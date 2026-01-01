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Entwickeln Sie auf der Datenschutzplattform von Cloudflare

Optimieren Sie die Entwicklung, Implementierung und Bereitstellung datenschutzfreundlicher Produkte durch eine Partnerschaft mit Cloudflare

Web-Apps und Werbetreibende sammeln immer mehr persönlich identifizierbare Daten (PII), um das digitale Erlebnis zu verbessern. Die Verwendung von IP-Adressen als Identifikatoren wirft jedoch Datenschutzbedenken auf. Die einheitliche Plattform von Cloudflare ermöglicht es Entwicklern, den Datenschutz direkt in die Architektur ihrer Apps zu integrieren – und so das Vertrauen der Verbraucher zu stärken, das Risiko möglicher Verstöße zu verringern und die strengeren globalen Vorschriften zu erfüllen.

Kontakt
Abbildung: Datenschutzplattform

Die Vorteile einer Partnerschaft mit Cloudflare

Cloudflare ist Vorreiter in Sachen Datenschutz im Internet

Symbolkachel-Analysedaten
Glaubwürdigkeit bei der Zusammenarbeit mit Branchenführern

Die Datenschutzplattform von Cloudflare wird von einigen der weltweit größten Unternehmen für Verbrauchertechnologie genutzt.

ABM – Woolworths – Datengestützte, sichere Innovation vorantreiben – Karte 2 – Icon
Entwickeln Sie gemeinsam mit den Entwicklern von Cloudflare

Das Privacy-Engineering-Team von Cloudflare verfügt über fundiertes Fachwissen in den Bereichen Kryptographie und Internetstandards, damit Sie sich auf Ihre Produktinnovationen konzentrieren können, während wir uns um die immer komplexer werdenden Datenschutzanforderungen kümmern.

ABM – Stryker – Sichern Sie Ihre KI-Initiativen mit Cloudflare – 6 Symbole – Karte 1 – Symbol
Skalieren Sie weltweit mit Performance und Zuverlässigkeit

Die Datenschutzplattform von Cloudflare basiert auf der verteilten Infrastruktur von Cloudflare mit globaler Abdeckung. Ihre Nutzer erhalten eine schnelle, konsistente und sichere Erfahrung, unabhängig davon, wie sie auf Ihre App zugreifen.

FUNKTIONSWEISE

Wie Cloudflare Apps beim Datenschutz hilft

Wichtigste Datenschutz-Anwendungsfälle

Kachel für legitimen Browser-Traffic – Symbol
Privates Surfen

Schützen Sie die IP-Adresse und die Browseraktivitäten der Nutzer vor Netzwerkdiensten und Websitebesitzern, um eine private Interneterfahrung zu ermöglichen, ohne ein VPN einrichten zu müssen.

Symbol quadratisch - Multi-Nutzer-Umriss
Anonymer Modus in der App

Bieten Sie Nutzern zusätzlichen Schutz und Sicherheit beim Umgang mit sensiblen persönlichen Inhalten rund um Gesundheit, Finanzen und sozialen Interaktionen.

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Schlüsseltransparenz beim Messaging

Erfüllen Sie die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und vermeiden Sie das Risiko von On-Path-Angriffen, indem Sie die Integrität der Infrastruktur öffentlicher Schlüssel verifizieren.

Fingerabdruck-Symbol
Datenschutzkonforme Messung

Innovatives Protokoll, das zwischen zwei Parteien implementiert wird, um Daten auf der Anwendungsschicht für Analytics zu sammeln – wodurch verhindert wird, dass eine der beiden Parteien individuell auf die Daten zugreifen kann.

ABM – Woolworths – Modernisierung der Cloud-Architektur für mehr Agilität – Karte 3 – Symbol
KI-Cloud-Dienste

Wenn Sie Nutzeranfragen mit KI-Diensten von Drittanbietern bedienen, bieten Sie eine zusätzliche Schutzebene, die die Quelle der Anfrage verbirgt, um sie vor Tracking zu schützen.

Code – Kachel
Private Access Tokens

Authentifizieren Sie den HTTP-Traffic, um zu vermeiden, dass zusätzliche personenbezogene Informationen auf Geräteebene erfasst werden müssen.

Fallstudien zu Datenschutzplattformen

Verwandte Cloudflare-Produkte

Cloudflare trägt zum Datenschutz der Verbraucher im Internet bei

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1.1.1.1

Schnelle und kostenlose öffentliche DNS-Auflösung, die keine Nutzerdaten verkauft oder weitergibt.

Mehr dazu  
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WARP

Routet den Internet-Traffic sicher und privat vom Gerät zum globalen Netzwerk von Cloudflare

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CAPTCHA-Symbol
Turnstile

CAPTCHA-Alternative, die echte Nutzer validiert, ohne Nutzerdaten zu sammeln oder weiterzugeben

Mehr dazu  
Blitz-Symbol
Geschwindigkeitstest

Werbefreie, trackingfreie Geschwindigkeitstests mit minimaler Datenerfassung und ohne persönlich identifizierbare Informationen

Mehr dazu  

Weitere Informationen

Erkenntnisse – Vorschaubild 2

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Private by design: Entwicklung mit der Datenschutzplattform von Cloudflare

Erfahren Sie mehr über den einzigartigen Ansatz, mit dem Cloudflare den Datenschutz auf Netzwerkebene unterstützt.

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Privacy Gateway: ein auf Standards basierender Proxy zur Gewährleistung des Datenschutzes

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Daten nutzen und vertraulich halten: Eine Einführung in den differenzierten Datenschutz

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