Il est temps de vaincre les complaisances à l'égard des VPN
Les vulnérabilités et les limitations des VPN traditionnels sont bien connues, mais une certaine complaisance demeure quant à la migration vers une alternative Zero Trust plus sécurisée.
Toutefois, dans un contexte de risques envers la sécurité toujours croissant, l'abandon des VPN constitue une étape qu'aucune entreprise, grande ou petite, ne peut se permettre d'ignorer.
Avec un grand nombre de secteurs de l'entreprise en mesure de bénéficier d'alternatives plus efficaces et plus sécurisées, il est désormais temps de s'aligner en interne et de commencer à dresser un plan de migration vers le Zero Trust.
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Collaborez avec les experts Cloudflare et dressez votre roadmap vers le Zero Trust
Face à l'évolution des menaces envers la cybersécurité, les VPN traditionnels ne peuvent plus assurer la protection dont votre entreprise a besoin. Il est temps de faire passer votre sécurité réseau au niveau supérieur grâce au cadre Zero Trust de Cloudflare.
- Identifiez les problèmes au sein de votre architecture existante : évaluez votre architecture actuelle afin d’identifier les points d’accroche, les vulnérabilités et les inefficacités.
- Commencez à développer une analyse de rentabilisation : énoncez la valeur stratégique de la consolidation de votre sécurité et/ou de la modernisation de votre réseau.
- Établissez un plan de migration : décrivez, étape par étape, les directives de votre plan de transition vers la situation à laquelle vous aspirez.
- Déterminez votre point de départ : priorisez les scénarios d’utilisation clés et les « victoires faciles » afin de commencer à générer de la valeur aussi vite que possible.
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