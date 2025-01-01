最新情報と告知
AI Week 2025へようこそ
AIは、あらゆる業界で人々の働き方を根本的に変えています。カスタマーサポートエージェントは、10倍のチケットに対応できます。ソフトウェアエンジニアは、定型コードを記述するために何時間も費やす代わりに、AIが生成したコードをレビューします。営業担当者は、面倒なフォローアップや管理が自動的に処理されるため、関係構築に専念することができます。Cloudflareでは、企業が従業員やお客様のために世界クラスのAI駆動型体験を構築できるよう支援することに専念しています。
禁止を超えて：生成AIアプリケーションの保護方法
生成AIツールは、生産性とデータリスクのトレードオフを提示します。Cloudflare Oneの新しいAIプロンプト保護機能は、これらのツールを管理するために必要な可視性と制御を提供し、組織がAIを安心して活用できるようにします。
Cloudflareが、開発者（および彼らの知人すべて）向けのAIミニシリーズを開始
AI Avenueは恐怖に対処し、AIの可能性を示し、ポジティブな人間拡張の物語を強調し、実践的な体験も可能にします。
見えないものを明らかにする：Cloudflare OneでシャドーAIを制御するためのガイド
「シャドーAI」によって人知れず無許可のAIに漏洩させないでください。新たな脅威には新たな防御が必要です。イノベーションを犠牲にすることなく、可視性と制御を得る方法を学びましょう。
Cloudflare SASEで生成AIを保護するためのベストプラクティス
このガイドでは、セキュリティおよびITリーダーが生成AIを安全に導入できるよう、CloudflareのSASEアーキテクチャを活用したAIセキュリティ態勢管理（AI-SPM）の戦略におけるベストプラクティスを紹介します。
AIアプリケーションのCloudflareアプリケーション信頼度スコアの紹介
Cloudflareは、生成AIアプリケーションのアプリケーションライブラリ内で信頼度スコアを提供し、お客様がシャドーITを使用する従業員のリスクを評価できるようにします。
Firewall for AIを使用して、LLMエンドポイントを狙う危険なプロンプトを遮断
CloudflareのAIセキュリティスイートには、安全でないコンテンツのモデレーションが含まれており、Firewall for AIを通じてアプリケーションセキュリティスイートに統合されています。Llamaで構築されており、有害なプロンプトがAIアプリケーションに到達する前に検出してブロックします。
当社がCloudflareのネットワーク向けに最も効率的な推論エンジンを構築した方法
既存のLLM用エンジンでは、世界中に分散したネットワークに対しては効率面で課題があります。そのため私たちはRustで独自のエンジンを構築しました。Infireはリソースを最大限に活用するためのさまざまな手法を取り入れたLLM推論エンジンで、Cloudflareの処理をより効率的かつ高性能にAIモデルを提供できるようにしています。
AI Gatewayは、エンドポイント1つを通じて、お気に入りのAIモデルや動的ルーティングなどにアクセスできるようになりました
AI Gatewayは、請求の一元化、安全なキー保管、動的ルーティングなどを備えており、AIアプリ開発をシンプルにします。単一のエンドポイントを通じて主要なAIプロバイダーに接続し、コスト、APIキー、トラフィックの可視性と制御を得ることができます。
最先端の画像生成モデル「Leonardo」と音声合成モデル「Deepgram」が、Workers AIで利用可能になりました
Workers AIを拡張し、新たにLeonardo.AiとDeepgramのパートナーモデルを追加しました。Leonardo（Phoenix、Lucid Origin）の最先端画像生成モデルとDeepgram（Nova 3、Aura 2）のリアルタイムTTSおよびSTTモデルの使用を開始しましょう。Cloudflareのグローバルネットワーク上でホストされる、フルスタックで低遅延のAIアプリケーションを構築できます。
Cloudflareがより少ないGPUでより多くのAIモデルを実行する方法：技術的な解説
増え続けるAIモデル群に対応しつつGPUの使用率を最大化するため、CloudflareはOmniという内部プラットフォームを構築しました。このプラットフォームは、軽量な分離機構とメモリのオーバーコミットメントを活用して、単一のGPU上で複数のAIモデルを同時に実行し、ユーザーに近い場所で推論リクエストを処理し、ネットワーク全体の可用性を向上させます。
AIクローラーの詳細：目的別・業種別にトラフィックを分析
当社、新しい業界に焦点を当てたデータと、トレーニングやユーザーアクションなど目的ごとのボットトラフィックの詳細で、Cloudflare Radar上のAI関連のインサイトを拡張させています。これらの新しいビューは、WebサイトオーナーがAIクローラーの影響をよりよく理解するのに役立ちます。
NLWebとAutoRAGを使用して、人とエージェントのための対話型ウェブサイトを作成する
会話型検索を自分のWebサイトに導入することで、人やAIエージェントが自然言語で質問し、直接的な回答を得ることができるようになります。Microsoftのオープンプロジェクト「NLWeb」とCloudflareのAutoRAGを使用することで、会話型検索をワンクリックでWebサイトに設定できるようになります。
AIボットと協働するコンテンツクリエイターの次のステップ：AI Crawl Controlの導入
Cloudflareは、簡単に402 HTTPレスポンスをカスタマイズできるAI Crawl Control（旧AI Audit）の提供を開始しました。クローラーを完全にブロックする代わりに、コンテンツクリエーターはカスタムメッセージで「支払いが必要」という回答を送信し、公正なAIパートナーシップのための直接的な通信チャネルを作成できるようになりました
エージェントの時代：暗号技術によるエージェント通信の識別
Cloudflareは、Webサイト運営者やボット開発者がエージェントと検証済みのボットを区別できる「Web Bot Auth」の提供を開始しました。これにより、AIエージェントの急増によって生まれた多くの種類のユーザーやパートナー向けボットを、お客様が簡単に許可または拒否できるようになります。
メール検出のCloudy要約：ベータ版の発表
現在、内部LLMの「Cloudy」を活用して、メールセキュリティ製品内で自動要約を生成し、SOCチームがフラグ付きメッセージ内の状況をよりよく理解できるようにしています。
Cloudflareは、リアルタイム音声エージェントの構築に最適な場所です
私たちは、対話型AIが実験的なデモから実稼働させて実際に使用できる仕組みへと移行する重要な転換点にいます。すでにリアルタイムAIエコシステムの開発を進めている方に向けて、グローバル規模でスピードアップを図れるビルディングブロックを提供したいと考えています。
Cloudflare AIを使用してネットワーク接続とパフォーマンスをトラブルシューティング
Cloudflare AI-Powerを使用してネットワーク接続の問題をトラブルシューティングし、WARPクライアントとネットワークの問題を迅速に自己診断して解決します。
クロールからクリックまでのギャップ：AIボット、トレーニング、参照に関するCloudflareのデータ
2025年半ばまでに、AIクローリングの80％近くが訓練によるもので、参照を利用した公開元（特にGoogleからのもの）へのアクセスは減少傾向にあります。GPTBotやClaudeBotは急増する一方、AmazonbotやBytespiderは激減しました。クロールと参照の比率を見ると、AIは取得する情報量に比べて参照元へ返すトラフィックが圧倒的に少ないことが明らかになっています。
Cloudyによる脅威の分析と対応の自動化
Cloudyは、分析調査とCloudforce Oneの脅威インテリジェンスを強化します！APT、DDoS、サイバー犯罪などの脅威イベントやAPIから瞬時にインサイトを得ます。Cloudyは、Workers AIを活用することで、脅威の調査をこれまで以上に迅速、明確、かつ実行しやすくします。