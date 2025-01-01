AI Week 2025へようこそ

AIは、あらゆる業界で人々の働き方を根本的に変えています。カスタマーサポートエージェントは、10倍のチケットに対応できます。ソフトウェアエンジニアは、定型コードを記述するために何時間も費やす代わりに、AIが生成したコードをレビューします。営業担当者は、面倒なフォローアップや管理が自動的に処理されるため、関係構築に専念することができます。Cloudflareでは、企業が従業員やお客様のために世界クラスのAI駆動型体験を構築できるよう支援することに専念しています。