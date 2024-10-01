Cloudflare 安全團隊曾面臨一起試圖搜集並使用員工 Okta 登入認證的網路釣魚攻擊，並需要快速解�決這起攻擊。儘管攻擊者成功竊取了認證並嘗試登入，卻未能攻克 Cloudflare Zero Trust 實作的安全金鑰登入要求。

要求執行符合 FIDO2 規範的 MFA（如安全金鑰）作為所有使用者和應用程式 Zero Trust 存取原則的一部分，可以增強防禦多通道網路釣魚攻擊的安全屏障。