是時候克服對 VPN 的自滿情緒了
儘管傳統 VPN 的漏洞和限制眾所周知，但人們對於轉向更安全的 Zero Trust 替代方案仍抱持著一種揮之不去的自滿情緒。
然而，隨著安全風險的不斷增加，棄用 VPN 成為大小企業都不能忽視的一步。
由於多個業務部分均能受益於更安全、更高效的替代方案，現在，是時候進行內部協調，開始制定轉向 Zero Trust 的計畫了。
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隨著網路安全威脅的演變，傳統 VPN 可能無法再為您的組織提供所需的保護。是時候使用 Cloudflare 的 Zero Trust 架構提升網路安全性了。
- 確定現有架構的挑戰 ：評估您的目前架構，以確定痛點、漏洞和效率低下之處。
- 開始構建商業案例 ：說明整合網路安全及/或實現網路現代化的策略價值。
- 制定遷移計畫 ：概述從目前狀態轉換到理想狀態的逐步指南。
- 找到著手點 ：優先考量關鍵使用案例和「快速致勝方案」，從而能夠儘快開始實現價值。
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