Il est temps de vaincre les complaisances à l'égard des VPN

Les vulnérabilités et les limitations des VPN traditionnels sont bien connues, mais une certaine complaisance demeure quant à la migration vers une alternative Zero Trust plus sécurisée.

Toutefois, dans un contexte de risques envers la sécurité toujours croissant, l'abandon des VPN constitue une étape qu'aucune entreprise, grande ou petite, ne peut se permettre d'ignorer. 

Avec un grand nombre de secteurs de l'entreprise en mesure de bénéficier d'alternatives plus efficaces et plus sécurisées, il est désormais temps de s'aligner en interne et de commencer à dresser un plan de migration vers le Zero Trust.

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Face à l'évolution des menaces envers la cybersécurité, les VPN traditionnels ne peuvent plus assurer la protection dont votre entreprise a besoin. Il est temps de faire passer votre sécurité réseau au niveau supérieur grâce au cadre Zero Trust de Cloudflare.

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