是时候克服有关 VPN 的自满情绪了
虽然 VPN 中的漏洞众所周知，但对于切换到 Zero Trust 替代方案，依然存在挥之不去的自满情绪。
然而，随着安全风险不断增加，弃用 VPN 是任何规模的企业都不容忽视的一步。
鉴于企业的许多部门都能够受益于更安全、更高效的替代方案，现在是时候在内部协调一致并开始制定向 Zero Trust 转型的计划了。
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随着网络安全威胁演变，传统 VPN 不再能够提供组织所需的保护。是时候通过 Cloudflare 的 Zero Trust 框架来提升您的网络安全了。
- 识别现有架构的挑战： 评估您当前的架构，以发现痛点、漏洞及低效环节。
- 着手构建业务论证： 阐明整合安全能力和/或推进网络现代化的战略价值。
- 制定迁移方案： 规划从当前状态迁移至目标状态的分步指导。
- 明确切入点： 优先推进关键场景及”快速见效“举措，从而以最快速度释放价值。
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