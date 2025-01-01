Communiqués de presse
Cloudflare lance de nouveaux outils Zero Trust afin de permettre l'adoption sécurisée de l'IA à grande échelle
De nouvelles innovations aident les équipes de sécurité à surveiller l'utilisation de l'IA, à se protéger contre l'IA fantôme et à préserver leurs données sensibles, le tout depuis une plateforme centralisée et unique.
Cloudflare collabore avec les principales entreprises de développement d'IA afin de renforcer la sécurité de l'IA générative pour les entreprises
En s'intégrant directement aux assistants soutenus par IA générative les plus populaires, Cloudflare aide les entreprises à utiliser l'IA en toute sécurité