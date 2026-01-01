Entwickeln Sie auf der Datenschutzplattform von Cloudflare
Optimieren Sie die Entwicklung, Implementierung und Bereitstellung datenschutzfreundlicher Produkte durch eine Partnerschaft mit Cloudflare
Web-Apps und Werbetreibende sammeln immer mehr persönlich identifizierbare Daten (PII), um das digitale Erlebnis zu verbessern. Die Verwendung von IP-Adressen als Identifikatoren wirft jedoch Datenschutzbedenken auf. Die einheitliche Plattform von Cloudflare ermöglicht es Entwicklern, den Datenschutz direkt in die Architektur ihrer Apps zu integrieren – und so das Vertrauen der Verbraucher zu stärken, das Risiko möglicher Verstöße zu verringern und die strengeren globalen Vorschriften zu erfüllen.
Die Vorteile einer Partnerschaft mit Cloudflare
Cloudflare ist Vorreiter in Sachen Datenschutz im Internet
Glaubwürdigkeit bei der Zusammenarbeit mit Branchenführern
Die Datenschutzplattform von Cloudflare wird von einigen der weltweit größten Unternehmen für Verbrauchertechnologie genutzt.
Entwickeln Sie gemeinsam mit den Entwicklern von Cloudflare
Das Privacy-Engineering-Team von Cloudflare verfügt über fundiertes Fachwissen in den Bereichen Kryptographie und Internetstandards, damit Sie sich auf Ihre Produktinnovationen konzentrieren können, während wir uns um die immer komplexer werdenden Datenschutzanforderungen kümmern.
Skalieren Sie weltweit mit Performance und Zuverlässigkeit
Die Datenschutzplattform von Cloudflare basiert auf der verteilten Infrastruktur von Cloudflare mit globaler Abdeckung. Ihre Nutzer erhalten eine schnelle, konsistente und sichere Erfahrung, unabhängig davon, wie sie auf Ihre App zugreifen.
FUNKTIONSWEISE
Wie Cloudflare Apps beim Datenschutz hilft
Privacy Proxys
Überprüfung durch Dritte
Aggregierung und Analytics
Wichtigste Datenschutz-Anwendungsfälle
Privates Surfen
Schützen Sie die IP-Adresse und die Browseraktivitäten der Nutzer vor Netzwerkdiensten und Websitebesitzern, um eine private Interneterfahrung zu ermöglichen, ohne ein VPN einrichten zu müssen.
Anonymer Modus in der App
Bieten Sie Nutzern zusätzlichen Schutz und Sicherheit beim Umgang mit sensiblen persönlichen Inhalten rund um Gesundheit, Finanzen und sozialen Interaktionen.
Schlüsseltransparenz beim Messaging
Erfüllen Sie die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und vermeiden Sie das Risiko von On-Path-Angriffen, indem Sie die Integrität der Infrastruktur öffentlicher Schlüssel verifizieren.
Datenschutzkonforme Messung
Innovatives Protokoll, das zwischen zwei Parteien implementiert wird, um Daten auf der Anwendungsschicht für Analytics zu sammeln – wodurch verhindert wird, dass eine der beiden Parteien individuell auf die Daten zugreifen kann.
KI-Cloud-Dienste
Wenn Sie Nutzeranfragen mit KI-Diensten von Drittanbietern bedienen, bieten Sie eine zusätzliche Schutzebene, die die Quelle der Anfrage verbirgt, um sie vor Tracking zu schützen.
Private Access Tokens
Authentifizieren Sie den HTTP-Traffic, um zu vermeiden, dass zusätzliche personenbezogene Informationen auf Geräteebene erfasst werden müssen.
Fallstudien zu Datenschutzplattformen
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1.1.1.1
Schnelle und kostenlose öffentliche DNS-Auflösung, die keine Nutzerdaten verkauft oder weitergibt.
WARP
Routet den Internet-Traffic sicher und privat vom Gerät zum globalen Netzwerk von Cloudflare
Turnstile
CAPTCHA-Alternative, die echte Nutzer validiert, ohne Nutzerdaten zu sammeln oder weiterzugeben
Geschwindigkeitstest
Werbefreie, trackingfreie Geschwindigkeitstests mit minimaler Datenerfassung und ohne persönlich identifizierbare Informationen
Weitere Informationen
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