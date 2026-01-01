Web-Apps und Werbetreibende sammeln immer mehr persönlich identifizierbare Daten (PII), um das digitale Erlebnis zu verbessern. Die Verwendung von IP-Adressen als Identifikatoren wirft jedoch Datenschutzbedenken auf. Die einheitliche Plattform von Cloudflare ermöglicht es Entwicklern, den Datenschutz direkt in die Architektur ihrer Apps zu integrieren – und so das Vertrauen der Verbraucher zu stärken, das Risiko möglicher Verstöße zu verringern und die strengeren globalen Vorschriften zu erfüllen.