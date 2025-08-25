Cloudflare TV
Willkommen zur AI Week
Kenny Johnson, Sharon Goldberg, Taylor Smith
Montag, 25. August 2025 – 18:00 Uhr MESZ
Start des AI Avenue Youtube-Kanals/-Serie
Craig Dennis, Peter Saulitis
Montag, 25. August 2025 – 18:30 Uhr
Zero Trust MCP-Serversteuerung
Kenny Johnson, Dina Kozlov
Dienstag, 26. August 2025 – 18:00 Uhr MESZ
Sicherer Mitarbeiterzugriff auf KI durch Cloudflare SASE.
Alex Dunbrack, Noelle Kagan, Warnessa Weaver, Sharon Goldberg
Dienstag, 26. August 2025 – 18:30 Uhr MESZ
Verhindern Sie Modellmanipulation (Model Poisoning) mit Firewall for AI
Radwa Radwan
Dienstag, 26. August 2025 – 19:00 Uhr MESZ
Einführung neuer Modelle und Werkzeuge für Workers AI und AI Gateway
Taylor Smith, Michelle Chen
Mittwoch, 27. August 2025 – 18:00 Uhr MESZ
Zwei neue Möglichkeiten, um mehr Übersicht und Kontrolle über KI-Crawler zu erhalten.
Martin Sanchez, Will Allen und David Belson
Donnerstag, 28. August 2025 – 18:00 Uhr MESZ
Machen Sie Ihre Website mit NLWeb und AutoRAG konversational – für Menschen und Agenten.<strong></strong>
Anni Wang
Donnerstag, 28. August 2025 – 18:30 Uhr MESZ
Neue Anwendungsfälle für den KI-Agenten von Cloudflare
AJ Gerstenhaber, Harsh Saxena, Ayush Kumar
Freitag, 29. August 2025 – 18:00 Uhr MESZ
Debugging von WARP-Problemen mit KI
Chris Draper, Koko Uko
Freitag, 29. August 2025 – 18:30 Uhr MESZ