È tempo di superare la cedevolezza delle VPN
Sebbene le vulnerabilità e le limitazioni delle VPN tradizionali siano ben note, persiste una certa reticenza nel passare a un'alternativa Zero Trust più sicura.
Tuttavia, con un rischio per la sicurezza in continuo aumento, abbandonare la VPN è un passo che nessuna azienda, grande o piccola, può permettersi di ignorare.
Ora che molte parti dell'azienda possono trarre vantaggio da alternative più sicure ed efficienti, è giunto il momento di allinearsi internamente e iniziare a elaborare un piano per passare a Zero Trust.
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Con l'evolversi delle minacce alla sicurezza informatica, le VPN tradizionali potrebbero non fornire più la protezione di cui la tua azienda ha bisogno. È arrivato il momento di migliorare la sicurezza della tua rete con il framework Zero Trust di Cloudflare.
- Identifica le criticità dell'architettura esistente : valuta la tua architettura attuale per identificare punti critici, vulnerabilità e inefficienze.
- Inizia a mettere a punto un business case: illustra il valore strategico del consolidamento della sicurezza e/o della modernizzazione della rete.
- Crea un piano di migrazione : delinea una guida passo passo per la transizione dalla tua situazione attuale a quella desiderata.
- Trova il tuo punto di partenza : dai priorità ai casi d'uso chiave e ai "risultati rapidi", in modo da poter iniziare a generare valore il più velocemente possibile.
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