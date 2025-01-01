Cloudflare collabore avec les principales entreprises de développement d'IA afin de sécuriser l'IA générative pour les utilisateurs

Paris, le 26 août 2025 — Cloudflare (NYSE : NET), le leader dans le domaine du cloud de connectivité, devient le premier CASB (Cloud Access Security Broker, agent de sécurité des accès au cloud) à s'intégrer aux trois principaux outils d'IA générative (ChatGPT Enterprise, Claude d'Anthropic et Google Gemini) afin de proposer davantage de visibilité et de contrôle sur l'utilisation de cette technologie au sein du lieu de travail. Ces intégrations permettent aux clients de Cloudflare utilisant également ces applications d'IA générative de renforcer la sécurité de l'IA dans leur entreprise, en temps réel et sans nécessité de mettre en place une installation complexe.

Les outils d'IA générative, comme ChatGPT, Claude et Google Gemini, transforment la manière dont les entreprises fonctionnent. À l'heure actuelle, trois collaborateurs sur quatre emploient ce type d'outils pour accomplir diverses tâches allant de l'édition de contenu à la synthèse de données, en passant par la conception et le débogage de code. En parallèle, les entreprises s'efforcent de sécuriser leurs données sensibles professionnelles, d'éviter les fuites accidentelles et d'assurer leur conformité à un paysage réglementaire en pleine évolution. Les équipes de sécurité ont ainsi besoin d'une visibilité en temps réel et de mesures de sécurité proactives pour permettre l'utilisation, en toute sécurité, de l'IA générative dans l'ensemble de l'entreprise.

« Qu'il s'agisse de moyens de gagner du temps, de favoriser leur créativité ou d'améliorer leur efficacité, les collaborateurs cherchent toujours à obtenir un avantage. Les outils d'IA générative leur procurent cet avantage », explique Matthew Prince, cofondateur et CEO de Cloudflare. « Or, on remarque souvent qu'il existe un maillon manquant entre un rythme d'innovation rapide et la sécurité. Cloudflare a déjà mis en place un certain nombre de mesures de protection pour aider les entreprises à adopter l'IA et, aujourd'hui, nous sommes la seule entreprise à nous intégrer directement au sein des trois outils les plus populaires afin de relever la barre en matière de sécurité de l'IA professionnelle pour l'ensemble du secteur. »

Grâce à ces nouvelles intégrations, les clients disposent d'un nouveau moyen de gérer cette dernière face à l'augmentation du nombre de collaborateurs qui se servent d'outils d'IA générative. Le CASB de Cloudflare analyse les plateformes ChatGPT Enterprise, Claude et Google Gemini en continu afin de mieux protéger les données sensibles des clients à l'aide d'une visibilité automatisée et en temps réel, associée à des alertes proactives. En définitive, la combinaison de ces fonctionnalités permet aux équipes de sécurité de bénéficier d'un meilleur contrôle et d'une plus grande confiance dans le fait que les données de l'entreprise demeureront conformes et protégées lors de l'utilisation d'outils IA par les collaborateurs.

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter les ressources suivantes :

À propos de Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE : NET), le leader dans le domaine du cloud de connectivité, s'est donné pour mission de contribuer à bâtir un Internet meilleur. Nous fournissons aux entreprises tous les moyens nécessaires pour rendre leurs collaborateurs, leurs applications et leurs réseaux plus rapides et plus sûrs, partout dans le monde, tout en réduisant la complexité et les coûts. Le cloud de connectivité Cloudflare propose la plateforme unifiée la plus complète en matière de produits et d'outils de développement cloud-native, permettant à toutes les entreprises de bénéficier des mesures de contrôle dont elles ont besoin pour travailler, développer et dynamiser leur activité.

Soutenues par l'un des réseaux les plus vastes et les plus interconnectés du monde, les solutions Cloudflare bloquent chaque jour des milliards de menaces en ligne pour le compte de leurs clients. Des millions d'entreprises et d'organisations nous font confiance, des plus grandes marques aux entrepreneurs individuels et aux PME, en passant par divers organismes à but non lucratif, groupes d'assistance humanitaire et administrations à travers le monde.

Rendez-vous sur cloudflare.com/connectivity-cloud pour plus d'informations sur le cloud de connectivité de Cloudflare et sur https://radar.cloudflare.com pour découvrir les nouvelles tendances et informations concernant Internet.

Suivez-nous : Blog | X | LinkedIn | Facebook | Instagram

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la section 27A de la loi Securities Act de 1933, dans sa version modifiée, et de la section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, dans sa version modifiée, lesquelles déclarations comportent des incertitudes et risques substantiels. Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par la présence de mots tels que « peut », « sera », « devrait », « s'attend à », « étudie », « planifie », « prévoit », « pourrait », « a l'intention de », « vise », « projette », « envisage », « considère », « estime », « prédit », « potentiel » ou « continue » ou de la forme négative de ces mots ou d'autres termes ou expressions similaires concernant les attentes, la stratégie, les plans ou les intentions de Cloudflare. Toutes les déclarations prospectives ne contiennent cependant pas les termes identificateurs suscités. Les déclarations prospectives exprimées ou sous-entendues dans le présent communiqué comprennent, sans s'y limiter, les déclarations concernant les capacités et l'efficacité du CASB Cloudflare, ainsi que des autres produits et technologies Cloudflare, les avantages susceptibles de résulter, pour les clients Cloudflare, de l'utilisation du CASB Cloudflare, ainsi que des autres produits et technologies Cloudflare, les avantages potentiels liés à l'intégration du CASB Cloudflare aux produits d'OpenAI, d'Anthropic et de Google, l'opportunité potentielle pour Cloudflare d'attirer de nouveaux clients et de développer ses ventes auprès de clients existants grâce à l'intégration des produits Cloudflare aux produits d'OpenAI, d'Anthropic et de Google, le développement technologique de Cloudflare, ses opérations, sa croissance, ses initiatives ou ses stratégies futures et les commentaires formulés par le CEO de Cloudflare et d'autres personnes. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats énoncés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs, notamment, sans s'y limiter, les risques détaillés dans les documents déposés par Cloudflare auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), y compris le rapport trimestriel de Cloudflare sur formulaire 10-Q déposé le 31 juillet 2025, ainsi que d'autres documents susceptibles d'être déposés ponctuellement par Cloudflare auprès de la SEC.

Les déclarations prospectives effectuées dans le présent communiqué de presse concernent uniquement les événements survenus à la date à laquelle sont effectuées lesdites déclarations. Cloudflare ne s'engage aucunement à mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse afin de refléter des événements ou des circonstances postérieurs à la date du présent communiqué de presse ou de refléter de nouvelles informations ou la survenue d'événements imprévus, sauf dans les cas prévus par la loi. Cloudflare peut ne pas parvenir à concrétiser réellement les plans, intentions ou attentes divulgués dans ses déclarations prospectives et le lecteur ne devrait donc pas se fier indûment à ces déclarations.

© 2025 Cloudflare, Inc. Tous droits réservés. Cloudflare, le logo Cloudflare et les autres marques Cloudflare sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Cloudflare, Inc. aux États-Unis et dans d'autres juridictions. Tous les autres noms et marques mentionnés dans le présent document peuvent constituer des marques commerciales appartenant à leurs propriétaires respectifs.