É hora de superar a complacência com a VPN
Embora as vulnerabilidades e limitações das VPNs tradicionais sejam bem conhecidas, ainda há uma complacência persistente em relação à mudança para uma alternativa Zero Trust mais segura.
No entanto, com um risco de segurança cada vez maior, abandonar a VPN é um passo que nenhuma empresa, grande ou pequena, pode ignorar.
Com a possibilidade de muitas partes da empresa obter vantagens de alternativas mais seguras e eficientes, agora é o momento de se alinhar internamente e começar a formar um plano para migrar para o Zero Trust.
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À medida que as ameaças à segurança cibernética evoluem, as VPNs tradicionais podem não mais fornecer a proteção que sua organização precisa. É hora de elevar a segurança da sua rede com a estrutura Zero Trust da Cloudflare.
- Identifique os desafios da arquitetura existente : avalie sua arquitetura atual para identificar pontos problemáticos, vulnerabilidades e ineficiências.
- Comece a criar um caso de negócios : articule o valor estratégico da consolidação da segurança e/ou modernização da rede.
- Mapeie um plano de migração : descreva orientações passo a passo para fazer a transição de seu estado atual para seu estado desejado.
- Encontre seu ponto de partida : priorize os principais casos de uso e de "ganhos rápidos" para que você possa começar a obter valor o mais rápido possível.
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