AI Week 2025에 오신 것을 환영합니다

우리는 AI가 모든 산업에서 사람들의 업무 방식을 근본적으로 변화시키고 있는 상황을 목격하고 있습니다. 고객 지원 상담원은 10배나 더 많은 티켓에 대응할 수 있고, 소프트웨어 엔지니어는 AI가 생성한 코드를 검토하는 역할을 하며, 상용구 코드를 작성하는 데 몇 시간씩 소모하지 않습니다. 영업 사원은 지루한 후속 조치 대신 관계 구축에 집중할 수 있으며, 관리 업무는 자동으로 처리됩니다. Cloudflare는 기업들이 직원과 고객을 위해 세계적 수준의 AI 기반 경험을 구축할 수 있도록 돕는 데 전념하고 있습니다.