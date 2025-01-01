업데이트 및 발표
AI Week 2025에 오신 것을 환영합니다
우리는 AI가 모든 산업에서 사람들의 업무 방식을 근본적으로 변화시키고 있는 상황을 목격하고 있습니다. 고객 지원 상담원은 10배나 더 많은 티켓에 대응할 수 있고, 소프트웨어 엔지니어는 AI가 생성한 코드를 검토하는 역할을 하며, 상용구 코드를 작성하는 데 몇 시간씩 소모하지 않습니다. 영업 사원은 지루한 후속 조치 대신 관계 구축에 집중할 수 있으며, 관리 업무는 자동으로 처리됩니다. Cloudflare는 기업들이 직원과 고객을 위해 세계적 수준의 AI 기반 경험을 구축할 수 있도록 돕는 데 전념하고 있습니다.
차단을 넘어: 생성형 AI 애플리케이션을 보호하는 더 나은 방법
생성형 AI 도구는 생산성과 데이터 위험 간의 균형을 유지해야 합니다. Cloudflare One의 새로운 AI 프롬프트 보호 기능은 이러한 도구를 관리하는 데 필요한 가시성과 제어를 제공하여 조직이 안심하고 AI를 도입할 수 있도록 지원합니다.
Cloudflare, 개발자(그리고 그들이 아는 모두)를 위한 AI Miniseries 출시
AI Avenue는 두려움을 해소하고, AI의 잠재력을 보여주며, 긍정적인 인간 보강 사례들을 강조하고, 직접 체험까지 할 수 있게 해줍니다.
보이지 않는 것을 드러내기: Cloudflare One으로 섀도우 AI를 제어하기 위한 가이드
'섀도우 AI'가 승인되지 않은 AI에게 몰래 데이터를 유출하지 않도록 하세요. 이 새로운 위협에는 새로운 방어가 필요합니다. 혁신을 희생하지 않고 가시성과 제어를 확보하는 방법을 알아보세요.
Cloudflare SASE를 사용하여 생성형 AI를 보호하기 위한 모범 사례
이 가이드는 보안 및 IT 리더가 AI 보안 상태 관리(AI-SPM) 전략의 일환으로 Cloudflare의 SASE 아키텍처를 사용하여 생성형 AI를 안전하게 도입할 수 있도록 관련 모범 사례를 제공합니다.
AI 애플리케이션을 위한 Cloudflare 애플리케이션 신뢰도 점수 소개
Cloudflare는 생성형 AI 애플리케이션을 위한 애플리케이션 라이브러리 내에서 신뢰도 점수를 제공하여 고객이 섀도우 IT를 사용하는 직원의 위험을 평가할 수 있도록 합니다.
Firewall for AI로 LLM 엔드포인트를 노리는 안전하지 않은 프롬프트 차단
이제 Cloudflare의 AI 보안 제품군에 안전하지 않은 콘텐츠 모더레이션 기능이 포함되었으며, 이 기능은 Firewall for AI를 통해 애플리케이션 보안 제품군에 통합되었습니다. Llama로 빌드된 이 기능은 유해한 프롬프트가 AI 애플리케이션에 도달하기 전에 감지하고 차단합니다.
Cloudflare 네트워크를 위한 가장 효율적인 추론 엔진을 구축한 방법
기존 LLM 제공 엔진은 전 세계적으로 분산된 네트워크에 배포할 때 충분히 효율적이지 않기 때문에, Cloudflare는 Rust로 자체 엔진을 구축했습니다. Infire는 다양한 기술을 활용하여 리소스 활용도를 극대화하는 LLM 추론 엔진으로, Cloudflare 워크로드를 위한 AI 모델을 더 효율적이고 우수한 성능으로 제공할 수 있도록 지원합니다.
이제 AI Gateway를 통해 단 하나의 엔드포인트로 원하는 AI 모델, 동적 라우팅 등에 액세스할 수 있습니다.
AI Gateway는 통합 결제, 보안 키 스토리지, 동적 라우팅을 통해 AI 애플리케이션 개발을 간소화합니다. 단일 엔드포인트를 통해 주요 AI 공급자에 연결하여 비용, API 키, 트래픽에 대한 가시성과 제어 능력을 확보하세요.
이제 Workers AI에서 최첨단 이미지 생성 Leonardo 모델과 텍스트 음성 변환 Deepgram 모델을 사용할 수 있습니다
Cloudflare는 Leonardo.AI와 Deepgram의 새로운 파트너 모델로 Workers AI를 확장하고 있습니다. Leonardo의 최첨단 이미지 생성 모델(Phoenix, Lucid Origin)과 Deepgram의 실시간 TTS 및 STT 모델(Nova 3, Aura 2) 사용을 시작해 보세요. Cloudflare의 글로벌 네트워크에서 호스팅되는 전체 스택, 낮은 대기 시간의 AI 애플리케이션을 구축하세요.
Cloudflare가 더 적은 GPU로 더 많은 AI 모델을 실행하는 방법: 기술 심층 분석
점점 늘어나는 AI 모델 카탈로그를 지원하면서 GPU 활용도를 극대화하기 위해 Cloudflare는 Omni라는 내부 플랫폼을 구축했습니다. 이 플랫폼은 경량 격리와 메모리 초과 할당을 사용하여 단일 GPU에서 여러 AI 모델을 실행하므로, 사용자와 더 가까운 곳에서 추론 요청을 처리하고 네트워크 전반의 가용성을 개선할 수 있습니다.
AI 크롤러에 대한 심층 분석: 목적 및 분야별 트래픽 분석
Cloudflare Radar의 AI 관련 인사이트를 새로운 산업 중심 데이터와 더불어 교육, 사용자 작업과 같은 목적별 봇 트래픽 분석으로 확장하고 있습니다. 이러한 새로운 관점은 웹사이트 소유자가 AI 크롤러의 영향을 더 잘 이해하는 데 도움을 줍니다.
NLWeb과 AutoRAG를 사용하여 사람과 에이전트를 위한 대화형 웹사이트를 만드세요
사람과 AI 에이전트가 자연어 질문을 하고 직접 답변을 얻을 수 있도록 대화형 검색을 웹사이트에 도입해보세요. Microsoft의 오픈 프로젝트인 NLWeb과 Cloudflare AutoRAG를 통해, 이제 한 번만 클릭하면 대화형 검색을 웹사이트에 설정할 수 있습니다.
Images의 배경 제거를 위한 이미지 분할 모델 평가
Images 팀이 이미지에서 피사체를 배경과 분리하고 식별할 수 있는 이분법적 이미지 세분화 모델들을 비교한 결과를 자세히 살펴보세요.
AI 봇과 협업하는 콘텐츠 크리에이터를 위한 다음 단계: AI Crawl Control 소개
Cloudflare에서 AI Crawl Control(구 AI Audit)을 출시하고 간편하게 사용자 정의 가능한 402 HTTP 응답을 도입합니다. 콘텐츠 제작자는 크롤러를 완전히 차단하는 대신 "결제 필요"라는 응답을 사용자 정의 메시지와 함께 전송하여 AI 파트너십을 위한 직접적인 소통 채널을 만들 수 있습니다.
에이전트의 시대: 암호화를 통한 에이전트 트래픽 인식
이제 웹사이트와 봇 제작자는 Cloudflare를 통해 웹 봇 인증을 사용하여 에이전트를 검증된 봇과 구분할 수 있습니다. 고객이 AI 에이전트의 폭발로 생성된 다양한 유형의 사용자 및 파트너 지향 봇을 더 쉽게 허용하거나 차단할 수 있게 되었습니다.
Cloudy 이메일 감지 요약: 베타 발표
이제 우리는 내부 LLM인 Cloudy를 활용하여 이메일 보안 제품 내에서 자동 요약을 생성하고 있으며, SOC 팀이 플래그가 지정된 메시지의 내용과 의도를 더 잘 이해할 수 있도록 돕고 있습니다.
Cloudflare는 실시간 음성 에이전트를 구축하기에 가장 적합한 곳입니다.
현재는 대화형 AI가 실험적인 데모에서 실사용 가능한 시스템으로 변화하고 있는 중요한 변곡점입니다. 이미 실시간 AI 생태계에서 개발자로 자리 잡고 계시다면, 글로벌 규모로 대기 시간을 최소화할 수 있도록 최고의 구성 요소를 구축해 드리고 싶습니다.
Cloudflare AI를 이용한 네트워크 연결 및 성능 문제 해결
Cloudflare AI-Power를 사용하여 네트워크 연결 문제를 신속하게 자체 진단하고 WARP 클라이언트 및 네트워크 문제를 해결하세요.
크롤링에서 클릭까지의 격차: AI 봇, 학습, 추천에 대한 Cloudflare 데이터
2025년 중반까지 AI 크롤링은 80% 가까이 학습에 의해 이루어지는 반면 게시자(특히 Google) 추천은 감소하고 있습니다. GPTBot과 ClaudeBot은 급증했고, Amazonbot과 Bytespider는 급락했으며, 크롤링과 추천의 상대적 비율을 보면 AI의 반환량보다 소비량이 훨씬 더 크다는 것을 알 수 있습니다.
Cloudy를 사용하여 위협 분석 및 대응을 자동화하기
Cloudy가 이제 분석 조사와 Cloudforce One 위협 인텔리전스를 강화합니다! APT, DDoS, 사이버 범죄 등과 관련된 위협 이벤트 및 API로부터 즉각적인 인사이트를 얻으세요. Workers AI로 구동되는 Cloudy는 위협 조사를 그 어느 때보다 더 빠르고, 더 명확하며, 더 실행하기 편하게 만듭니다.