicar actualizaciones de las proyecciones futuras hechas en este comunicado de prensa para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha del mismo o para reflejar nueva información o cualquier otra posible circunstancia no prevista, salvo que lo exija la ley. Quizá Cloudflare no logre los planes, las intenciones o las expectativas que se revelan en nuestras declaraciones de proyecciones futuras, y no se debe confiar plenamente en las mismas.

© 2025 Cloudflare, Inc. Todos los derechos reservados. Cloudflare, su logotipo y otras marcas de Cloudflare son marcas comerciales o marcas registradas de Cloudflare, Inc. en Estados Unidos y otras jurisdicciones. Todas las demás marcas y nombres mencionados en este documento pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.