Embora as vulnerabilidades e limitações das VPNs tradicionais sejam bem conhecidas, ainda há uma complacência persistente em relação à mudança para uma alternativa Zero Trust mais segura.

No entanto, com um risco de segurança cada vez maior, abandonar a VPN é um passo que nenhuma empresa, grande ou pequena, pode ignorar.

Com a possibilidade de muitas partes da empresa obter vantagens de alternativas mais seguras e eficientes, agora é o momento de se alinhar internamente e começar a formar um plano para migrar para o Zero Trust.