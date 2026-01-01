Les applications web et les publicitaires collectent de plus en plus d'informations d'identification personnelle (Personally Identifiable Information, PII) pour renforcer les expériences numériques. L'utilisation d'adresses IP en tant qu'identifiants soulève toutefois des inquiétudes en termes de confidentialité. La plateforme unifiée de Cloudflare offre aux développeurs la possibilité d'intégrer la confidentialité au sein de l'architecture de l'application. Elle permet ainsi d'accroître la confiance des consommateurs, de réduire le risque de violations potentielles et de répondre à une réglementation internationale de plus en plus stricte.