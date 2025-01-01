Supporto

Benvenuto nella AI Week
Benvenuto nella AI Week 2025

Stiamo osservando come l'intelligenza artificiale stia cambiando radicalmente il modo in cui le persone lavorano in ogni settore. Gli operatori dell'assistenza clienti possono rispondere a un numero di ticket dieci volte superiore. Gli ingegneri del software sono ora revisori del codice generato dall'intelligenza artificiale e non passano più ore a scrivere codice preconfezionato. I venditori possono tornare a concentrarsi sulla costruzione di relazioni mentre le pratiche amministrative e il noioso follow-up vengono gestiti automaticamente. In Cloudflare, ci impegniamo ad aiutare le aziende a creare esperienze di livello mondiale guidate dall'intelligenza artificiale per i loro dipendenti e clienti.

Rilevamento e registrazione dei prompt nel gateway - Immagine
Oltre il divieto: il modo migliore per proteggere le applicazioni di IA generativa

Gli strumenti di IA generativa presentano un compromesso tra produttività e rischio per i dati. La nuova funzionalità di protezione dei prompt dell'IA di Cloudflare One offre la visibilità e il controllo necessari per gestire questi strumenti, consentendo alle organizzazioni di adottare l'IA in tutta sicurezza.

Lancio della serie/canale YouTube di AI Avenue - Immagine
Cloudflare lancia una miniserie sull'intelligenza artificiale per gli sviluppatori (e molti altri)

AI Avenue affronta le paure, mette in mostra il potenziale dell'intelligenza artificiale ed evidenzia storie positive di potenziamento umano, consentendo persino l'interazione pratica.

Report Shadow AI + Aumento della copertura delle applicazioni IA nel gateway - Immagine
Smascherare l'invisibile: la tua guida per domare la shadow AI con Cloudflare One

Non permettere che la "shadow AI" faccia trapelare silenziosamente i tuoi dati a un'IA non autorizzata. Questa nuova minaccia richiede una nuova difesa. Scopri come ottenere visibilità e controllo senza sacrificare l'innovazione.

Guida alle best practice per la sicurezza dell'IA
Best practice per proteggere l'IA generativa con Cloudflare SASE

Questa guida fornisce le best practice per i responsabili della sicurezza e dell'IT per adottare in modo sicuro l'IA generativa utilizzando l'architettura SASE di Cloudflare come parte di una strategia per AI Security Posture Management (AI-SPM).

Scansione di sicurezza di ChatGPT, Claude e Gemini con CASB
Scansione di sicurezza di ChatGPT, Claude e Gemini con il CASB di Cloudflare

Gli strumenti GenAI offrono potenza, ma comportano anche dei rischi. Cloudflare CASB ora esegue la scansione di ChatGPT, Claude e Gemini per configurazioni errate, esposizione di dati sensibili e problemi di conformità, aiutando le organizzazioni ad adottare l'intelligenza artificiale con fiducia. Leggi la documentazione

Controllo del server MCP Zero Trust
Proteggere la rivoluzione dell'IA: introduzione ai portali server MCP di Cloudflare

Siamo entusiasti di annunciare che i portali server MCP di Cloudflare sono ora disponibili in versione Open Beta. I portali server MCP sono una nuova funzionalità che consente di centralizzare, proteggere e monitorare ogni connessione MCP all'interno della tua organizzazione. Questa funzionalità è parte di Cloudflare One, la nostra piattaforma Secure Access Service Edge (SASE) che aiuta a connettere e proteggere il tuo spazio di lavoro. Leggi la documentazione

Introduzione al punteggio di affidabilità di Cloudflare per le applicazioni di intelligenza artificiale
Introduzione al punteggio di affidabilità delle applicazioni Cloudflare per le applicazioni di intelligenza artificiale

Cloudflare fornirà punteggi di affidabilità all'interno della nostra libreria di applicazioni per le applicazioni di IA generativa, consentendo ai clienti di valutare il rischio per i dipendenti che utilizzano lo shadow IT.

Firewall for AI introduce la moderazione dei contenuti non sicuri - Immagine
Blocca i prompt non sicuri che prendono di mira i tuoi endpoint LLM con Firewall for AI

La suite di sicurezza IA di Cloudflare ora include la moderazione dei contenuti non sicuri, integrata nella Application Security Suite tramite Firewall for AI. Realizzato con Llama, rileva e blocca i prompt dannosi prima che raggiungano le tue applicazioni di IA.

Blog Infire
Come abbiamo costruito il motore di inferenza più efficiente per la rete di Cloudflare

I motori di servizio LLM esistenti non sono abbastanza efficienti se distribuiti su una rete globale, quindi abbiamo costruito il nostro in Rust. Infire è un motore di inferenza LLM che impiega una serie di tecniche per massimizzare l'utilizzo delle risorse, consentendoci di servire modelli di intelligenza artificiale in modo più efficiente e con prestazioni migliori per i carichi di lavoro di Cloudflare.

Aggiornamento di AI Gateway
AI Gateway ora ti offre accesso ai tuoi modelli di intelligenza artificiale preferiti, al routing dinamico e altro ancora, tramite un solo endpoint

AI Gateway semplifica lo sviluppo delle app di intelligenza artificiale con fatturazione unificata, archiviazione sicura delle chiavi e routing dinamico. Ottieni visibilità e controllo sui costi, le chiavi API e il traffico, collegandoti ai principali fornitori di intelligenza artificiale tramite un unico endpoint.

Modelli proprietari Workers AI
Modelli di generazione di immagini Leonardo all'avanguardia e modelli di sintesi vocale Deepgram ora disponibili in Workers AI

Stiamo espandendo Workers AI con nuovi modelli partner di Leonardo.Ai e Deepgram. Inizia a utilizzare modelli di generazione di immagini all'avanguardia di Leonardo (Phoenix, Lucid Origin) e modelli TTS e STT in tempo reale di Deepgram (Nova 3, Aura 2). Crea applicazioni IA full stack a bassa latenza, tutte ospitate sulla rete globale di Cloudflare.

Come Cloudflare esegue più modelli di intelligenza artificiale su meno GPU: un'analisi tecnica approfondita
Come Cloudflare esegue più modelli di intelligenza artificiale su meno GPU: un'analisi tecnica approfondita

Per supportare un catalogo in espansione di modelli di intelligenza artificiale e massimizzare l'utilizzo della GPU, Cloudflare ha sviluppato una piattaforma interna chiamata Omni. Questa piattaforma sfrutta un isolamento leggero e un impegno eccessivo di memoria per eseguire più modelli di intelligenza artificiale su una singola GPU, consentendoci di soddisfare le richieste di inferenza più vicino agli utenti e di migliorare la disponibilità complessiva sulla nostra rete.

Attività dei bot IA per tipo e approfondimenti specifici di scansione/riferimento per settore
Uno sguardo più approfondito ai crawler IA: analisi del traffico per scopo e settore

Stiamo ampliando le informazioni relative all'IA su Cloudflare Radar con nuovi dati incentrati sul settore e una suddivisione del traffico bot per scopo, come l'addestramento o l'azione dell'utente. Queste nuove visualizzazioni aiutano i proprietari di siti Web a comprendere meglio l'impatto dei crawler IA.

AutoRag + NLWeb per editori e creatori di contenuti per la AI Week
Rendi il tuo sito Web conversazionale per persone e agenti con NLWeb e AutoRAG

Integra la ricerca conversazionale nel tuo sito Web affinché persone e agenti IA possano porre domande in linguaggio naturale e ricevere risposte dirette. Con NLWeb, un progetto aperto di Microsoft, e Cloudflare AutoRAG, la ricerca conversazionale è ora configurabile con un solo clic sul tuo sito Web.

Test dei modelli di intelligenza artificiale per la rimozione dello sfondo
Valutazione dei modelli di segmentazione delle immagini per la rimozione dello sfondo in Images

Uno sguardo approfondito al modo in cui il team di Images ha confrontato i modelli di segmentazione dicotomica delle immagini per identificare e isolare i soggetti di un'immagine dallo sfondo.

PPC Guarda indietro e Cosa succederà
Il prossimo passo per i creatori di contenuti nel lavorare con i bot di intelligenza artificiale: presentazione di AI Crawl Control

Cloudflare lancia AI Crawl Control (precedentemente AI Audit) e introduce risposte HTTP 402 facilmente personalizzabili. Invece di bloccare direttamente i crawler, i creatori di contenuti possono ora inviare risposte "Pagamento richiesto" con messaggi personalizzati, creando canali di comunicazione diretti per partnership IA

Introduzione agli agenti firmati
L'era degli agenti: riconoscimento crittografico del traffico degli agenti

Cloudflare ora consente ai siti Web e ai creatori di bot di utilizzare Web Bot Auth per segmentare gli agenti dai bot verificati, rendendo più semplice per i clienti consentire o non consentire i numerosi tipi di bot diretti a utenti e partner creati dall'esplosione degli agenti IA.

Riepiloghi sulla sicurezza e-mail basata su Cloudy
Riepiloghi dei rilevamenti di posta elettronica con Cloudy: annuncio della versione beta

Stiamo ora utilizzando il nostro LLM interno, Cloudy, per creare riepiloghi automatici all'interno del nostro prodotto di sicurezza della posta elettronica, aiutando i team SOC a comprendere meglio cosa accade nei messaggi segnalati.

Blog Sovrapposizione in tempo reale (titolo provvisorio, da aggiornare)
Cloudflare è il posto migliore per creare agenti vocali in tempo reale

Ci troviamo in un punto di svolta critico in cui l'IA conversazionale sta passando dalle demo sperimentali ai sistemi pronti per la produzione. Se sei già uno sviluppatore nell'ecosistema dell'IA in tempo reale, vogliamo creare i migliori elementi costitutivi per consentirti di ottenere la latenza più bassa su scala globale.

Risoluzione dei problemi di connettività di rete e prestazioni con Cloudflare AI
Risoluzione dei problemi di connettività di rete e prestazioni con Cloudflare AI

Risolvi i problemi di connettività di rete utilizzando Cloudflare AI-Power per eseguire una diagnosi autonoma e risolvere rapidamente i problemi di rete e del client WARP.

Il divario tra crawling e clic: dati di Cloudflare su bot di intelligenza artificiale, addestramento e riferimento
Il divario tra crawling e clic: dati di Cloudflare su bot di intelligenza artificiale, addestramento e riferimento

Entro la metà del 2026, la formazione guiderà quasi l'80% delle scansioni dell'IA, mentre i riferimenti agli editori (soprattutto da Google) sono in calo. GPTBot e ClaudeBot sono aumentati, Amazonbot e Bytespider sono crollati e i rapporti tra crawling e riferimenti mostrano che l'intelligenza artificiale consuma molto di più di quanto restituisce.

Cloudy per Cloudforce One, l'assistente di intelligence delle minacce basato sull'intelligenza artificiale
Automatizzare l'analisi e la risposta alle minacce con Cloudy

Cloudy ora potenzia le indagini analitiche e l'intelligence delle minacce di Cloudforce One! Ottieni informazioni immediate da eventi di minaccia e API su APT, DDoS, crimine informatico e altro. Grazie all’intelligenza artificiale di Workers AI, Cloudy rende le indagini sulle minacce più rapide, più chiare e più attuabili che mai.

