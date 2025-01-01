Cloudflare presenta nuevas herramientas Zero Trust que facilitan una adopción segura de la IA a gran escala

Innovaciones que ayudan a los equipos de seguridad a monitorear el uso de la IA, a protegerse de Shadow AI y a proteger los datos confidenciales, desde una única plataforma centralizada

San Francisco, CA, 25 de agosto de 2025 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), la empresa líder en conectividad cloud, anunció hoy nuevas y avanzadas funciones para Cloudflare One, su plataforma Zero Trust, diseñada para ayudar a las organizaciones a adoptar, desarrollar e implementar de manera segura las aplicaciones emergentes de IA generativa. Estas nuevas funciones permiten a los clientes comprender y analizar automáticamente el uso de la IA generativa en toda la empresa, establecer controles claros y potenciar la productividad y la innovación de los equipos, sin comprometer la seguridad ni la privacidad.

En todos los equipos, desde finanzas y marketing hasta ingeniería y diseño, las empresas están utilizando la IA generativa para agilizar el trabajo y las tareas diarias, y desarrollar aplicaciones nuevas y avanzadas.Sin embargo, esta adopción generalizada con frecuencia no tiene en cuenta la seguridad o la privacidad. Por ejemplo, los empleados pueden compartir accidentalmente información confidencial de la empresa en los bots de chat, o los ingenieros pueden implementar aplicaciones impulsadas por IA sin la participación de sus equipos de seguridad. Para prevenir estos riesgos, las empresas deben comprender y gestionar el uso de la IA para que todos los empleados puedan utilizarla de manera eficiente, con la seguridad integrada de forma predeterminada.

“Cloudflare es la mejor opción para ayudar a cualquier empresa a implementar la IA de forma segura. Somos la única empresa en la actualidad que ofrece la seguridad de una plataforma Zero Trust con una serie completa de soluciones de desarrollo de inferencia e IA, todo con el respaldo de una red global”, afirmó Matthew Prince, director general y cofundador de Cloudflare. “Las empresas más innovadoras del mundo quieren aprovechar el potencial de la IA como recurso para avanzar, crear y escalar rápidamente, sin poner en riesgo la seguridad. Estamos en una posición única para ayudar a impulsar esa innovación y llevar la IA a todas las empresas de manera segura.

Cloudflare está incorporando la Gestión del Estado de Seguridad de IA (AI-SPM) en su plataforma Zero Trust para que las organizaciones puedan protegerse frente a una variedad de amenazas potenciales derivadas de la amplia adopción de herramientas de IA, lo que permite que las empresas avancen más rápido con la confianza de que la IA se utiliza de forma segura en todos los equipos. Ahora, con la disponibilidad de todas las funciones, los equipos de seguridad podrán hacer lo siguiente:

Descubrir cómo los empleados están utilizando la IA : con el nuevo informe Shadow AI de Cloudflare, los equipos de seguridad pueden obtener información instantánea de su tráfico para lograr una imagen clara y basada en datos del uso de la IA en su organización. Esta vista detallada permite ver no solo que un empleado está utilizando una aplicación de IA, sino también qué aplicación de IA y qué usuarios acceden a ella.

: con el nuevo informe Shadow AI de Cloudflare, los equipos de seguridad pueden obtener información instantánea de su tráfico para lograr una imagen clara y basada en datos del uso de la IA en su organización. Esta vista detallada permite ver no solo que un empleado está utilizando una aplicación de IA, sino también qué aplicación de IA y qué usuarios acceden a ella. Protegerse de Shadow AI : Cloudflare Gateway facilita la aplicación automática de políticas de IA en el perímetro de la red de Cloudflare, y garantiza una seguridad constante para todos los empleados, sin importar su ubicación.Los equipos de seguridad pueden optar por bloquear completamente las aplicaciones de IA no aprobadas, limitar los tipos de datos cargados en las aplicaciones de IA y completar revisiones de las herramientas de IA para garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad y privacidad.

: Cloudflare Gateway facilita la aplicación automática de políticas de IA en el perímetro de la red de Cloudflare, y garantiza una seguridad constante para todos los empleados, sin importar su ubicación.Los equipos de seguridad pueden optar por bloquear completamente las aplicaciones de IA no aprobadas, limitar los tipos de datos cargados en las aplicaciones de IA y completar revisiones de las herramientas de IA para garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad y privacidad. Proteger los datos confidenciales sin restringir totalmente el uso de la IA : la protección de prompts de IA permite a los equipos de seguridad identificar interacciones potencialmente peligrosas o de riesgo de los empleados con modelos de IA, e identificar esos prompts y respuestas. Las políticas ahora se pueden aplicar en línea a nivel de prompts para mitigar el riesgo desde un principio, y advertir al empleado, o bloquear el envío de datos confidenciales, como el código fuente, que se ingresan en un proveedor de IA no confiable. Esto dará a los equipos de seguridad el control que necesitan para monitorear los datos de la empresa que pueden enviarse fuera de la organización, sin restringir totalmente el uso de las herramientas de IA por parte de los empleados.

: la protección de prompts de IA permite a los equipos de seguridad identificar interacciones potencialmente peligrosas o de riesgo de los empleados con modelos de IA, e identificar esos prompts y respuestas. Las políticas ahora se pueden aplicar en línea a nivel de prompts para mitigar el riesgo desde un principio, y advertir al empleado, o bloquear el envío de datos confidenciales, como el código fuente, que se ingresan en un proveedor de IA no confiable. Esto dará a los equipos de seguridad el control que necesitan para monitorear los datos de la empresa que pueden enviarse fuera de la organización, sin restringir totalmente el uso de las herramientas de IA por parte de los empleados. Obtener visibilidad de las interacciones de los modelos de IA con herramientas externas a la empresa : el control de servidores MCP de Zero Trust consolida todas las consultas de herramientas MCP (una solicitud de un modelo o aplicación de IA a un servidor para ejecutar una tarea específica) en un único panel de control. Esta visibilidad permite que todo el tráfico de MCP, independientemente de su origen, se enrute a través de Cloudflare para un mayor control y una mejor gestión de acceso. Ahora, con información centralizada, los equipos de seguridad pueden establecer políticas a nivel de usuario tanto en la puerta de enlace como en los servidores MCP individuales.

