Ha llegado el momento de dejar atrás el exceso de confianza en la VPN

Aunque las vulnerabilidades y las limitaciones de las VPN tradicionales son bien conocidas, persiste aún un exceso de confianza a la hora de adoptar una alternativa Zero Trust más segura.

Sin embargo, con un riesgo cada vez mayor para la seguridad, ninguna empresa, grande o pequeña, puede permitirse ignorar este paso de abandonar la VPN. 

Ahora que muchas áreas de la empresa pueden beneficiarse de alternativas más seguras y eficaces, ha llegado el momento de llevar a cabo la alineación a nivel interno y de empezar a definir un plan para la adopción de Zero Trust.

Descargar el informe acerca de la sustitución de la VPN
Selecciona tu categoría laboral...*
Colaborador individual
Directivo de alto nivel
Director
Estudiante
Gerente
Otros
Vicepresidente
Selecciona tu función laboral... *
DevOps
Ejecutivo
Estudiante
Finanzas/Compras
Infraestructura
Ingeniería
Otros
Prensa/Medios
Producto
Red
Seguridad
TI
Ventas/Marketing
Selecciona tu país...
Afganistán
Albania
Alemania
Andorra
Angola
Anguila
Antártida
Antigua República Yugoslava de Macedonia
Antigua y Barbuda
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahamas
Bangladés
Barbados
Baréin
Bélgica
Belice
Benín
Bermudas
Bielorrusia
Birmania
Bonaire, San Eustaquio y Saba
Bosnia y Herzegovina
Botsuana
Brasil
Brunéi Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Bután
Cabo Verde
Camboya
Camerún
Canadá
Catar
Chad
Chile
China
Chipre
Ciudad del Vaticano
Colombia
Comoras
Congo
Corea del Norte
Corea del Sur
Costa de Marfil
Costa Rica
Croacia
Cuba
Curazao
Dinamarca
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estado Plurinacional de Bolivia
Estados Unidos
Estonia
Etiopía
Federación de Rusia
Filipinas
Finlandia
Fiyi
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Ghana
Gibraltar
Granada
Grecia
Groenlandia
Guadalupe
Guatemala
Guayana Francesa
Guernsey
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bisáu
Guyana
Haití
Honduras
Hong Kong
Hungría
India
Indonesia
Irak
Irán
Irlanda
Isla Bouvet
Isla de Man
Isla de Navidad
Isla Norfolk
Islandia
Islas Åland
Islas Caimán
Islas Cocos (Keeling)
Islas Cook
Islas Feroe
Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur
Islas Heard y McDonald
Islas Malvinas
Islas Pitcairn
Islas Salomón
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes Británicas
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jersey
Jordania
Kazajistán
Kenia
Kirguistán
Kiribati
Kuwait
Lesoto
Letonia
Líbano
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macao
Madagascar
Malasia
Malaui
Maldivas
Mali
Malta
Marruecos
Martinica
Mauricio
Mauritania
Mayotte
México
Mónaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Niue
Noruega
Nueva Caledonia
Nueva Zelanda
Omán
Países Bajos
Pakistán
Palestina
Panamá
Papúa Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Polinesia Francesa
Polonia
Portugal
Puerto Rico
Reino Unido
República Bolivariana de Venezuela
República Centroafricana
República Checa
República de Moldavia
República Democrática del Congo
República Democrática Popular Lao
República Dominicana
República Unida de Tanzania
Reunión
Ruanda
Rumanía
Sáhara Occidental
Samoa
San Bartolomé
San Cristóbal y Nieves
San Marino
San Martín (Países Bajos)
San Martín (parte francesa)
San Pedro y Miquelón
San Vicente y las Granadinas
Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña
Santa Lucía
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Siria
Somalia
Sri Lanka
Suazilandia
Sudáfrica
Sudán
Sudán del Sur
Suecia
Suiza
Surinam
Svalbard y Jan Mayen
Tailandia
Taiwán
Tayikistán
Territorio Británico del Océano Índico
Territorios Australes Franceses
Timor Oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad y Tobago
Túnez
Turkmenistán
Turquía
Tuvalu
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Vietnam
Wallis y Futuna
Yemen
Yibuti
Zambia
Zimbabue

 
Al enviar el formulario, aceptas recibir información de Cloudflare en relación a nuestros productos, eventos y ofertas especiales. Puedes cancelar la suscripción a estos mensajes en cualquier momento. Nunca vendemos tus datos. Valoramos tus preferencias de privacidad. Consulta nuestra Política de privacidad para más información.
Imagen de una mujer sentada en su escritorio, trabajando en su ordenador por la noche

Reserva tu taller gratuito sobre arquitectura, de pizarra compartida y de 2 horas de duración

Colabora con los expertos de Cloudflare y crea tu plan de desarrollo Zero Trust

Frente a la evolución de las amenazas para la ciberseguridad, las VPN tradicionales ya no pueden proporcionar la protección que tu organización necesita. Ha llegado el momento de mejorar tu seguridad de red con el marco Zero Trust de Cloudflare.

  • Identifica los desafíos de la arquitectura actual : evalúa tu arquitectura actual para identificar los puntos débiles, las vulnerabilidades y las deficiencias.
  • Comienza a elaborar un análisis de rentabilidad : explica el valor estratégico de la consolidación de la seguridad y/o de la modernización de la red.
  • Elabora un plan de migración : describe las directivas, paso a paso, de tu plan de transición hacia la situación a la que aspiras.
  • Encuentra tu punto de partida : prioriza los casos de uso clave y las "beneficios rápidos", para que puedas empezar a obtener valor lo antes posible.

Reserva hoy mismo tu taller gratuito.
Descubre cómo Cloudflare puede transformar tu estrategia de seguridad de red y proporcionar a tu equipo las herramientas que necesitan para tener éxito.

¿Necesitas más tiempo? Explora nuestra  arquitectura de referencia SASEo la demostración interactiva de Zero Trust.

Regístrate para el taller
Selecciona tu categoría laboral...*
Colaborador individual
Directivo de alto nivel
Director
Estudiante
Gerente
Otros
Vicepresidente
Selecciona tu función laboral... *
DevOps
Ejecutivo
Estudiante
Finanzas/Compras
Infraestructura
Ingeniería
Otros
Prensa/Medios
Producto
Red
Seguridad
TI
Ventas/Marketing
Selecciona tu país...
Afganistán
Albania
Alemania
Andorra
Angola
Anguila
Antártida
Antigua República Yugoslava de Macedonia
Antigua y Barbuda
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahamas
Bangladés
Barbados
Baréin
Bélgica
Belice
Benín
Bermudas
Bielorrusia
Birmania
Bonaire, San Eustaquio y Saba
Bosnia y Herzegovina
Botsuana
Brasil
Brunéi Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Bután
Cabo Verde
Camboya
Camerún
Canadá
Catar
Chad
Chile
China
Chipre
Ciudad del Vaticano
Colombia
Comoras
Congo
Corea del Norte
Corea del Sur
Costa de Marfil
Costa Rica
Croacia
Cuba
Curazao
Dinamarca
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estado Plurinacional de Bolivia
Estados Unidos
Estonia
Etiopía
Federación de Rusia
Filipinas
Finlandia
Fiyi
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Ghana
Gibraltar
Granada
Grecia
Groenlandia
Guadalupe
Guatemala