Vemos que la IA está transformando radicalmente cómo trabajan las personas en todos los sectores. Los agentes de asistencia al cliente pueden responder a diez veces más incidencias. Los ingenieros de software revisan el código generado por IA en lugar de pasar horas escribiendo código repetitivo. Los vendedores pueden centrarse de nuevo en el establecimiento de relaciones, mientras que las tediosas tareas del seguimiento y la administración se gestionan automáticamente. En Cloudflare, nuestro objetivo es ayudar a las empresas a desarrollar las mejores experiencias basadas en IA para sus empleados y clientes.

Detección de instrucciones y registro en Gateway - Imagen
Más allá de la prohibición | Una mejor manera de proteger las aplicaciones de IA generativa

Las herramientas de IA generativa plantean una disyuntiva entre la productividad y el riesgo de los datos. La nueva función de protección de instrucciones de IA de Cloudflare One proporciona la visibilidad y el control necesarios para gestionar estas herramientas, lo que permite a las organizaciones adoptar la IA con confianza.

Lanzamiento del canal/serie de YouTube AI Avenue - Imagen
Cloudflare lanza una miniserie sobre IA para los desarrolladores (y para todos los demás que conozcan)

AI Avenue aborda los miedos, muestra el potencial de la IA y destaca historias positivas acerca de la mejora humana, incluso permitiendo una interacción directa.

Informe sobre Shadow AI + Ampliación de la cobertura de aplicaciones de IA en Gateway - Imagen
Desenmascarar lo invisible: tu guía para dominar la Shadow AI con Cloudflare One

No permitas que la "Shadow AI" filtre tus datos sin avisar a una IA no autorizada. Esta nueva amenaza requiere una nueva defensa. Descubre cómo obtener visibilidad y control sin renunciar a la innovación.

Guía de prácticas recomendadas para la seguridad de la IA
Prácticas recomendadas para proteger la IA generativa con Cloudflare SASE

Esta guía ofrece las prácticas recomendadas para que los responsables de seguridad e informática adopten de forma segura la IA generativa utilizando la arquitectura SASE de Cloudflare como parte de una estrategia para la gestión de la postura de seguridad de la IA (AI-SPM).

Análisis de seguridad de ChatGPT, Claude y Gemini con CASB
Análisis de seguridad de ChatGPT, Claude y Gemini con Cloudflare CASB

Las herramientas de IA generativa aumentan la potencia, pero implican un riesgo. Cloudflare CASB ahora analiza ChatGPT, Claude y Gemini en busca de errores de configuración, la exposición de datos confidenciales y problemas relacionados con el cumplimiento, a fin de ayudar a las organizaciones a adoptar la IA con confianza. Leer documentos

Control de servidores MCP Zero Trust
Proteger la revolución de la IA: presentación de los portales de servidores MCP de Cloudflare

Nos complace anunciar que los portales de servidores MCP de Cloudflare ya están disponibles en versión beta abierta. Los portales de servidores MCP son una nueva funcionalidad que te permite centralizar, proteger y observar todas las conexiones MCP de tu organización. Esta función forma parte de Cloudflare One, nuestra plataforma de perímetro de servicio de acceso seguro (SASE) que te ayuda a conectar y proteger tu espacio de trabajo. Leer documentos

Presentación de la puntuación de confianza de Cloudflare para las aplicaciones de IA
Presentación de la puntuación de confianza de las aplicaciones de Cloudflare para las aplicaciones de IA

Cloudflare proporcionará puntuaciones de confianza dentro de nuestra biblioteca de aplicaciones para las aplicaciones de IA generativa, lo que permitirá a los clientes evaluar el riesgo que supone la utilización de Shadow IT por parte de sus empleados.

Firewall for AI presenta la moderación de contenidos no seguros - Imagen
Bloquea las instrucciones no seguras dirigidas a tus puntos finales del LLM con Firewall for AI

El conjunto de soluciones de seguridad de IA de Cloudflare incluye ahora la moderación de contenido poco seguro, que se integra en el conjunto de soluciones de seguridad para aplicaciones a través de Firewall for AI. Creado con Llama, detecta y bloquea las instrucciones dañinas antes de que lleguen a tus aplicaciones de IA.

Blog sobre Infire
Desarrollamos el motor de inferencia más eficiente para la red de Cloudflare

Los motores de servicio de LLM existentes no son lo suficientemente eficientes cuando se implementan en una red distribuida globalmente, así que hemos creado el nuestro, en Rust. Infire es un motor de inferencia de LLM que emplea una variedad de técnicas para maximizar la utilización de recursos, lo que nos permite ofrecer modelos de IA de forma más eficiente y con un mejor rendimiento para las cargas de trabajo de Cloudflare.

Actualización de AI Gateway
AI Gateway te ofrece ahora acceso a tus modelos de IA favoritos, enrutamiento dinámico y mucho más, a través de un único punto final

AI Gateway simplifica el desarrollo de aplicaciones de IA con facturación unificada, almacenamiento seguro de claves y enrutamiento dinámico. Consigue visibilidad y control sobre los costes, las claves API y el tráfico, conectándote a los principales proveedores de IA a través de un único punto final.

Modelos propios de Workers AI
Los modelos de generación de imágenes de última tecnología de Leonardo y los modelos de conversión de texto a voz de Deepgram, ya disponibles en Workers AI

Estamos ampliando Workers AI con nuevos modelos de socios, Leonardo.Ai y Deepgram. Comienza a utilizar los modelos de generación de imágenes de última generación de Leonardo (Phoenix, Lucid Origin) y los modelos TTS y STT en tiempo real de Deepgram (Nova 3, Aura 2). Crea aplicaciones de IA integrales y de baja latencia, todas alojadas en la red global de Cloudflare.

Cloudflare ejecuta más modelos de IA con menos GPU | Análisis técnico detallado
Cloudflare ejecuta más modelos de IA con menos GPU | Análisis técnico detallado

Con el fin de dar respuesta a un catálogo cada vez mayor de modelos de IA y maximizar al mismo tiempo la utilización de la GPU, Cloudflare crea una plataforma interna denominada Omni. Esta plataforma emplea aislamiento ligero y sobreasignación de memoria para ejecutar múltiples modelos de IA en una sola GPU, lo que nos permite procesar solicitudes de inferencia más cerca de los usuarios y mejorar la disponibilidad general en toda nuestra red.

Actividad de bots de IA por tipo e información específica de rastreo/referencia por vertical
Un análisis más detallado de los rastreadores de IA: desglose del tráfico por finalidad y sector

Ampliamos la información relacionada con la IA en Cloudflare Radar con nuevos datos específicos por sector y un desglose del tráfico de bots por finalidad, como el entrenamiento o una acción del usuario. Estas nuevas vistas ayudan a los propietarios de sitios web a comprender mejor el impacto de los rastreadores de IA.

Autorag + NLWeb para editores/creadores de contenido para AI Week
Haz que tu sitio web sea conversacional para las personas y los agentes con NLWeb y AutoRAG

Incorpora búsquedas conversacionales a tu sitio web para que los usuarios y los agentes de IA puedan formular preguntas en lenguaje natural y obtener respuestas directas. Gracias a NLWeb, un proyecto abierto de Microsoft, y Cloudflare AutoRAG, ahora puedes configurar búsquedas conversacionales en tu sitio web con un solo clic.

Pruebas de modelos de IA para la eliminación del fondo
Evaluación de modelos de segmentación de imágenes para la eliminación del fondo en Images

Una mirada interna a cómo el equipo de Images ha comparado los modelos de segmentación de imágenes dicotómicas para identificar y aislar los sujetos de una imagen respecto al fondo.

PPC: retrospectiva y perspectivas
Novedad: AI Crawl Control, el avance más reciente para los creadores de contenido que trabajan con bots de IA

Cloudflare lanza AI Crawl Control (anteriormente AI Audit) e incorpora respuestas HTTP 402 fáciles de personalizar. En lugar de bloquear los rastreadores por completo, los creadores de contenido ahora pueden enviar respuestas "Payment Required" ("Pago requerido") con mensajes personalizados, a fin de crear canales de comunicación directos que permitan establecer asociaciones en materia de IA.

Novedad: los agentes firmados
La era de los agentes | Reconocimiento criptográfico del tráfico de agentes

Cloudflare permite ahora a los sitios web y a los creadores de bots utilizar Web Bot Auth para segmentar los agentes de los bots verificados, lo que facilita a los clientes permitir o denegar los numerosos tipos de bots dirigidos por usuarios y socios y generados por la explosión de los agentes de IA.

Resúmenes de la seguridad del correo electrónico de Cloudy
Resúmenes de detecciones de correo electrónico de Cloudy: anuncio de la versión beta

Ahora utilizamos nuestro LLM interno, Cloudy, para generar resúmenes automatizados dentro de nuestro producto de seguridad de correo electrónico, ayudando a los equipos de SOC a comprender mejor lo que ocurre en los mensajes marcados.

Blog Realtime global (título provisional, pendiente de actualización)
Cloudflare es el mejor lugar para desarrollar agentes de voz en tiempo real

Nos encontramos en un punto de inflexión crítico donde la IA conversacional está pasando de demostraciones experimentales a sistemas listos para producción. Si ya eres desarrollador en el ecosistema de IA en tiempo real, queremos desarrollar los mejores bloques de creación para que consigas la menor latencia a escala global.

Solución de problemas de conectividad y rendimiento de la red con Cloudflare AI
Solución de problemas de conectividad y rendimiento de la red con Cloudflare AI

Soluciona los problemas de conectividad de red con Cloudflare AI-Power para autodiagnosticar y resolver rápidamente los problemas del cliente WARP y de red.

Discrepancia entre el rastreo y los clics | Datos de Cloudflare sobre bots de IA, entrenamiento y referencias
Discrepancia entre el rastreo y los clics | Datos de Cloudflare sobre bots de IA, entrenamiento y referencias

A mediados de 2025, el entrenamiento mueve casi el 80 % del rastreo de la IA, mientras caen las referencias a los editores (especialmente de Google). GPTBot y ClaudeBot se dispararon, mientras Amazonbot y Bytespider se desplomaron, además, las ratios de rastreo-referencia muestran que la IA consume mucho más de lo que devuelve.

Cloudy para Cloudforce One, el asistente de información sobre amenazas con IA
Automatización del análisis y la respuesta a amenazas con Cloudy

¡Cloudy mejora aún más los análisis y la información sobre amenazas que ofrece Cloudforce One! Cloudy analiza los eventos de amenazas y las API para ofrecerte información instantánea sobre los APT, los ataques DDoS, la ciberdelincuencia y mucho más. Basado en Workers AI, Cloudy acelera las investigaciones de las amenazas, al mismo tiempo que hace que sean más claras y más prácticas que nunca.

