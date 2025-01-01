Assistance

Cloudflare TV

Cloudflare TV — Innovation Week — Image
Bienvenue dans l'AI Week

Kenny Johnson, Sharon Goldberg, Taylor Smith

Lundi 25 août 2025 — 9 h (UTC-7)

Regarder
Cloudflare TV — Innovation Week — Image
Lancement de la chaîne/série YouTube AI Avenue

Craig Dennis, Peter Saulitis

Lundi 25 août 2025 — 21 h 30 (UTC-7)

Regarder
Cloudflare TV — Innovation Week — Image
Mesure Zero Trust de contrôle des serveurs MCP

Kenny Johnson, Dina Kozlov

Mardi 26 août 2025 — 9 h (UTC-7)

Regarder
Cloudflare TV — Innovation Week — Image
Sécuriser l'accès des collaborateurs à l'IA grâce à la plateforme SASE de Cloudflare

Alex Dunbrack, Noelle Kagan, Warnessa Weaver, Sharon Goldberg

Mardi 26 août 2025 — 9 h 30 (UTC-7)

Regarder
Cloudflare TV — Innovation Week — Image
Empêchez l'empoisonnement des modèles grâce au service Firewall for AI

Radwa Radwan

Mardi 26 août 2025 — 10 h (UTC-7)

Regarder
Cloudflare TV — Innovation Week — Image
Découvrez les nouveaux modèles et les nouveaux outils disponibles pour les solutions Workers AI et AI Gateway

Taylor Smith, Michelle Chen

Mercredi 27 août 2025 — 9 h (UTC-7)

Regarder
Cloudflare TV — Innovation Week — Image
Deux nouveaux moyens d'améliorer la visibilité et le contrôle sur les robots d'exploration IA

Martin Sanchez, Will Allen, David Belson

Jeudi 28 août 2025 — 9 h (UTC-7)

Regarder
Cloudflare TV — Innovation Week — Image
Rendez votre site web conversationnel pour les utilisateurs et les agents grâce à NLWeb et AutoRAG

Anni Wang

Jeudi 28 août 2025 — 9 h 30 (UTC-7)

Regarder
Cloudflare TV — Innovation Week — Image
Nouveaux scénarios d'utilisation de l'agent IA Cloudflare

AJ Gerstenhaber, Harsh Saxena, Ayush Kumar

Vendredi 29 août 2025 — 9 h (UTC-7)

Regarder
Cloudflare TV — Innovation Week — Image
Déboguer les problèmes de WARP grâce à l'IA

Chris Draper, Koko Uko

Vendredi 29 août 2025 — 9 h 30 (UTC-7)

Regarder