Ha llegado el momento de dejar atrás el exceso de confianza en la VPN
Si bien las vulnerabilidades y las limitaciones de las VPN tradicionales son bien conocidas, aún hay un exceso de confianza a la hora de adoptar una alternativa Zero Trust más segura.
Sin embargo, con un riesgo cada vez mayor para la seguridad, ninguna empresa, grande o pequeña, puede permitirse ignorar este paso de abandonar la VPN.
Ahora que muchas áreas de la empresa pueden beneficiarse de alternativas más seguras y eficaces, ha llegado el momento de hacer una alineación a nivel interno y de empezar a definir un plan para la adopción de Zero Trust.
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A medida que evolucionan las amenazas de ciberseguridad, es posible que las VPN tradicionales ya no puedan brindar la protección que tu organización necesita. Ha llegado el momento de mejorar la seguridad de tu red con el marco Zero Trust de Cloudflare.
- Identifica los desafíos de la arquitectura actual : evalúa tu arquitectura actual para identificar los puntos débiles, las vulnerabilidades y las deficiencias.
- Empieza a crear un caso de negocio : articula el valor estratégico de la consolidación de la seguridad y/o de la modernización de la red.
- Elabora un plan de migración : prepara una guía paso a paso para hacer la transición hacia un modelo ambicioso.
- Encuentra tu punto de partida : prioriza los casos de uso clave y las "beneficios rápidos", para que puedas empezar a obtener valor lo antes posible.
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