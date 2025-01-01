Novedades y anuncios
Te damos la bienvenida a la AI Week 2025
Vemos que la IA está transformando radicalmente cómo trabajan las personas en todos los sectores. Los agentes de asistencia al cliente pueden responder a diez veces más incidencias. Los ingenieros de software revisan el código generado por IA en lugar de pasar horas escribiendo código repetitivo. Los vendedores pueden centrarse de nuevo en el establecimiento de relaciones, mientras que las tediosas tareas del seguimiento y la administración se gestionan automáticamente. En Cloudflare, nuestro objetivo es ayudar a las empresas a desarrollar las mejores experiencias basadas en IA para sus empleados y clientes.
Más allá de la prohibición | Una mejor manera de proteger las aplicaciones de IA generativa
Las herramientas de IA generativa plantean una disyuntiva entre la productividad y el riesgo de los datos. La nueva función de protección de instrucciones de IA de Cloudflare One proporciona la visibilidad y el control necesarios para gestionar estas herramientas, lo que permite a las organizaciones adoptar la IA con confianza.
Cloudflare lanza una miniserie sobre IA para los desarrolladores (y para todos los demás que conozcan)
AI Avenue aborda los miedos, muestra el potencial de la IA y destaca historias positivas acerca de la mejora humana, incluso permitiendo una interacción directa.
Desenmascarar lo invisible: tu guía para dominar la Shadow AI con Cloudflare One
No permitas que la "Shadow AI" filtre tus datos sin avisar a una IA no autorizada. Esta nueva amenaza requiere una nueva defensa. Descubre cómo obtener visibilidad y control sin renunciar a la innovación.
Prácticas recomendadas para proteger la IA generativa con Cloudflare SASE
Esta guía ofrece las prácticas recomendadas para que los responsables de seguridad e informática adopten de forma segura la IA generativa utilizando la arquitectura SASE de Cloudflare como parte de una estrategia para la gestión de la postura de seguridad de la IA (AI-SPM).
Análisis de seguridad de ChatGPT, Claude y Gemini con Cloudflare CASB
Las herramientas de IA generativa aumentan la potencia, pero implican un riesgo. Cloudflare CASB ahora analiza ChatGPT, Claude y Gemini en busca de errores de configuración, la exposición de datos confidenciales y problemas relacionados con el cumplimiento, a fin de ayudar a las organizaciones a adoptar la IA con confianza. Leer documentos
Proteger la revolución de la IA: presentación de los portales de servidores MCP de Cloudflare
Nos complace anunciar que los portales de servidores MCP de Cloudflare ya están disponibles en versión beta abierta. Los portales de servidores MCP son una nueva funcionalidad que te permite centralizar, proteger y observar todas las conexiones MCP de tu organización. Esta función forma parte de Cloudflare One, nuestra plataforma de perímetro de servicio de acceso seguro (SASE) que te ayuda a conectar y proteger tu espacio de trabajo. Leer documentos
Presentación de la puntuación de confianza de las aplicaciones de Cloudflare para las aplicaciones de IA
Cloudflare proporcionará puntuaciones de confianza dentro de nuestra biblioteca de aplicaciones para las aplicaciones de IA generativa, lo que permitirá a los clientes evaluar el riesgo que supone la utilización de Shadow IT por parte de sus empleados.
Bloquea las instrucciones no seguras dirigidas a tus puntos finales del LLM con Firewall for AI
El conjunto de soluciones de seguridad de IA de Cloudflare incluye ahora la moderación de contenido poco seguro, que se integra en el conjunto de soluciones de seguridad para aplicaciones a través de Firewall for AI. Creado con Llama, detecta y bloquea las instrucciones dañinas antes de que lleguen a tus aplicaciones de IA.
Desarrollamos el motor de inferencia más eficiente para la red de Cloudflare
Los motores de servicio de LLM existentes no son lo suficientemente eficientes cuando se implementan en una red distribuida globalmente, así que hemos creado el nuestro, en Rust. Infire es un motor de inferencia de LLM que emplea una variedad de técnicas para maximizar la utilización de recursos, lo que nos permite ofrecer modelos de IA de forma más eficiente y con un mejor rendimiento para las cargas de trabajo de Cloudflare.
AI Gateway te ofrece ahora acceso a tus modelos de IA favoritos, enrutamiento dinámico y mucho más, a través de un único punto final
AI Gateway simplifica el desarrollo de aplicaciones de IA con facturación unificada, almacenamiento seguro de claves y enrutamiento dinámico. Consigue visibilidad y control sobre los costes, las claves API y el tráfico, conectándote a los principales proveedores de IA a través de un único punto final.
Los modelos de generación de imágenes de última tecnología de Leonardo y los modelos de conversión de texto a voz de Deepgram, ya disponibles en Workers AI
Estamos ampliando Workers AI con nuevos modelos de socios, Leonardo.Ai y Deepgram. Comienza a utilizar los modelos de generación de imágenes de última generación de Leonardo (Phoenix, Lucid Origin) y los modelos TTS y STT en tiempo real de Deepgram (Nova 3, Aura 2). Crea aplicaciones de IA integrales y de baja latencia, todas alojadas en la red global de Cloudflare.
Cloudflare ejecuta más modelos de IA con menos GPU | Análisis técnico detallado
Con el fin de dar respuesta a un catálogo cada vez mayor de modelos de IA y maximizar al mismo tiempo la utilización de la GPU, Cloudflare crea una plataforma interna denominada Omni. Esta plataforma emplea aislamiento ligero y sobreasignación de memoria para ejecutar múltiples modelos de IA en una sola GPU, lo que nos permite procesar solicitudes de inferencia más cerca de los usuarios y mejorar la disponibilidad general en toda nuestra red.
Un análisis más detallado de los rastreadores de IA: desglose del tráfico por finalidad y sector
Ampliamos la información relacionada con la IA en Cloudflare Radar con nuevos datos específicos por sector y un desglose del tráfico de bots por finalidad, como el entrenamiento o una acción del usuario. Estas nuevas vistas ayudan a los propietarios de sitios web a comprender mejor el impacto de los rastreadores de IA.
Haz que tu sitio web sea conversacional para las personas y los agentes con NLWeb y AutoRAG
Incorpora búsquedas conversacionales a tu sitio web para que los usuarios y los agentes de IA puedan formular preguntas en lenguaje natural y obtener respuestas directas. Gracias a NLWeb, un proyecto abierto de Microsoft, y Cloudflare AutoRAG, ahora puedes configurar búsquedas conversacionales en tu sitio web con un solo clic.
Evaluación de modelos de segmentación de imágenes para la eliminación del fondo en Images
Una mirada interna a cómo el equipo de Images ha comparado los modelos de segmentación de imágenes dicotómicas para identificar y aislar los sujetos de una imagen respecto al fondo.
Novedad: AI Crawl Control, el avance más reciente para los creadores de contenido que trabajan con bots de IA
Cloudflare lanza AI Crawl Control (anteriormente AI Audit) e incorpora respuestas HTTP 402 fáciles de personalizar. En lugar de bloquear los rastreadores por completo, los creadores de contenido ahora pueden enviar respuestas "Payment Required" ("Pago requerido") con mensajes personalizados, a fin de crear canales de comunicación directos que permitan establecer asociaciones en materia de IA.
La era de los agentes | Reconocimiento criptográfico del tráfico de agentes
Cloudflare permite ahora a los sitios web y a los creadores de bots utilizar Web Bot Auth para segmentar los agentes de los bots verificados, lo que facilita a los clientes permitir o denegar los numerosos tipos de bots dirigidos por usuarios y socios y generados por la explosión de los agentes de IA.
Resúmenes de detecciones de correo electrónico de Cloudy: anuncio de la versión beta
Ahora utilizamos nuestro LLM interno, Cloudy, para generar resúmenes automatizados dentro de nuestro producto de seguridad de correo electrónico, ayudando a los equipos de SOC a comprender mejor lo que ocurre en los mensajes marcados.
Cloudflare es el mejor lugar para desarrollar agentes de voz en tiempo real
Nos encontramos en un punto de inflexión crítico donde la IA conversacional está pasando de demostraciones experimentales a sistemas listos para producción. Si ya eres desarrollador en el ecosistema de IA en tiempo real, queremos desarrollar los mejores bloques de creación para que consigas la menor latencia a escala global.
Solución de problemas de conectividad y rendimiento de la red con Cloudflare AI
Soluciona los problemas de conectividad de red con Cloudflare AI-Power para autodiagnosticar y resolver rápidamente los problemas del cliente WARP y de red.
Discrepancia entre el rastreo y los clics | Datos de Cloudflare sobre bots de IA, entrenamiento y referencias
A mediados de 2025, el entrenamiento mueve casi el 80 % del rastreo de la IA, mientras caen las referencias a los editores (especialmente de Google). GPTBot y ClaudeBot se dispararon, mientras Amazonbot y Bytespider se desplomaron, además, las ratios de rastreo-referencia muestran que la IA consume mucho más de lo que devuelve.
Automatización del análisis y la respuesta a amenazas con Cloudy
¡Cloudy mejora aún más los análisis y la información sobre amenazas que ofrece Cloudforce One! Cloudy analiza los eventos de amenazas y las API para ofrecerte información instantánea sobre los APT, los ataques DDoS, la ciberdelincuencia y mucho más. Basado en Workers AI, Cloudy acelera las investigaciones de las amenazas, al mismo tiempo que hace que sean más claras y más prácticas que nunca.