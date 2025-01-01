Cloudflare lance de nouveaux outils Zero Trust permettant l'adoption sécurisée de l'IA à grande échelle

De nouvelles innovations aident les équipes de sécurité à déployer, depuis une plateforme centralisée unique, une surveillance de l'utilisation de l'IA, un contrôle de l'IA fantôme et une protection des données sensibles

San Francisco, Californie (États-Unis), 25 août 2025 – Cloudflare, Inc. (NYSE : NET), le leader dans le domaine du cloud de connectivité, annonce de puissantes nouvelles fonctionnalités pour Cloudflare One, sa plateforme Zero Trust – des innovations conçues pour aider les entreprises à sécuriser l'adoption, le développement et le déploiement des applications d'IA générative émergentes. Avec ces nouvelles fonctionnalités, Cloudflare offre à ses clients la capacité de comprendre, d'analyser et de maîtriser l'utilisation de l'IA générative dans l'ensemble de leur entreprise au travers de contrôles permettant d'améliorant la productivité et l'innovation de leurs équipes, sans sacrifier la conformité aux normes de sécurité ou de confidentialité.

Des finances au marketing en passant par l'ingénierie et la conception, les équipes des entreprises utilisent l'IA générative pour travailler plus rapidement, rationaliser les tâches quotidiennes et développer de nouvelles applications puissantes. Toutefois, cette adoption généralisée se déroule souvent sans prise en compte de la sécurité ou de la confidentialité. Par exemple, des collaborateurs peuvent, par inadvertance, coller des informations confidentielles de l'entreprise dans un chatbot ou des ingénieurs peuvent déployer une application améliorée par IA sans en informer les équipes de sécurité. Pour prévenir ces risques, les entreprises doivent comprendre et gérer l'utilisation de l'IA afin d'encourager son utilisation efficace et sûre par tout le personnel, avec une sécurité intégrée par défaut.

« Cloudflare est la meilleure plateforme pour toutes les entreprises désireuses de sécuriser le déploiement de l'IA. Nous sommes aujourd'hui l'unique fournisseur à offrir la sécurité d'une plateforme Zero Trust et une gamme complète de produits de développement d'IA et d'inférence soutenue par un réseau d'ampleur mondiale », explique Matthew Prince, CEO et cofondateur de Cloudflare. « Les entreprises les plus innovantes du monde aspirent à tirer parti de l'IA pour progresser, développer et évoluer rapidement, sans sacrifier la sécurité. Nous bénéficions d'un positionnement unique pour encourager cette innovation et contribuer à proposer l'IA à toutes les entreprises, en toute sécurité. »

Cloudflare présente le service de gestion de la stratégie de sécurité de l'IA (AI Security Posture Management, AI-SPM) sur sa plateforme Zero Trust. Celui-ci permettra aux entreprises de se protéger contre une multitude de menaces potentielles résultant de l'adoption généralisée des outils IA, et ainsi, d'agir plus rapidement, avec la certitude que toutes les équipes utilisent l'IA de manière sûre. Désormais, grâce à la disponibilité de toutes les fonctionnalités, les équipes de sécurité seront en mesure de :

Découvrir comment le personnel de l'entreprise utilise l'IA : avec le nouveau service Shadow AI Report de Cloudflare, les équipes de sécurité peuvent instantanément extraire des informations du trafic de données afin d'acquérir une représentation claire, fondée sur des données, de l'utilisation de l'IA dans l'entreprise. Cette visibilité granulaire permet non seulement de déterminer si un collaborateur utilise une application IA, mais également d'identifier l'application IA utilisée et les utilisateurs qui accèdent à celle-ci.

: avec le nouveau service Shadow AI Report de Cloudflare, les équipes de sécurité peuvent instantanément extraire des informations du trafic de données afin d'acquérir une représentation claire, fondée sur des données, de l'utilisation de l'IA dans l'entreprise. Cette visibilité granulaire permet non seulement de déterminer si un collaborateur utilise une application IA, mais également d'identifier l'application IA utilisée et les utilisateurs qui accèdent à celle-ci. Se protéger contre l'IA fantôme (« Shadow AI ») : Cloudflare Gateway facilite l'application automatique des politiques relatives à l'IA à la périphérie du réseau de Cloudflare, garantissant ainsi une sécurité cohérente pour l'ensemble du personnel, quel que soit l'endroit depuis lequel il travaille. Les équipes de sécurité peuvent choisir de bloquer totalement les applications IA non approuvées, de limiter les types de données transférés vers les applications IA et de réaliser des examens complets des outils IA, afin de garantir leur conformité aux normes de sécurité et de confidentialité.

: Cloudflare Gateway facilite l'application automatique des politiques relatives à l'IA à la périphérie du réseau de Cloudflare, garantissant ainsi une sécurité cohérente pour l'ensemble du personnel, quel que soit l'endroit depuis lequel il travaille. Les équipes de sécurité peuvent choisir de bloquer totalement les applications IA non approuvées, de limiter les types de données transférés vers les applications IA et de réaliser des examens complets des outils IA, afin de garantir leur conformité aux normes de sécurité et de confidentialité. Protéger les données sensibles, sans restreindre totalement l'utilisation de l'IA : le service de protection des invites AI Prompt Protection permet aux équipes de sécurité d'identifier les interactions potentiellement dangereuses ou risquées avec des modèles IA et de signaler ces invites et réponses. Le service permet la mise en œuvre intégrée de politiques au niveau de l'invite afin d'atténuer précocement les risques et d'avertir le collaborateur concerné ou de l'empêcher de transmettre des données sensibles (du code source, par exemple) au service d'un fournisseur d'IA non fiable. Les équipes de sécurité bénéficieront ainsi du contrôle indispensable pour surveiller le risque de transmission de données susceptibles hors de l'entreprise, sans toutefois restreindre totalement l'utilisation des outils IA par le personnel.

: le service de protection des invites AI Prompt Protection permet aux équipes de sécurité d'identifier les interactions potentiellement dangereuses ou risquées avec des modèles IA et de signaler ces invites et réponses. Le service permet la mise en œuvre intégrée de politiques au niveau de l'invite afin d'atténuer précocement les risques et d'avertir le collaborateur concerné ou de l'empêcher de transmettre des données sensibles (du code source, par exemple) au service d'un fournisseur d'IA non fiable. Les équipes de sécurité bénéficieront ainsi du contrôle indispensable pour surveiller le risque de transmission de données susceptibles hors de l'entreprise, sans toutefois restreindre totalement l'utilisation des outils IA par le personnel. Acquérir une visibilité des interactions entre les modèles IA et les outils extérieurs à l'entreprise : le service Zero Trust MCP Server Control consolide tous les appels d'outils MCP (c'est-à-dire les requêtes émanant d'un modèle ou d'une application IA vers un serveur, afin d'exécuter une tâche spécifique) dans un tableau de bord unique. Cette visibilité permet l'acheminement de l'ensemble du trafic MCP via Cloudflare, quelle que soit sa provenance, afin d'offrir un contrôle et une gestion des accès renforcés. Disposant d'informations centralisées, les équipes de sécurité peuvent désormais définir des politiques au niveau de l'utilisateur, à la fois au niveau de la passerelle et des serveurs MCP individuels.

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter les ressources suivantes :

À propos de Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE : NET), le leader dans le domaine du cloud de connectivité, s'est donné pour mission de contribuer à bâtir un Internet meilleur. Nous fournissons aux entreprises tous les moyens nécessaires pour rendre leurs collaborateurs, leurs applications et leurs réseaux plus rapides et plus sûrs, partout dans le monde, tout en réduisant la complexité et les coûts. Le cloud de connectivité Cloudflare propose la plateforme unifiée la plus complète en matière de produits et d'outils de développement cloud-native, permettant à toutes les entreprises de bénéficier des mesures de contrôle dont elles ont besoin pour travailler, développer et dynamiser leur activité.

Reposant sur l'un des réseaux les plus vastes et les plus interconnectés du monde, Cloudflare bloque chaque jour des milliards de menaces en ligne pour le compte de ses clients. Des millions d'entreprises et d'organisations nous font confiance, des plus grandes marques aux entrepreneurs individuels et aux PME, en passant par divers organismes à but non lucratif, groupes d'assistance humanitaire et administrations à travers le monde.

Rendez-vous sur cloudflare.com/connectivity-cloud pour plus d'informations sur le cloud de connectivité de Cloudflare et sur https://radar.cloudflare.com pour découvrir les nouvelles tendances et informations concernant Internet.

