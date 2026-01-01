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Développez sur la plateforme de confidentialité Cloudflare

Rationalisez la manière dont vous développez, déployez et commercialisez des produits respectueux de la confidentialité en vous associant à Cloudflare.

Les applications web et les publicitaires collectent de plus en plus d'informations d'identification personnelle (Personally Identifiable Information, PII) pour renforcer les expériences numériques. L'utilisation d'adresses IP en tant qu'identifiants soulève toutefois des inquiétudes en termes de confidentialité. La plateforme unifiée de Cloudflare offre aux développeurs la possibilité d'intégrer la confidentialité au sein de l'architecture de l'application. Elle permet ainsi d'accroître la confiance des consommateurs, de réduire le risque de violations potentielles et de répondre à une réglementation internationale de plus en plus stricte.

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Illustration de la plateforme de confidentialité

Avantages de la collaboration avec Cloudflare

Cloudflare est un leader de la confidentialité sur Internet

Icône — Tuile — Données d'analyse
Crédibilité en matière de diffusion auprès des leaders du secteur

La plateforme de confidentialité Cloudflare est utilisée par certaines des plus grandes entreprises du monde en termes de technologie grand public.

ABM – Woolworths – Soutenir l’innovation sécurisée et soutenue par les données – Carte 2 – Icône
Codéveloppez avec l'équipe technique Cloudflare

L'équipe technique Cloudflare chargée de la confidentialité vous apporte son expertise approfondie de la cryptographie et des normes Internet afin de vous permettre de vous concentrer sur l'innovation en termes de produits pendant que nous nous occupons des complexités en évolution constante liées aux exigences en matière de confidentialité.

ABM — Stryker — Sécurisez vos initiatives en matière d'IA grâce à Cloudflare — 6 icônes — Carte 1 — Icône
Évoluez à l'échelle mondiale, tout en proposant performances et fiabilité

La plateforme de confidentialité Cloudflare est déployée sur notre infrastructure distribuée, à la couverture mondiale. Vos utilisateurs bénéficient d'une expérience rapide, cohérente et sécurisée, peu importe la manière dont ils accèdent à votre application.

FONCTIONNEMENT

Comment Cloudflare aide les applications à respecter la confidentialité

Principaux scénarios d’utilisation de la confidentialité

Tuile Trafic légitime du navigateur — Icône
Navigation privée

Protégez l'adresse IP et l'activité de navigation des utilisateurs contre les services réseau et les propriétaires de sites web afin de proposer une expérience Internet privée sans nécessité d'installer un VPN.

Icône carrée — Présentation multi-utilisateur
Mode anonyme intégré à l'application

Proposez une protection supplémentaire et davantage d'assurance à vos utilisateurs lors des interactions avec du contenu personnel sensible, comme les données relatives à la santé, aux finances ou aux relations sociales.

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Transparence des clés dans les messages

Atteignez le chiffrement de bout en bout et évitez les risques liés aux attaques de l'homme du milieu (on-path) en contrôlant l'intégrité des infrastructures de clé publique.

Icône d'empreinte digitale
Mesures préservant la confidentialité

Un protocole innovant mis en place entre deux parties pour collecter les données au niveau de l'application à des fins d'analyse. Il empêche chaque partie d'accéder aux données de manière individuelle.

ABM — Woolworths — Moderniser l'architecture cloud pour soutenir l'agilité — Carte 2 — Icône
Services cloud pour IA

Proposez une couche supplémentaire de protection dissimulant la source de la requête afin de la protéger contre le pistage lorsque vous diffusez des requêtes utilisateur à l'aide de services IA tiers.

Code - Tuile
Private Access Tokens

Authentifiez le trafic HTTP afin d'éviter de collecter des informations personnelles supplémentaires au niveau de l'appareil.

Plateforme de confidentialité : études de cas

Autres produits connexes de Cloudflare

Cloudflare contribue à mettre en place un Internet plus privé pour les consommateurs

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Un résolveur DNS public, rapide et gratuit, qui ne vend ni ne partage les données des utilisateurs.

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WARP

Routez le trafic Internet de manière sécurisée et privée de l'appareil au réseau mondial de Cloudflare.

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Une alternative aux CAPTCHA qui valide les utilisateurs humains sans collecter ni partager de données sur ces derniers.

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Test de vitesse

Tests de vitesse sans publicité ni pistage, au prix d'une collecte de données minime et aucune collecte d'informations d'identification personnelle.

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Ressources

Analyses détaillées — Vignette 2

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La confidentialité dès le départ : développez sur la plateforme de confidentialité Cloudflare

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Privacy Gateway : un proxy préservant la confidentialité et bâti sur des normes

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Disposer de ses données, tout en les dissimulant : introduction à la confidentialité différentielle

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