Bienvenue dans l'AI Week
Kenny Johnson, Sharon Goldberg, Taylor Smith
Lundi 25 août 2025 — 9 h (UTC-7)
Lancement de la chaîne/série YouTube AI Avenue
Craig Dennis, Peter Saulitis
Lundi 25 août 2025 — 21 h 30 (UTC-7)
Mesure Zero Trust de contrôle des serveurs MCP
Kenny Johnson, Dina Kozlov
Mardi 26 août 2025 — 9 h (UTC-7)
Sécuriser l'accès des collaborateurs à l'IA grâce à la plateforme SASE de Cloudflare
Alex Dunbrack, Noelle Kagan, Warnessa Weaver, Sharon Goldberg
Mardi 26 août 2025 — 9 h 30 (UTC-7)
Empêchez l'empoisonnement des modèles grâce au service Firewall for AI
Radwa Radwan
Mardi 26 août 2025 — 10 h (UTC-7)
Découvrez les nouveaux modèles et les nouveaux outils disponibles pour les solutions Workers AI et AI Gateway
Taylor Smith, Michelle Chen
Mercredi 27 août 2025 — 9 h (UTC-7)
Deux nouveaux moyens d'améliorer la visibilité et le contrôle sur les robots d'exploration IA
Martin Sanchez, Will Allen, David Belson
Jeudi 28 août 2025 — 9 h (UTC-7)
Rendez votre site web conversationnel pour les utilisateurs et les agents grâce à NLWeb et AutoRAG
Anni Wang
Jeudi 28 août 2025 — 9 h 30 (UTC-7)
Nouveaux scénarios d'utilisation de l'agent IA Cloudflare
AJ Gerstenhaber, Harsh Saxena, Ayush Kumar
Vendredi 29 août 2025 — 9 h (UTC-7)
Déboguer les problèmes de WARP grâce à l'IA
Chris Draper, Koko Uko
Vendredi 29 août 2025 — 9 h 30 (UTC-7)