従来型VPNの脆弱性や限界はよく知られていますが、現状維持に甘んじて、よりセキュアなゼロトラストへの切り替えを進めない傾向が依然としてあります。

しかし、セキュリティリスクは増大の一途であり、企業は規模の大小にかかわらず、VPN脱却の必要性を無視できなくなっています。

事業部門の多くがよりセキュアで効率のよい代替手段のメリットを享受できる今こそ、社内で合意を形成し、ゼロトラスト移行計画の策定を始める時です。