儘管傳統 VPN 的漏洞和限制眾所周知，但人們對於轉向更安全的 Zero Trust 替代方案仍抱持著一種揮之不去的自滿情緒。

然而，隨著安全風險的不斷增加，棄用 VPN 成為大小企業都不能忽視的一步。

由於多個業務部分均能受益於更安全、更高效的替代方案，現在，是時候進行內部協調，開始制定轉向 Zero Trust 的計畫了。