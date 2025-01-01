Te damos la bienvenida a la AI Week 2025

Vemos que la IA está transformando radicalmente cómo trabajan las personas en todos los sectores. Los agentes de asistencia al cliente pueden responder a diez veces más incidencias. Los ingenieros de software revisan el código generado por IA en lugar de pasar horas escribiendo código repetitivo. Los vendedores pueden centrarse de nuevo en el establecimiento de relaciones, mientras que las tediosas tareas del seguimiento y la administración se gestionan automáticamente. En Cloudflare, nuestro objetivo es ayudar a las empresas a desarrollar las mejores experiencias basadas en IA para sus empleados y clientes.