È tempo di superare la cedevolezza delle VPN

Sebbene le vulnerabilità e le limitazioni delle VPN tradizionali siano ben note, persiste una certa reticenza nel passare a un'alternativa Zero Trust più sicura.

Tuttavia, con un rischio per la sicurezza in continuo aumento, abbandonare la VPN è un passo che nessuna azienda, grande o piccola, può permettersi di ignorare. 

Ora che molte parti dell'azienda possono trarre vantaggio da alternative più sicure ed efficienti, è giunto il momento di allinearsi internamente e iniziare a elaborare un piano per passare a Zero Trust.

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Con l'evolversi delle minacce alla sicurezza informatica, le VPN tradizionali potrebbero non fornire più la protezione di cui la tua azienda ha bisogno. È arrivato il momento di migliorare la sicurezza della tua rete con il framework Zero Trust di Cloudflare.

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