VPNに関するコンプレイセンシーを脱却する時が到来
従来型VPNの脆弱性や限界はよく知られていますが、現状維持に甘んじて、よりセキュアなゼロトラストへの切り替えを進めない傾向が依然としてあります。
しかし、セキュリティリスクは増大の一途であり、企業は規模の大小にかかわらず、VPN脱却の必要性を無視できなくなっています。
事業部門の多くがよりセキュアで効率のよい代替手段のメリットを享受できる今こそ、社内で合意を形成し、ゼロトラスト移行計画の策定を始める時です。
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サイバーセキュリティの脅威が進化し、従来のVPNではもはや必要な保護が受けられないかもしれません。Cloudflareのゼロトラストフレームワークで、ネットワークセキュリティを一段と強化する時です！
- 既存アーキテクチャの課題を特定： 現行のアーキテクチャを評価し、問題点、脆弱性、非効率な点を特定します。
- ビジネスケースの作成を開始： セキュリティ統合やネットワーク最新化の戦略的価値を明確化します。
- 移行計画をマッピング： 現状から目指す状態までの移行プロセスについて、段階ごとのガイダンスを作成します。
- 出発点を見極め： 重要なユースケースと「早期の成果実現」を優先し、できる限り早く価値を実現し始められるようにします。
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