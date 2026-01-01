Développez sur la plateforme de confidentialité Cloudflare
Rationalisez la manière dont vous développez, déployez et commercialisez des produits respectueux de la confidentialité en vous associant à Cloudflare.
Les applications web et les publicitaires collectent de plus en plus d'informations d'identification personnelle (Personally Identifiable Information, PII) pour renforcer les expériences numériques. L'utilisation d'adresses IP en tant qu'identifiants soulève toutefois des inquiétudes en termes de confidentialité. La plateforme unifiée de Cloudflare offre aux développeurs la possibilité d'intégrer la confidentialité au sein de l'architecture de l'application. Elle permet ainsi d'accroître la confiance des consommateurs, de réduire le risque de violations potentielles et de répondre à une réglementation internationale de plus en plus stricte.
Avantages de la collaboration avec Cloudflare
Cloudflare est un leader de la confidentialité sur Internet
Crédibilité en matière de diffusion auprès des leaders du secteur
La plateforme de confidentialité Cloudflare est utilisée par certaines des plus grandes entreprises du monde en termes de technologie grand public.
Codéveloppez avec l'équipe technique Cloudflare
L'équipe technique Cloudflare chargée de la confidentialité vous apporte son expertise approfondie de la cryptographie et des normes Internet afin de vous permettre de vous concentrer sur l'innovation en termes de produits pendant que nous nous occupons des complexités en évolution constante liées aux exigences en matière de confidentialité.
Évoluez à l'échelle mondiale, tout en proposant performances et fiabilité
La plateforme de confidentialité Cloudflare est déployée sur notre infrastructure distribuée, à la couverture mondiale. Vos utilisateurs bénéficient d'une expérience rapide, cohérente et sécurisée, peu importe la manière dont ils accèdent à votre application.
FONCTIONNEMENT
Comment Cloudflare aide les applications à respecter la confidentialité
Proxys de confidentialité
Vérification tierce
Agrégation et analyses
Principaux scénarios d’utilisation de la confidentialité
Navigation privée
Protégez l'adresse IP et l'activité de navigation des utilisateurs contre les services réseau et les propriétaires de sites web afin de proposer une expérience Internet privée sans nécessité d'installer un VPN.
Mode anonyme intégré à l'application
Proposez une protection supplémentaire et davantage d'assurance à vos utilisateurs lors des interactions avec du contenu personnel sensible, comme les données relatives à la santé, aux finances ou aux relations sociales.
Transparence des clés dans les messages
Atteignez le chiffrement de bout en bout et évitez les risques liés aux attaques de l'homme du milieu (on-path) en contrôlant l'intégrité des infrastructures de clé publique.
Mesures préservant la confidentialité
Un protocole innovant mis en place entre deux parties pour collecter les données au niveau de l'application à des fins d'analyse. Il empêche chaque partie d'accéder aux données de manière individuelle.
Services cloud pour IA
Proposez une couche supplémentaire de protection dissimulant la source de la requête afin de la protéger contre le pistage lorsque vous diffusez des requêtes utilisateur à l'aide de services IA tiers.
Private Access Tokens
Authentifiez le trafic HTTP afin d'éviter de collecter des informations personnelles supplémentaires au niveau de l'appareil.
Plateforme de confidentialité : études de cas
Autres produits connexes de Cloudflare
Cloudflare contribue à mettre en place un Internet plus privé pour les consommateurs
1.1.1.1
Un résolveur DNS public, rapide et gratuit, qui ne vend ni ne partage les données des utilisateurs.
WARP
Routez le trafic Internet de manière sécurisée et privée de l'appareil au réseau mondial de Cloudflare.
Turnstile
Une alternative aux CAPTCHA qui valide les utilisateurs humains sans collecter ni partager de données sur ces derniers.
Test de vitesse
Tests de vitesse sans publicité ni pistage, au prix d'une collecte de données minime et aucune collecte d'informations d'identification personnelle.
Ressources
Blog
La confidentialité dès le départ : développez sur la plateforme de confidentialité Cloudflare
Découvrez l'approche unique de Cloudflare en matière de soutien de la confidentialité depuis le niveau du réseau
Blog
Privacy Gateway : un proxy préservant la confidentialité et bâti sur des normes
Le protocole Oblivious HTTP dissimule la source et la destination des messages afin d'aider les applications à assurer une solide confidentialité.
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Disposer de ses données, tout en les dissimulant : introduction à la confidentialité différentielle
Collectez et analysez les données, tout en protégeant la confidentialité individuelle.