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Frente a la evolución de las amenazas para la ciberseguridad, las VPN tradicionales ya no pueden proporcionar la protección que tu organización necesita. Ha llegado el momento de mejorar tu seguridad de red con el marco Zero Trust de Cloudflare.

Identifica los desafíos de la arquitectura actual : evalúa tu arquitectura actual para identificar los puntos débiles, las vulnerabilidades y las deficiencias.

: evalúa tu arquitectura actual para identificar los puntos débiles, las vulnerabilidades y las deficiencias. Comienza a elaborar un análisis de rentabilidad : explica el valor estratégico de la consolidación de la seguridad y/o de la modernización de la red.

: explica el valor estratégico de la consolidación de la seguridad y/o de la modernización de la red. Elabora un plan de migración : describe las directivas, paso a paso, de tu plan de transición hacia la situación a la que aspiras.

: describe las directivas, paso a paso, de tu plan de transición hacia la situación a la que aspiras. Encuentra tu punto de partida : prioriza los casos de uso clave y las "beneficios rápidos", para que puedas empezar a obtener valor lo antes posible.

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