VPN에 대한 안일한 태도를 극복할 시간
전통적인 VPN의 취약점과 한계는 잘 알려져 있지만, 더 안전한 Zero Trust라는 대안으로의 전환에 대해서는 현실에 만족하는 분위기가 남아 있습니다.
하지만 보안 위험이 끊임없이 늘어남에 따라 VPN에서 벗어나는 것은 대규모 기업이든 소규모 기업이든 무시할 수 없는 일입니다.
비즈니스의 많은 부서가 더 안전하고 효율적인 대안의 이점을 누릴 수 있기에 지금이 바로 내부적으로 조정하고 Zero Trust로의 이동에 관한 계획을 세우기 시작할 시간입니다.
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사이버 보안 위협이 진화함에 따라 전통적인 VPN으로는 조직이 필요로 하는 보호를 제공하지 못할 수 있습니다. Cloudflare의 Zero Trust 프레임워크로 네트워크 보안을 개선하는 것을 고려해 보세요.
- 기존 아키텍처에서 해결해야 할 문제 파악하기 : 현재의 아키텍처를 평가하여 고충 사항, 취약점, 비효율성을 식별합니다.
- 비즈니스 사례 구축 시작하기 : 보안 통합 및/또는 네트워킹 최신화의 전략적 가치를 명확하게 설명합니다.
- 마이그레이션 계획 매핑하기 : 현재 상태에서 목표 상태로 전환하기 위한 단계별 지침에 대한 개요를 설명합니다.
- 시작점 찾기 : 핵심 사용 사례 및 '빠른 성공'에 우선순위를 두어 최대한 빠르게 가치를 실현합니다.
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