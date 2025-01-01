Поддержка

Cloudflare TV

Cloudflare TV — Неделя инноваций — изображение
Добро пожаловать на AI Week

Кенни Джонсон, Шэрон Голдберг, Тейлор Смит

Понедельник, 25 августа 2025 года, - 9:00 по тихоокеанскому времени (PT)

Подключиться к трансляции
Cloudflare TV — Неделя инноваций — изображение
Запуск канала/серии AI Avenue на YouTube

Крейг Деннис, Питер Саулитис

Понедельник, 25 августа 2025 года, - 21:30 по тихоокеанскому времени (PT)

Подключиться к трансляции
Cloudflare TV — Неделя инноваций — изображение
Zero Trust Контроль MCP-серверов

Кенни Джонсон, Дина Козлов

Вторник, 26 августа 2025 года, - 9:00 по тихоокеанскому времени (PT)

Подключиться к трансляции
Cloudflare TV — Неделя инноваций — изображение
Обеспечение безопасного доступа сотрудников к ИИ с помощью Cloudflare SASE

Алекс Данбрек, Ноэль Каган, Варнесса Уивер, Шэрон Голдберг

Вторник, 26 августа 2025 года, - 9:30 по тихоокеанскому времени (PT)

Подключиться к трансляции
Cloudflare TV — Неделя инноваций — изображение
Предотвращение отравления моделей с помощью Firewall for AI

Радва Радван

Вторник, 26 августа 2025 года, - 10:00 по тихоокеанскому времени (PT)

Подключиться к трансляции
Cloudflare TV — Неделя инноваций — изображение
Представляем новые модели и инструменты для Workers AI и AI Gateway

Тейлор Смит, Мишель Чен

Среда, 27 августа 2025 года, - 9:00 по тихоокеанскому времени (PT)

Подключиться к трансляции
Cloudflare TV — Неделя инноваций — изображение
Два новых способа получить лучшую возможности мониторинга и контроль над ИИ-краулерами.

Мартин Санчес, Уилл Аллен, Дэвид Белсон

Четверг, 28 августа 2025 года, - 9:00 по тихоокеанскому времени (PT)

Подключиться к трансляции
Cloudflare TV — Неделя инноваций — изображение
Сделайте ваш сайт интерактивным для людей и агентов с помощью NLWeb и AutoRAG

Анни Ван

Четверг, 28 августа 2025 года, - 9:30 по тихоокеанскому времени (PT)

Подключиться к трансляции
Cloudflare TV — Неделя инноваций — изображение
Новые сценарии использования ИИ-агента от Cloudflare

Эй Джей Герстенхабер, Харш Саксена, Аюш Кумар

Пятница, 29 августа 2025 года, - 9:00 по тихоокеанскому времени (PT)

Подключиться к трансляции
Cloudflare TV — Неделя инноваций — изображение
Отладка проблем WARP с использованием ИИ

Крис Дрейпер, Коко Уко

Пятница, 29 августа 2025 года, - 9:30 по тихоокеанскому времени (PT)

Подключиться к трансляции