Höchste Zeit, von VPN loszukommen
Obwohl die Schwachstellen und Einschränkungen herkömmlicher VPNs bekannt sind, besteht nach wie vor eine gewisse Zurückhaltung, wenn es darum geht, auf eine sicherere Zero Trust-Alternative umzusteigen.
Angesichts des ständig wachsenden Sicherheitsrisikos sollten Unternehmen, egal ob groß oder klein, möglichst rasch von VPN loskommen.
Da viele Bereiche des Unternehmens von sichereren und effizienteren Alternativen profitieren können, ist es jetzt an der Zeit, sich intern abzustimmen und einen Plan für den Übergang zu Zero Trust zu erstellen.
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Da sich die Bedrohungen der Cybersicherheit weiterentwickeln, bieten herkömmliche VPNs möglicherweise nicht mehr den Schutz, den Ihr Unternehmen benötigt. Es ist an der Zeit, die Sicherheit Ihres Netzwerks mit dem Zero Trust-Rahmenwerk von Cloudflare zu erhöhen.
- Herausforderungen der bestehenden Architektur identifizieren : Analysieren Sie Ihre derzeitige Architektur, um Probleme, Schwachstellen und Ineffizienzen zu ermitteln.
- Einen Business Case erarbeiten : Erläutern Sie den strategischen Wert der Sicherheitsmodernisierung und/oder der Transformation von Netzwerkdiensten.
- Einen Migrationsplan erstellen : Skizzieren Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Übergang vom Status quo zu Ihrem angestrebten Zustand.
- Den Ausgangspunkt ermitteln: Priorisieren Sie die wichtigsten Anwendungsfälle und „Quick Wins“, damit Sie so schnell wie möglich erste Vorteile realisieren können.
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