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A medida que evolucionan las amenazas de ciberseguridad, es posible que las VPN tradicionales ya no puedan brindar la protección que tu organización necesita. Ha llegado el momento de mejorar la seguridad de tu red con el marco Zero Trust de Cloudflare.

Identifica los desafíos de la arquitectura actual : evalúa tu arquitectura actual para identificar los puntos débiles, las vulnerabilidades y las deficiencias.

: evalúa tu arquitectura actual para identificar los puntos débiles, las vulnerabilidades y las deficiencias. Empieza a crear un caso de negocio : articula el valor estratégico de la consolidación de la seguridad y/o de la modernización de la red.

: articula el valor estratégico de la consolidación de la seguridad y/o de la modernización de la red. Elabora un plan de migración : prepara una guía paso a paso para hacer la transición hacia un modelo ambicioso.

: prepara una guía paso a paso para hacer la transición hacia un modelo ambicioso. Encuentra tu punto de partida : prioriza los casos de uso clave y las "beneficios rápidos", para que puedas empezar a obtener valor lo antes posible.

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