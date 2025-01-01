Cloudflare TV
Добро пожаловать на AI Week
Кенни Джонсон, Шэрон Голдберг, Тейлор Смит
Понедельник, 25 августа 2025 года, - 9:00 по тихоокеанскому времени (PT)
Запуск канала/серии AI Avenue на YouTube
Крейг Деннис, Питер Саулитис
Понедельник, 25 августа 2025 года, - 21:30 по тихоокеанскому времени (PT)
Zero Trust Контроль MCP-серверов
Кенни Джонсон, Дина Козлов
Вторник, 26 августа 2025 года, - 9:00 по тихоокеанскому времени (PT)
Обеспечение безопасного доступа сотрудников к ИИ с помощью Cloudflare SASE
Алекс Данбрек, Ноэль Каган, Варнесса Уивер, Шэрон Голдберг
Вторник, 26 августа 2025 года, - 9:30 по тихоокеанскому времени (PT)
Предотвращение отравления моделей с помощью Firewall for AI
Радва Радван
Вторник, 26 августа 2025 года, - 10:00 по тихоокеанскому времени (PT)
Представляем новые модели и инструменты для Workers AI и AI Gateway
Тейлор Смит, Мишель Чен
Среда, 27 августа 2025 года, - 9:00 по тихоокеанскому времени (PT)
Два новых способа получить лучшую возможности мониторинга и контроль над ИИ-краулерами.
Мартин Санчес, Уилл Аллен, Дэвид Белсон
Четверг, 28 августа 2025 года, - 9:00 по тихоокеанскому времени (PT)
Сделайте ваш сайт интерактивным для людей и агентов с помощью NLWeb и AutoRAG
Анни Ван
Четверг, 28 августа 2025 года, - 9:30 по тихоокеанскому времени (PT)
Новые сценарии использования ИИ-агента от Cloudflare
Эй Джей Герстенхабер, Харш Саксена, Аюш Кумар
Пятница, 29 августа 2025 года, - 9:00 по тихоокеанскому времени (PT)
Отладка проблем WARP с использованием ИИ
Крис Дрейпер, Коко Уко
Пятница, 29 августа 2025 года, - 9:30 по тихоокеанскому времени (PT)