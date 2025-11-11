利用 Cloudflare 探索影子 IT 和 AI 透過統一平台增強可見度和控制權

SaaS 應用程式提供您所需要的靈活性和敏捷性，可為混合員工提供支援。但使用未經授權的 SaaS 應用程式和 AI 工具可能會帶來新的安全風險。

Cloudflare 的 SASE 平台簡化了從世界各地管理 SaaS 應用程式存取（包括 GenAI 和現代協作工具）的過程。您可以提高應用程式使用情況可見度、嚴格控制存取和保護資料，同時仍然能夠確保員工擁有保持高效所需的工具。