是时候克服有关 VPN 的自满情绪了

虽然 VPN 中的漏洞众所周知，但对于切换到 Zero Trust 替代方案，依然存在挥之不去的自满情绪。

然而，随着安全风险不断增加，弃用 VPN 是任何规模的企业都不容忽视的一步。 

鉴于企业的许多部门都能够受益于更安全、更高效的替代方案，现在是时候在内部协调一致并开始制定向 Zero Trust 转型的计划了。

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