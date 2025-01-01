Il divario tra crawling e clic: dati di Cloudflare su bot di intelligenza artificiale, addestramento e riferimento

Entro la metà del 2026, la formazione guiderà quasi l'80% delle scansioni dell'IA, mentre i riferimenti agli editori (soprattutto da Google) sono in calo. GPTBot e ClaudeBot sono aumentati, Amazonbot e Bytespider sono crollati e i rapporti tra crawling e riferimenti mostrano che l'intelligenza artificiale consuma molto di più di quanto restituisce.