Obwohl die Schwachstellen und Einschränkungen herkömmlicher VPNs bekannt sind, besteht nach wie vor eine gewisse Zurückhaltung, wenn es darum geht, auf eine sicherere Zero Trust-Alternative umzusteigen.

Angesichts des ständig wachsenden Sicherheitsrisikos sollten Unternehmen, egal ob groß oder klein, möglichst rasch von VPN loskommen.

Da viele Bereiche des Unternehmens von sichereren und effizienteren Alternativen profitieren können, ist es jetzt an der Zeit, sich intern abzustimmen und einen Plan für den Übergang zu Zero Trust zu erstellen.