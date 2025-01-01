Pomoc techniczna

Witamy na AI Week

Kenny Johnson, Sharon Goldberg, Taylor Smith

Poniedziałek, 25 sierpnia 2025 r. — 9:00 (PT)

Premiera kanału/serii AI Avenue na YouTube

Craig Dennis, Peter Saulitis

Poniedziałek, 25 sierpnia 2025 r. — 21:30 (PT)

Kontrola serwera MCP w modelu Zero Trust

Kenny Johnson, Dina Kozlov

Wtorek, 26 sierpnia 2025 r. — 9:00 (PT)

Zabezpieczanie dostępu pracowników do SI za pomocą platformy SASE firmy Cloudflare

Alex Dunbrack, Noelle Kagan, Warnessa Weaver, Sharon Goldberg

Wtorek, 26 sierpnia 2025 r. — 9:30 (PT)

Zapobiegaj zatruwaniu modelu z usługą Firewall for AI

Radwa Radwan

Wtorek, 26 sierpnia 2025 r. — 10:00 (PT)

Wprowadzamy nowe modele i narzędzia dla Workers AI i AI Gateway

Taylor Smith, Michelle Chen

Środa, 27 sierpnia 2025 r. — 9:00 (PT)

Dwa nowe sposoby na uzyskanie lepszej widoczności i kontroli nad crawlerami AI

Martin Sanchez, Will Allen, David Belson

Czwartek, 28 sierpnia 2025 r. — 9:00 (PT)

Spraw, by Twoja witryna internetowa lepiej odpowiadała na potrzeby użytkowników i agentów, korzystając z NLWeb i AutoRAG

Anni Wang

Czwartek, 28 sierpnia 2025 r. — 9:30 (PT)

Nowe zastosowania agenta SI Cloudflare

AJ Gerstenhaber, Harsh Saxena, Ayush Kumar

Piątek, 29 sierpnia 2025 r. — 9:00 (PT)

Debugowanie problemów z usługą WARP przy użyciu SI

Chris Draper, Koko Uko

Piątek, 29 sierpnia 2025 r. — 9:30 (PT)

