Collaborez avec les experts Cloudflare et dressez votre roadmap vers le Zero Trust

Face à l'évolution des menaces envers la cybersécurité, les VPN traditionnels ne peuvent plus assurer la protection dont votre entreprise a besoin. Il est temps de faire passer votre sécurité réseau au niveau supérieur grâce au cadre Zero Trust de Cloudflare.

Identifiez les problèmes au sein de votre architecture existante : évaluez votre architecture actuelle afin d’identifier les points d’accroche, les vulnérabilités et les inefficacités.

: évaluez votre architecture actuelle afin d’identifier les points d’accroche, les vulnérabilités et les inefficacités. Commencez à développer une analyse de rentabilisation : énoncez la valeur stratégique de la consolidation de votre sécurité et/ou de la modernisation de votre réseau.

: énoncez la valeur stratégique de la consolidation de votre sécurité et/ou de la modernisation de votre réseau. Établissez un plan de migration : décrivez, étape par étape, les directives de votre plan de transition vers la situation à laquelle vous aspirez.

: décrivez, étape par étape, les directives de votre plan de transition vers la situation à laquelle vous aspirez. Déterminez votre point de départ : priorisez les scénarios d’utilisation clés et les « victoires faciles » afin de commencer à générer de la valeur aussi vite que possible.

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