전통적인 VPN의 취약점과 한계는 잘 알려져 있지만, 더 안전한 Zero Trust라는 대안으로의 전환에 대해서는 현실에 만족하는 분위기가 남아 있습니다.

하지만 보안 위험이 끊임없이 늘어남에 따라 VPN에서 벗어나는 것은 대규모 기업이든 소규모 기업이든 무시할 수 없는 일입니다.

비즈니스의 많은 부서가 더 안전하고 효율적인 대안의 이점을 누릴 수 있기에 지금이 바로 내부적으로 조정하고 Zero Trust로의 이동에 관한 계획을 세우기 시작할 시간입니다.